عاجل.. مساند يجيب.. هل يمكن التعديل على تأشيرة الاستقدام بعد إصدارها؟

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أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند"، أنه لا يمكن التعديل على تأشيرة الاستقدام بعد إصدارها.



التعديل على تأشيرة الاستقدام



مساند وتجديد عقد العمالة:



منصة مساند ورمز التحقق



جاء ذلك في رد من مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن إمكانية التعديل على تأشيرة استقدام عامل منزلي إلى عامل زراعي؟وأجابت منصة مساند، بقولها: "لا يمكن التعديل على التأشيرة بعد إصدارها، ويمكنك إلغاء الطلب وتقديم طلب جديد بالجنسية/المهنة المطلوبة. علماً أنه في حال رغبتكم بتقديم طلب جديد يرجى سداد رسوم التأشيرة (2000) ريال، كما يرجى التواصل مع وزارة البيئة والمياه والزراعة للتأكد من رصيد التأشيرات".كما أكدت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، أن أجر العمالة المنزلية يتم بالاتفاق بين العامل المنزلي وصاحب العمل عند توثيق العقد.جاء ذلك في رد من مساند على سؤال مواطنة قالت فيه : "هل بعد إكمال السنتين وتجديد عقد العاملة يزاد راتبها علما أن العاملة أوغندية وراتبها ٩٠٠ ريال؟".وأجابت منصة مساند بقولها: "بخصوص استفسارك يرجى العلم أنه أجر العمالة المنزلية تتم بالاتفاق بين العامل المنزلي وصاحب العمل عند توثيق العقد من خلال منصة مساند"كذلك أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة، أهمية إرسال رمز التحقق لبعض المستفيدين لتحقيق أقصى معايير الأمان في حالة الاستقدام.جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد قال فيه : "عندما أدخل على موقع مساند وأسجل معلوماتي وانتظر رمز التحقق على جوالي لا يظهر شيء، ما السبب؟".وأجابت منصة مساند، بقولها: "بخصوص استفسارك , يتم ارسال رمز التحقق (OTP) من قبل منصة أبشر في الحالات التالية فقط:• تسجيل جديد• تغيير الرقم السري• تغيير رقم الجوال