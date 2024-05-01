سارع بالتقديم.. "سار" توفر وظائف شاغرة للخريجين بـ 3 مناطق

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أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" عن توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية شاغرة للعمل في كل من "الرياض، مكة المكرمة، الشرقية، النعيرية"، حسب المسميات والشروط التالية:



1 - المدرب الفني.

2 - رئيس محطة.

3 - رئيس قسم محطة.

4 - خبير صيانة المسار.

5 - رئيس قسم طاقم قطار.

6 - رئيس قسم إدارة المرافق.

7 - أخصائي المبيعات والخدمات.

8 - مدرب صيانة المخزون المتداول.

9 - مستشار إدارة المخاطر المؤسسية.

10 - أخصائي أول نظام معلومات الموارد البشرية.





التخصصات المطلوبة:



المزايا:



طريقة التقديم:

