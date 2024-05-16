الخميس، 08 ذو القعدة 1445 ، 16 مايو 2024

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إغلاق معمل خياطة مخالف داخل عمارة سكنية في جدة

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معمل خياطة
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رصدت الجهات المعنية، معمل خياطة مخالفة داخل عمارة سكن عمالة بحي السلامة في محافظة جدة، وتمت مصادرة 20 ماكينة وأكثر من 100 رول أقمشة وتسليمها لجمعية خيرية.اضافة اعلان

إغلاق معمل خياطة

وقالت أمانة محافظة جدة عبر حسابها في منصة إكس : "استمرارًا للرقابة الميدانية ومنع الظواهر السلبية، تم إغلاق معمل خياطة مخالف داخل عمارة سكنية بحي السلامة".


إغلاق منشأة لصيانة السيارات في الأحساء

وفي وقت سابق، باشرت الفرق الرقابية المشتركة للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري إغلاق منشأة تجارية لصيانة السيارات وتصفية نشاطها في محافظة الأحساء لتورط القائمين عليها في ارتكاب جريمة التستر.
 وأصدرت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية حكمًا نهائيًا ضد مواطنة ووكيلها الشرعي لتمكينهما مقيمًا بنجلاديشيًا من استغلال السجل التجاري للمنشأة في العمل لحسابه الخاص، وإدارة وتشغيل المنشأة والإشراف على العمالة، وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع خارج المملكة.

عقوبات متعددة على المنشأة

 ‏وتضمنت العقوبات المفروضة إغلاق المنشأة، وتصفية نشاطها، وشطب السجل التجاري، وتغريم المخالفين، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد استيفاء العقوبة.
 يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.
 كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن تصل لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.

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