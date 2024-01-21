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غدًا.. تدشين أول محكمة تنفيذ إدارية في المملكة

رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف
أول محكمة تنفيذ إدارية
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تُدشن يوم غد الاثنين، أول محكمة تنفيذ إدارية في المملكة، برعاية رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف.اضافة اعلان

تدشين أول محكمة تنفيذ إدارية في المملكة

وبحضور عدد من المسؤولين سيتم الإعلان عن المحكمة مع اكتمال تجهيزها رقميًا وبشريًا، بجانب تشغيل جميع المرافق التابعة لها.


نقلة نوعية لتعزيز الأمان القضائي

ويُعد هذا التدشين نقلة نوعية لتعزيز الأمان القضائي ومواكبة للتطور المتسارع في بيئة الأعمال والاستثمار  والاقتصاد.
وفي وقت سابق، تفقد رئيس ديوان المظالم، محكمة التنفيذ الإدارية في الرياض للوقوف على الإمكانات والآليات التشغيلية مع قرب تدشينها بعد بدء العمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.

تدشين أول محكمة تنفيذ إدارية برئاسة السبر

كما وافق مجلس القضاء الإداري على تسمية فضيلة الشيخ عبدالله بن سعد السبر، رئيسًا لمحكمة التنفيذ الإدارية بالرياض، إضافةً إلى تشكيل عدد من الدوائر في مختلف المحاكم بالمملكة، والموافقة على ترقية 45 قاضيًا على مختلف الدرجات القضائية، كما ناقش المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ ما يلزم بشأنها.

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