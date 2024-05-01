الأربعاء، 22 شوال 1445 ، 01 مايو 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

لدي مخالفة قبل تاريخ ٩ شوال لم يشملها تخفيض ٥٠٪ مالسبب؟.. توضيح من المرور

المرور السعودي
المرور
أ أ
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أصدرت الإدارة العامة للمرور اليوم، توضيحًا مهمًا بشأن مخالفات حدثت ولم يشملها قرار التخفيض.
وأوضحت أنه لابد من بمراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها.

جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المتابعين قال فيه:"لدي مخالفة قبل تاريخ ٩ شوال لم يشملها تخفيض ٥٠٪ مالسبب؟! علمًا اني سجلت اعتراض على قيمة المخالفة وتم رفضه.. أرجو الإفادة".



ليرد "المرور": تفضل بمراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها"

تمديد تخفيض المخالفات المرورية

في الوقت نفسه أوضحت الإدارة العامة للمرور، إجراءات تسديد المخالفات المرورية أو الاعتراض عليها وفقًا للمادة رقم 75، مبينة أن هذه الخطوات تتمثل في:
1 - أن الشخص المخالف له الحق في تسديد المخالفة أو الاعتراض عليها خلال 30 يومًا من وقت إبلاغه بها.
2 - وفي حالة أن المخالف لم يقدم اعتراضًا على المخالفة أو أنه قدم اعتراضًا وتم رفضه أو تعديل قيمة المخالفة خلال فترة الـ 15 يومًا.
3 - يمكن للمخالف طلب فترة إضافية للسداد تصل إلى 90 يومًا، خلال فترة الـ 15 يومًا. وفي هذه الحالة سيتم تخفيض قيمة الغرامة بنسبة تصل إلى 25% من قيمة الحد الأدنى.



حالات لا يُستفاد فيها من تخفيض الغرامة

وأشار المرور إلى أن هناك حالات لن تستفيد من تخفيض غرامة المخالفات المرورية، هي:
- بعد انتهاء مدة 45 يومًا ولم يتم رفع طلب التمديد.
- بعد انتهاء أول 30 يومًا من مهلة طلب التمديد (90) يومًا.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية؟

ويمكن للمواطنين الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة أبشر  للخدمات الحكومية الإلكترونية من خلال الخطوات التالية:
الدخول الي منصة أبشر.
- إدخال نوع الوثيقة.
- إدخال رقم الوثيقة.
- كتابة الرمز المرئي.
- الضغط على كلمة “عرض” لقيمة المخالفة.
- سوف يتم استعراض المخالفات المسجلة من قبل المرور والتي سوف تحتوي على قيمة المخالفة وموقعها وتاريخها ووقتها. اضافة اعلان

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