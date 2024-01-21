غدًا.. تدشين أول محكمة تنفيذ إدارية في المملكة

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تُدشن
يوم غد الاثنين، أول محكمة تنفيذ إدارية في المملكة، برعاية رئيس ديوان المظالم
رئيس مجلس القضاء الإداري، الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف.
تدشين
أول محكمة تنفيذ إدارية في المملكةوبحضور
عدد من المسؤولين سيتم الإعلان عن المحكمة مع اكتمال تجهيزها رقميًا وبشريًا، بجانب
تشغيل جميع المرافق التابعة لها.
نقلة
نوعية لتعزيز الأمان القضائيويُعد
هذا التدشين نقلة نوعية لتعزيز الأمان القضائي ومواكبة للتطور المتسارع في بيئة
الأعمال والاستثمار والاقتصاد.
وفي وقت سابق، تفقد رئيس ديوان المظالم، محكمة التنفيذ الإدارية في الرياض للوقوف على الإمكانات والآليات التشغيلية مع قرب تدشينها بعد بدء العمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.