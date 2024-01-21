لحظة وفاة رئيس شركة تكنولوجيا أمام موظفيه بعد سقوطه من ارتفاع 15 قدما

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أظهر مقطع فيديو لحظة سقوط رئيس شركة تكنولوجيا من ارتفاع 15 قدما أثناء استعراضه أمام موظفيه في الذكرى السنوية لشركة ما أدى لمصرعه في الحال.





شخص يسقط بطريقة غريبة من على خشبة المسرح: اضافة اعلان



وقع الحادث الغريب في مدينة راموجي في حيدر أباد بالهند وكان مع زميله راجو داتلا.



وبينما انطلقت الألعاب النارية ، تفاجأ الجمهور بانقطاع الكابل وانهيار الهيكل، ما أدي إلى سقوط الرجلين على الأرض.



وتم نقلهما إلى المستشفى حيث توفي شاه متأثرا بجراحه، فيما ذكرت صحيفة "صن" أن الرجل الآخر في حالة خطيرة.



انقطاع السلكين المتصلين بالقفص:





وقال مسؤول في الشركة "إن إنزال شاه وراجو من القفص إلى المنصة كان حدثًا مخططًا لبدء الاحتفالات. وفجأة، انقطع أحد السلكين المتصلين بالقفص. سقط كلاهما من على علو أكثر من 15 قدمًا وهبطا على المنصة الخرسانية".



تأسست شركة Vistex على يد شاه في عام 1999 ولديها اليوم 20 مكتبًا عالميًا وأكثر من 2000 موظف. وهي تضم علامات تجارية بما في ذلك GM وBarilla وBayer بين عملائها.

وسقط سانجاي شاه، الرئيس التنفيذي لشركة فيستكس لإدارة الإيرادات ومقرها إلينوي، أثناء ظهوره على خشبة المسرح بعد انقطاع كابل كان يحمل قفصًا حديديًا كان بداخله.