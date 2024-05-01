الأربعاء، 22 شوال 1445 ، 01 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

سارع بالتقديم.. "سار" توفر وظائف شاغرة للخريجين بـ 3 مناطق

وظائف سار
سار
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" عن توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية شاغرة للعمل في كل من "الرياض، مكة المكرمة، الشرقية، النعيرية"، حسب المسميات والشروط التالية:اضافة اعلان

1 - المدرب الفني.
2 - رئيس محطة.  
3 - رئيس قسم محطة.
4 - خبير صيانة المسار.
5 - رئيس قسم طاقم قطار.
6 - رئيس قسم إدارة المرافق.
7 - أخصائي المبيعات والخدمات.
8 - مدرب صيانة المخزون المتداول.
9 - مستشار إدارة المخاطر المؤسسية.
10 - أخصائي أول نظام معلومات الموارد البشرية.

التخصصات المطلوبة:

- التسويق 
- الهندسة      
- الإدارة العامة
- إدارة الأعمال
- الموارد البشرية
- الهندسة الصناعية   
- الهندسة الميكانيكية
- الهندسة الكهربائية
- نظم المعلومات الإدارية
- أو مايعادلهم

المزايا:

- إجازة سنوية مدفوعة
- بدل نقل 10% من الراتب الأساسي.
- بدل سكن 25% من الراتب الأساسي.
- فرص تدريب وتطوير داخل وخارج المملكة.
- رواتب تنافسية تحدد حسب المؤهل أو الخبرة.
- تأمين طبي شامل للموظف وعائلته ووالديه.

 طريقة التقديم:

متاح التقديم حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على هذا الرابط (اضغط هنا).

اقرأ أيضا

عاجل.. توضيح من هيئة الزكاة بشأن خصم ضريبة المدخلات

عاجل.. إيجار توضح.. كم رسوم تجديد العقد السكني ومن المسؤول عن الدفع؟

رابط التقديم.. الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف مساعد إداري

حساب المواطن يوضح.. هل نوع المسكن يؤثر على الدعم؟

شركة أرامكو موبيل سامرف تعلن عن وظائف شاغرة

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

images 9:11 ص الأحد، 14 أبريل 2024

فرصة للخريجين.. طريقة التقديم على وظائف هيئة المقاولين للبكالوريوس فأعلى

الاتصالات السعودية 2:03 ص السبت، 13 أبريل 2024

عاجل.. راتب 8000 ريال.. "STC" تطرح وظائف للخريجين في كافة التخصصات

ا 2:42 م الثلاثاء، 09 أبريل 2024

مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث يعلن عن وظائف إدارية وتقنية وهندسية

الاتصالات السعودية 6:06 م الثلاثاء، 02 أبريل 2024

عاجل.. براتب 8 آلاف ريال.. طريقة ورابط التقديم على وظائف "STC" للثانوية فأعلى