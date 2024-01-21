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عاجل..متى يُفعّل الأمر السامي بتحويل التقاعد إلى التاريخ الميلادي؟.. التأمينات تُجيب

التأمينات الاجتماعية1
التأمينات الاجتماعية
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تفاعل حساب "العناية بالعملاء" التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مع سؤال أحد المواطنين يقول فيه :" متى سيفعل الأمر السامي بتحويل التقاعد إلى التاريخ الميلادي؟".اضافة اعلان

رد التأمينات الاجتماعية

ورد الحساب عبر منصة "إكس" بأنه :" يحتسب السن وفق أحكام أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بالتاريخ الهجري".
وتابع :" وتحرص المؤسسة على تحديث الأنظمة على ضوء المستجدات ، وفي حال طرأت أي تعديلات بهذا الشأن سيتم الإعلان عنها في حينه عبر القنوات الرسمية للمؤسسة".

 أسباب الاستبعاد المؤهلة لاستحقاق صرف تعويض ساند 

وفي وقت سابق، حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أسباب الاستبعاد المؤهلة لاستحقاق صرف تعويض ساند لعملاء نظام التأمينات، وذلك لمن ترك العمل لسبب خارج عن إرادته. 

الشروط المؤهلة للحصول على استحقاق ساند

وتتمثل الشروط المؤهلة للحصول على استحقاق "ساند"، بحسب ما أعلنت التأمينات عبر حسابها في منصة "إكس": 
-الإفلاس: في حال اشهار المنشأة افلاسها وفق الأنظمة.
-فصل بموجب المادة (77) من نظام العمل:
عند فصل الموظف وفق أحكام المادة 77 من نظام العمل.
-إنهاء النشاط: عند إنهاء علاقة العمل بسبب إنهاء نشاط المنشأة نهائيًا.
-انتهاء العقد أو عدم التجديد برغبة صاحب العمل:
إذا انتهى عقد العمل ولم يرغب صاحب العمل بتجديد العقد مع رغبة المشترك بتجديده.
-الأحكام القضائية المثبتة أن ترك العامل للعمل لأسباب راجعة لصاحب العمل:
إذا صدر قرار من الجهة المختصة بثبوت فسخ العقد بسبب راجع لصاحب العمل

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