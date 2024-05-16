عاجل.. بيان رسمي بشأن خلل فني لرحلة طائرة مخصصة لنقل الحجاج من إندونيسيا للمدينة المنورة

أ أ

أصدر المركز الوطني لسلامة النقل بيانا رسميا ،بشأن خلل فني في رحلة طائرة شركة الطيران الإندونيسية المخصصة لنقل الحجاج والمتجهة إلى المدينة المنورة.



نص البيان:

وجاء نص البيان كالتالي : "إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام بشأن رحلة طائرة شركة الطيران الإندونيسية "جارودا" في يوم الثلاثاء الموافق 2024/05/14م والتي غادرت مطار السلطان حسن الدين الدولي بماكاسار في جمهورية إندونيسيا وبعد تعرضها لخلل فني عادت إلى مطار الإقلاع".وذلك بعد أن كان مخططاً لها الوصول إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة كرحلة مخصصة لنقل الحجاج.وعلى إثره تواصل المعنيين في المركز الوطني لسلامة النقل مع اللجنة الوطنية لسلامة النقل الإندونيسية وهي الجهة المعنية بالتعامل مع الوقائع المماثلة، ووردت الإفادة بأن المسؤولين في اللجنة يقومون بالإجراءات المعتادة للتعامل مع الواقعة.وعليه يؤكد المركز الوطني لسلامة النقل بأنه لا يوجد ما يؤثر على سلامة أجواء الطيران في المملكة أو على سلامة تنقلات حجاج بيت الله الحرام.