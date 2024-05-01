المرور: انطلاق المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر "أبشر"

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.
موعد مزاد اللوحات الإلكتروني:وأوضحت عبر حسابها في منصة إكس، أن المزاد بدأ اليوم الأربعاء 1 من مايو، ويستمر حتى غد الخميس 2 مايو، وذلك عبر منصة أبشر.
طريقة المشاركة في مزاد اللوحات الإلكتروني:وأضافت أنه يمكن المشاركة في مزاد اللوحات الإلكتروني عبر أبشر، من خلال الخطوات التالية:
1 - الدخول إلى منصة أبشر.
2 - اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
3 - اختيار المرور.
4 - اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكترونية.
مزاد اللوحات المميزة:وتتيح منصة أبشر بشكل مستمر مزاد اللوحات المميزة، حيث يمكن للمواطنين المشاركة فيه والحصول على لوحة مميزة للسيارة.
إسقاط المركبة عبر أبشر:وأتاحت منصة أبشر إمكانية إسقاط المركبة المهملة أو التالفة من خلال المراكز المعتمدة، حيث يمكن للمواطنين التعرّف على المراكز المعتمدة، عبر الخطوات التالية:
- اختيار المركز المعتمد من صفحة الخدمة من هنا.
- التوجه للمركز لإتمام إجراءات تسليم المركبة.
- إتمام الاتفاق مع مركز بيع المركبات.
- إعطاء المركز رمز التأكيد الذي وصل إلى هاتفك .