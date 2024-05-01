عاجل.. بشرى لمستفيدي الضمان الاجتماعي حول راتب إبريل

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في وقت مبكر اليوم الأربعاء، إيداع مبالغ الدفعة 29 من نظام الضمان الاجتماعي المطور للمشمولين بالأهلية.
ووفقًا للوزارة، فإنه يتم صرف الراتب في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، حيث يتم إيداعه في الحسابات البنكية، ويصرف عبر بطاقات "الفيزا" الخاصة بهم، وكذلك عبر ماكينات الصراف الآلي.
ولمعرفة قيمة الاستحقاق في منصة الدعم والحماية الاجتماعية لمستفيدين الضمان الاجتماعي، بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (من هنا).
معاش الضمان الاجتماعي معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن صرف مبلغ مالي شهري للمستفيدين. ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.
شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي فيما يلي شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور:
-أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-كما يجب ألا يزيد دخل المتقدم عن الحد المانع للضمان.
-أن يكون من المقيمين بشكل دائم بالمملكة.
-أن يكون لدى المتقدم سجل مدني.
-ألا يكون يمتلك أي أصول ذات قيمة عالية.
-يجب ألا يكون المتقدم مسجونًا.
-ألا يكون مقيمًا بأي دار علاجية أو إيوائية.
الفئات المستحقة الحصول على دعم البرنامج:-الأسر التي ليس لديها من يعولها.
-الأرامل والمطلقات اللاتي لديهن أبناء سعوديين الجنسية.
-المسنون وغير القادرين على العمل ممن وصلوا إلى سن الشيخوخة.
-الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل.
–أسر المدمن والمسجون والغائب.
-الأيتام الذين توفى لهم الأم أو الأب.
-لأشخاص المصابون بالأمراض المزمنة وذوو الهمم.
-المرأة التي ليس لديها من يعولها بعد أن هجرها زوجها.
خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي- فيما يلي خطوات الاستعلام عن نتيجة الأهلية:
- الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا).
- الدخول على أيقونة برامج الدعم الخاصة بي.
- اختيار برنامج الضمان الاجتماعي.
- استعراض تفاصيل الطلب (الأهلية والاستحقاق).
- استعراض (تفاصيل) دورة الأهلية.
خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعيوفيما يلي خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان المطور:
- الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا).
- برامج الدعم الخاصة بي.
- برنامج الضمان الاجتماعي.
- الأهلية والاستحقاق.
- استعراض تفاصيل دورة الأهلية.
- تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض.
- تسليم الاعتراض.