الإثنين، 10 رجب 1445 ، 22 يناير 2024

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أخبار السعودية.. طريقة تقسيط المستحقات الضريبية وتعويض العامل المنزلي

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

"تعليم مكة" تبدأ في ترحيل المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثالث
بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، في تنفيذ أعمال فرْز وترحيل المقررات الدراسية الجديدة للفصل الدراسي الثالث للعام 1445هـ.

بخبرة وبدون.. وظائف شاغرة بوزارة الطاقة للخريجين بمختلف المجالات
أعلنت وزارة الطاقة، عن طرح 53 وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، تشمل 8 وظائف لا تتطلب الخبرة.

في هذه الحالات.. تعويض العامل المنزلي
اعتبارًا من مطلع فبراير 2024، تطبق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خدمة "التأمين على عقود العمالة المنزلية" القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة "مساند"، حفظًا لحقوق أطراف العلاقة العمالية.

"الزكاة" تعلن طريقة تقسيط المستحقات الضريبية خلال فترة الإعفاء من الغرامات
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" خطوات وآلية تقسيط المستحقات الضريبية خلال مبادرة الإعفاء من الغرامات.

الصندوق العقاري يقدم حلاً تمويليًا لمستفيدي الدعم السكني وعرضًا للراغبين بمنتج البناء الذاتي
وجه حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية تنبيها لمستفيدي الدعم السكني وعرضا للراغبين بمنتج البناء الذاتي.

تحذير من الأرصاد": رياح وأتربة مثارة على الرياض وهذه المناطق لـ 7 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهًا من فرص هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.

ضبط 1355 دراجة آلية مخالفة في مختلف مناطق المملكة خلال أسبوع
أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن ضبط 1355 دراجة آلية مخالفة في مختلف مناطق المملكة خلال أسبوع، وذلك ضمن الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة.

براتب 9 آلاف ريال.. وظائف لا تشترط الخبرة لحملة الثانوية في طيران ناس

براتب 9 آلاف ريال و4 مميزات تنافسية أخرى، تستقبل شركة طيران ناس المتقدمين لشغل وظائفها، التي أعلنت عنها مؤخرًا  بداية من 26 يناير الحالي في الدمام.

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