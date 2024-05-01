احذر.. هذا الخطأ عند تنظيف أسنانك يحولها إلى اللون الأصفر!

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حذر طبيب أسنان من خطأ بسيط عند تنظيف الأسنان بالفرشاة يمكن أن يؤدي إلى تغيرها إلى اللون الأصفر.

وينصح الدكتور فراخ حميد من مركز إستيتيك لطب الأسنان في بريطانيا: "قبل البدء في تنظيف الأسنان بالفرشاة، من الجيد أن تبلل فرشاة أسنانك. هذه الخطوة الصغيرة تجعل من السهل توزيع معجون الأسنان على جميع أنحاء أسنانك، مما يجعل التنظيف أكثر فعالية".

وتابع: "أيضًا، عندما تبلل الشعيرات، فإنها تصبح أكثر نعومة. وهذا يعني أنه عندما تقوم بتنظيف أسنانك، فإنها تكون أكثر لطفًا على لثتك وأسنانك، مما يساعد على تجنب أي تهيج أو ضرر"، وفقُا لصحيفة "إكسبريس".





رش فرشاة الأسنان بالماء



تنظيف الأسنان بالطريقة الصحيحة



كيف تحصل على نفس منعش؟



وأوضح الدكتور حميد أن رشة سريعة من الماء على الفرشاة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في الحفاظ على نظافة الفم.وحذر من أن تنظيف الأسنان بدون ماء، أو مباشرة بعد تناول الأطعمة الحمضية، قد يجعلها تبدو أقل بياضًا بمرور الوقت.وقال طبيب الأسنان: "قد يبدو التنظيف الجاف مفيدًا للتخلص من البقع السطحية في البداية، ولكن بدون الماء، لا ينتشر معجون الأسنان بشكل جيد، مما يؤدي إلى ظهور أسنان باهتة".وأردف: "كما أن تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد وقت مبكر جدًا من تناول الأطعمة الحمضية يمكن أن يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان. وهذا يكشف الطبقة الصفراء الموجودة أسفلها ويجعل أسنانك تبدو أكثر اصفرارًا".واستطرد الطبيب، قائلاً: "هذا يوضح لماذا يعد تنظيف الأسنان بالطريقة الصحيحة وفي الوقت المناسب أمرًا أساسيًا للحفاظ على لون أسنانك الطبيعي ولمعانها.وتابع شارحًا: "يعمل الحمض على تليين المينا، مما قد يؤدي إلى حساسية الأسنان أو تغيير لونها. لتجنب ذلك، من الأفضل الانتظار لبعض الوقت بعد تناول الأطعمة الحمضية قبل تنظيف أسنانك بالفرشاة، مما يضمن بقاء المينا قوية وأسنانك صحية".ويوصي الطبيب للحصول على نفس منعش وفم صحي بالآني:تنظيف الأسناك واللثة بلطف لمدة دقيقتين مرتين يوميًا,استخدام منتجات مثل غسول الفم أو معجون الأسنان المضاد للميكروبات لمحاربة الجراثيم.زيارة طبيب الأسنان بانتظام، وتنظيف اللسان كل يوم.العناية بأطقم الأسنان.وبين أن "مواكبة هذه الخطوات سيساعد في منع مشاكل الأسنان والحفاظ على شعور جيد بالفم".