المعهد التقني للخطوط الحديدية يعلن عن فرص تدريب وتوظيف

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أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (معهد سرب) بدء التسجيل في البرنامج التدريبي لتأهيل قائدي القطار لدراسة الدبلوم والعمل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
شروط التقديم:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة (قسم علمي) بمعدل لا يقل عن 80%.
3- لا تقل درجة اختبار القدرات العامة (قياس) عن 70%.
4- أن يكون عمر المتقدم بين 18 و 23 عاماً.
5- أن يكون المتقدم لائق طبياً.
6- أن يجتاز المتقدم اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.
المستندات المطلوبة:
1- أصل بطاقة الأحوال الشخصية وصورة منها.
2- أصل شهادة الثانوية (أو نسخة طبق الأصل- مختومة) وصورة منها.
3- نسخة من درجة اختبار القدرات العامة ( قياس).
4- في حال عدم توفير المتطلبات أو عدم تطابقها مع المعلومات المسجلة سوف يتم إلغاء طلبك.
5- في حال تقديمك بشكل متكرر سوف يتم الاستبعاد مباشرة.
ملاحظة:
- سوف يتم ابلاغ من تنطبق عليهم شروط القبول برسالة عبر البريد الالكتروني و رقم الجوال أو أحدهما بموعد اختبار القبول (بعد انتهاء الفرز).
- يرجى التأكد من صحة البريد الالكتروني المدخل ورقم الجوال).
- في حال تقديمك بشكل متكرر سوف يتم الاستبعاد مباشرة.
موعد التقديم:
- التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/07/19هـ الموافق 2024/01/31م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1445/08/07هـ الموافق 2024/02/17م.
طريقة التقديم:
- من خلال الرابط التالي: اضغط هنا