الأربعاء، 22 شوال 1445 ، 01 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. بشرى لمستفيدي الضمان الاجتماعي حول راتب إبريل

الضمان الاجتماعي المطور
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في وقت مبكر اليوم الأربعاء، إيداع مبالغ الدفعة 29 من نظام الضمان الاجتماعي المطور للمشمولين بالأهلية. اضافة اعلان
ووفقًا للوزارة، فإنه يتم صرف الراتب في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، حيث يتم إيداعه في الحسابات البنكية، ويصرف عبر بطاقات "الفيزا" الخاصة بهم، وكذلك عبر ماكينات الصراف الآلي.
ولمعرفة قيمة الاستحقاق في منصة الدعم والحماية الاجتماعية لمستفيدين الضمان الاجتماعي، بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (من هنا).

معاش الضمان الاجتماعي 

معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن صرف مبلغ مالي شهري للمستفيدين. ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.

شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي 

فيما يلي شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور:
-أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-كما يجب ألا يزيد دخل المتقدم عن الحد المانع للضمان.
-أن يكون من المقيمين بشكل دائم بالمملكة.
-أن يكون لدى المتقدم سجل مدني.
-ألا يكون يمتلك أي أصول ذات قيمة عالية.
-يجب ألا يكون المتقدم مسجونًا.
-ألا يكون مقيمًا بأي دار علاجية أو إيوائية.

الفئات المستحقة الحصول على دعم البرنامج:

-الأسر التي ليس لديها من يعولها.
-الأرامل والمطلقات اللاتي لديهن أبناء سعوديين الجنسية.
-المسنون وغير القادرين على العمل ممن وصلوا إلى سن الشيخوخة.
-الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل.
–أسر المدمن والمسجون والغائب.
-الأيتام الذين توفى لهم الأم أو الأب.
-لأشخاص المصابون بالأمراض المزمنة وذوو الهمم.
-المرأة التي ليس لديها من يعولها بعد أن هجرها زوجها.

خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي

- فيما يلي خطوات الاستعلام عن نتيجة الأهلية:
- الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا).
- الدخول على أيقونة برامج الدعم الخاصة بي.
- اختيار برنامج الضمان الاجتماعي.
- استعراض تفاصيل الطلب (الأهلية والاستحقاق). 
- استعراض (تفاصيل) دورة الأهلية.

خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي

وفيما يلي خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان المطور:
- الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا).
- برامج الدعم الخاصة بي.
- برنامج الضمان الاجتماعي.
- الأهلية والاستحقاق.
- استعراض تفاصيل دورة الأهلية.
- تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة  حسب الاعتراض.
- تسليم الاعتراض.


اقرأ أيضا

غدًا.. آخر موعد لتسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في المدارس الحكومية

بعد أن داهمته السيول.. سيارة على وشك الغرق بحي البديعة في عنيزة (فيديو)

صندوق تنمية الموارد البشرية يساهم بدعم توظيف أكثر من 73 ألف مواطن في القطاع الخاص بالربع الأول من 2024

عاجل.. "نزاهة": إيقاف 166 متورطًا بالفساد بينهم موظفون من 7 وزارات وهيئات حكومية

عاجل.. "الأرصاد" يٌحذر سكان مكة والمدينة والرياض و9 مناطق من أمطار رعدية غزيرة وجريان السيول

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الضمان الاجتماعي المطور 12:31 م الإثنين، 29 أبريل 2024

عاجل.. قبل 24 ساعة من الإيداع.. تعرف على قيمة استحقاق الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي المطور 2:12 م الأحد، 28 أبريل 2024

عاجل.. الضمان الاجتماعي المطور.. موعد صرف دفعة شهر إبريل

أخبار السعودية 5:00 م الأربعاء، 17 أبريل 2024

أخبار السعودية.. القبول الاستثنائي بالجامعات وجريمة أغرب من الخيال

العمالة المنزلية 3:49 م الأربعاء، 17 أبريل 2024

أكثر من مليوني عقد استقدام للعمالة المنزلية عبر منصة مساند خلال 2023