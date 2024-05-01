عاجل.. بشرى لمستفيدي الضمان الاجتماعي حول راتب إبريل

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بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في وقت مبكر اليوم الأربعاء، إيداع مبالغ الدفعة 29 من نظام الضمان الاجتماعي المطور للمشمولين بالأهلية.

ووفقًا للوزارة، فإنه يتم صرف الراتب في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، حيث يتم إيداعه في الحسابات البنكية، ويصرف عبر بطاقات "الفيزا" الخاصة بهم، وكذلك عبر ماكينات الصراف الآلي.

ولمعرفة قيمة الاستحقاق في منصة الدعم والحماية الاجتماعية لمستفيدين الضمان الاجتماعي، بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (من هنا).





معاش الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي



الفئات المستحقة الحصول على دعم البرنامج:



خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي



خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي

