سارع بالتقديم.. "سار" توفر وظائف شاغرة للخريجين بـ 3 مناطق

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" عن توفر وظائف إدارية وتقنية
وهندسية شاغرة للعمل في كل من "الرياض، مكة المكرمة، الشرقية، النعيرية"،
حسب المسميات والشروط التالية:
1 - المدرب الفني.
2 - رئيس محطة.
3 - رئيس قسم محطة.
4 - خبير صيانة المسار.
5 - رئيس قسم طاقم قطار.
6 - رئيس قسم إدارة المرافق.
7 - أخصائي المبيعات والخدمات.
8 - مدرب صيانة المخزون المتداول.
9 - مستشار إدارة المخاطر المؤسسية.
10 - أخصائي أول نظام معلومات الموارد البشرية.
التخصصات
المطلوبة:-
التسويق
- الهندسة
- الإدارة العامة
- إدارة الأعمال
- الموارد البشرية
- الهندسة الصناعية
- الهندسة الميكانيكية
- الهندسة الكهربائية
- نظم المعلومات الإدارية
- أو مايعادلهم
المزايا:-
إجازة سنوية مدفوعة
- بدل نقل 10% من الراتب الأساسي.
- بدل سكن 25% من الراتب الأساسي.
- فرص تدريب وتطوير داخل وخارج المملكة.
- رواتب تنافسية تحدد حسب المؤهل أو الخبرة.
- تأمين طبي شامل للموظف وعائلته ووالديه.