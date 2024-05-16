الخميس، 08 ذو القعدة 1445 ، 16 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. بيان رسمي بشأن خلل فني لرحلة طائرة مخصصة لنقل الحجاج من إندونيسيا للمدينة المنورة

لمركز الوطني لسلامة النقل
المركز الوطني لسلامة النقل
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أصدر المركز الوطني لسلامة النقل  بيانا رسميا ،بشأن خلل فني في رحلة طائرة شركة الطيران الإندونيسية المخصصة لنقل الحجاج والمتجهة إلى المدينة المنورة.اضافة اعلان

نص البيان:


وجاء نص البيان كالتالي : "إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام بشأن رحلة طائرة شركة الطيران الإندونيسية "جارودا" في يوم الثلاثاء الموافق 2024/05/14م والتي غادرت مطار السلطان حسن الدين الدولي بماكاسار في جمهورية إندونيسيا وبعد تعرضها لخلل فني عادت إلى مطار الإقلاع".
وذلك بعد أن كان مخططاً لها الوصول إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة كرحلة مخصصة لنقل الحجاج.
وعلى إثره تواصل المعنيين في المركز الوطني لسلامة النقل مع اللجنة الوطنية لسلامة النقل الإندونيسية وهي الجهة المعنية بالتعامل مع الوقائع المماثلة، ووردت الإفادة بأن المسؤولين في اللجنة يقومون بالإجراءات المعتادة للتعامل مع الواقعة.
وعليه يؤكد المركز الوطني لسلامة النقل بأنه لا يوجد ما يؤثر على سلامة أجواء الطيران في المملكة أو على سلامة تنقلات حجاج بيت الله الحرام.

اقرأ أيضا

بالأرقام.. المفتي يُكلف عددًا من أعضاء "كبار العلماء" للرد على استفسارات الحجاج

تُوفي بهذه الطريقة.. الدفاع المدني يُخرج شخصًا جرفه السيل بوادي الخرمة بمكة

النص الكامل لكلمة ولي العهد في قمة المنامة

"الداخلية" تُطلق خدمة الهوية الرقمية للقادمين بتأشيرة حج هذا العام

يتقدمهم ولي العهد.. القادة العرب يلتقطون الصورة التذكارية في القمة العربية الـ 33

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

رياح - الارصاد - ضباب اتربة - مكة 1:18 ص الخميس، 16 مايو 2024

تقلبات جوية ورياح شديدة على المدينة المنورة حتى الـ 7 مساءً

الدفاع المدني 8:43 م الأربعاء، 15 مايو 2024

إصابة شخصين في حريق بمبنى بحي الخليل.. والدفاع المدني بالمدينة يتدخل..

تعليم المدينة 1:05 ص الأربعاء، 15 مايو 2024

عاجل.. تقديم موعد اختبارات الفصل الدراسي الثالث بالمدينة المنورة.. لهذا السبب

حجاج 12:27 ص الأحد، 12 مايو 2024

مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة من إندونيسيا متجهة إلى المملكة