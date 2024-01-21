تنبيه عاجل من "الداخلية" بخصوص عقوبات كاميرات المراقبة الأمنية

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حذرت وزارة الداخلية من خطورة مخالفة أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، وأوضحت الوزارة عقوبة كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة خاضع لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ويخالف أي حكم من أحكام النظام. اضافة اعلان





عقوبة مخالف نظام كاميرات المراقبة الأمنية



6 غرامات لمخالف نظام كاميرات المراقبة الأمنية



5 آلاف ريال عقوبة عدم الاحتفاظ بالتسجيلات



جاء ذلك على الصفحة الرسمية للوزارة على "إكس" وأكدت الوزارة على وجود 6 غرامات للمخالفين لنظام كاميرات المراقبة الأمنية، وفقاً للآتي:1– غرامة مقدارها 20 ألف ريال على كل من يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها بالمخالفة لأحكام النظام، أو إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات.2– غرامة مقدارها 500 ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية، وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية مخالف للمواصفات الفنية.3– غرامة مقدارها ألف ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية، لم يُركب وفق ما حدد في وثيقة الشروط.4– غرامة مقدارها ألف ريال عن كل مخالفة عدم وضع لوحة أو لوحات ظاهرة تبين أنها مجهزة بكاميرات المراقبة الأمنية في الأماكن المشمولة بأحكام النظام.5– غرامة مقدارها 5 آلاف ريال عن مخالفة عدم الاحتفاظ بالتسجيلات بحسب المدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط.6ــ ويجب أن يبقى التسجيل محفوظًا ولا يجرى عليه أي تعديل في حال كان هناك بلاغ عن حادث معين إلى حين انتهاء إجراءات التحقيق، ويجب تسليمه إلى وزارة الداخلية عند طلبه.7– غرامة مقدارها 10 آلاف ريال عن كل مخالفة تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل الأماكن المحظور تركيبها فيها.