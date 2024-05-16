الخميس، 08 ذو القعدة 1445 ، 16 مايو 2024

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توضيح مهم من برنامج ريف بشأن دعم منتجات الشموع

برنامج ريف - ريف
برنامج ريف
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أكد برنامج ريف، أن أنشطة إنتاج الشموع غير مدعومة ضمن أنشطة الدعم التي يشملها البرنامج.

برنامج ريف ودعم الشموع

جاء ذلك في رد من برنامج ريف، عبر حسابه في منصة إكس، على سؤال مستفيد استفسر بشأن الدعم لمنتجات الشموع.اضافة اعلان
وأجاب برنامج ريف بقوله : "مرحباً بك.. لا يعتبر من ضمن الأنشطة المدعومة، نشكر لك تواصلك".

شروط القبول في برنامج ريف:


حدد برنامج ريف الشروط المطلوبة من أجل الحصول على الدعم كما يلي:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.
2- أن يكون المتقدم من ممتهني أحد المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.
3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.
4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.
5- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.
6- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًّا لكافة البرامج.
في سياق متصل، حدد برنامج ريف القطاعات والأنشطة والمنتجات التي يشملها الدعم في منطقة الجوف.

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