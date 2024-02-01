الخميس، 20 رجب 1445 ، 01 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

المعهد التقني للخطوط الحديدية يعلن عن فرص تدريب وتوظيف

المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية
المعهد التقني للخطوط الحديدية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (معهد سرب) بدء التسجيل في البرنامج التدريبي لتأهيل قائدي القطار لدراسة الدبلوم والعمل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

شروط التقديم:


1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة (قسم علمي) بمعدل لا يقل عن 80%.
3- لا تقل درجة اختبار القدرات العامة (قياس) عن 70%.
4- أن يكون عمر المتقدم  بين 18 و 23 عاماً.
5- أن يكون المتقدم لائق طبياً.
6- أن يجتاز المتقدم اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

المستندات المطلوبة:


1- أصل بطاقة الأحوال الشخصية وصورة منها.
2- أصل شهادة الثانوية (أو نسخة طبق الأصل- مختومة) وصورة منها.
3- نسخة من درجة اختبار القدرات العامة ( قياس).
4- في حال عدم توفير المتطلبات أو عدم تطابقها مع المعلومات المسجلة سوف يتم إلغاء طلبك.
5- في حال تقديمك بشكل متكرر سوف يتم الاستبعاد مباشرة.
ملاحظة:
- سوف يتم ابلاغ من تنطبق عليهم شروط  القبول برسالة عبر البريد الالكتروني و رقم الجوال أو أحدهما  بموعد اختبار القبول (بعد انتهاء الفرز).
- يرجى التأكد من صحة البريد الالكتروني المدخل ورقم الجوال).
- في حال تقديمك بشكل متكرر سوف يتم الاستبعاد مباشرة.

موعد التقديم:


- التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/07/19هـ الموافق 2024/01/31م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1445/08/07هـ الموافق 2024/02/17م.

طريقة التقديم:


- من خلال الرابط التالي: اضغط هنا


اقرأ أيضا

عاجل.. تحذير من حساب المواطن: هذا الأمر يوقعك تحت جزاءات البرنامج

لا يفوتك.. توظيف فوري لدى مجموعة الراجحي للعقارات لحملة الثانوية فأعلى

"الخارجية" تعلن إجراءات التأشيرة البريطانية الجديدة

ينتهي قريبًا.. برنامج تدريب منتهي بالتوظيف في مختلف المناطق

طريقة الاعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

غرفة حفر الباطن 8:01 م الأحد، 07 يناير 2024

غرفة حفر الباطن تعلن عن 260 وظيفة شاغرة.. التفاصيل كاملة

شركة المياه الوطنية 5:48 م الأحد، 07 يناير 2024

شركة المياه الوطنية تعلن عن وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى

جامعة-الامام-محمد-بن-سعود-الاسلامية 8:11 م السبت، 06 يناير 2024

وظائف إدارية وصحية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

المركز الوطني للأرصاد 6:06 م السبت، 06 يناير 2024

المركز الوطني للأرصاد يعلن عن وظائف بعدة تخصصات

اقرأ أيضا

حساب المواطن - التسجيل
3:02 م الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن لشهر فبراير.. طريقة الاستعلام عن الأهلية برقم الهوية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
2:48 م الأربعاء، 31 يناير 2024

توضيح من "الموارد البشرية" بخصوص المديونية المتأخرة لرخصة عمل

حساب المواطن - التسجيل
2:07 م الأربعاء، 31 يناير 2024

حساب المواطن لشهر فبراير.. موعد الصرف وقيمة الاستحقاق

الضمان الاجتماعي المطور
2:01 م الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل وبالأرقام.. الحد المانع من استحقاق الضمان الاجتماعي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

المياه الوطنية
1:00 ص الخميس، 01 فبراير 2024

عاجل.. بهذه الخطوات يمكنك الاعتراض على قيمة فواتير استهلاك المياه

صندوق التنمية العقارية
12:03 ص الخميس، 01 فبراير 2024

عاجل.. الصندوق العقاري: لا يتم إعفاء المتوفي من سداد القرض إلا بعد هذه الإجراءات

جبل اللوز الثلوج
11:00 م الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل.. الحرارة 3 تحت الصفر.. تنبيه من الأرصاد على 4 مناطق

ت
10:43 م الأربعاء، 31 يناير 2024

شرطة تبوك: ضبط 3 مواطنين ظهروا في فيديو يعتدون على آخرين (فيديو)

xnCY3obe_400x400
10:14 م الأربعاء، 31 يناير 2024

"نزاهة" تباشر 20 قضية فساد بأكثر من 230 مليون ريال

أهم 10
10:01 م الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في عدة جناة وعقوبة ضبط شاب مع فتاة وموعد صرف دعم الدفعة 75