الأربعاء، 22 شوال 1445 ، 01 مايو 2024

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عاجل.. تعليق الدراسة في هذه المدارس والجامعات والكليات اليوم بسبب الظروف الجوية

تعليق الدراسة
تعليق الدراسة في العديد من مناطق المملكة
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أعلن عدد من إدارات التعليم والجامعات والكليات التقنية في مناطق ومحافظات المملكة المختلفة، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأربعاء، وجعلها عن بعد، وذلك في أعقاب تحذير المركز الوطني للأرصاد، بشأن الحالة الجوية.اضافة اعلان

تعليم الرياض 

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرّر تحويل الدراسة الحضورية لتكون (عن بُعد) يوم الأربعاء 22 شوال 1445ه‍ـ عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي والمنصات المعتمدة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئتين التعليمية والإدارية بـ تعليم الرياض".


تعليم الشرقية 

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد باستمرار الحالة المطرية على المنطقة الشرقية وحرصاً منا على سلامة الجميع فقد تقرر تحويل الدراسة (عن بعد) عبر منصة (مدرستي) ليوم الأربعاء 1445/10/22هـ الموافق 2024/5/1م بجميع مدارس المنطقة الشرقية".

تعليم القصيم 

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية ليوم الأربعاء 22-10-1445هـ إلى دراسة (عن بُعد) عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس إدارة تعليم القصيم وإدارات التعليم بمحافظات المنطقة، ومكاتب التعليم"..


تعليم الأحساء

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرّر تحويل الدراسة الحضورية لتكون (عن بُعد) يوم الأربعاء 22 شوال 1445ه‍ـ عبر ⁧منصة مدرستي⁩ ومنصة روضتي⁩ لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئتين التعليمية والإدارية بـ ⁧تعليم الأحساء".

تعليم المجمعة 

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة المجمعة، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة يوم الأربعاء 22 شوال 1445ه‍ـ (عن بُعد) عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس بـ تعليم المجمعة".


تعليم الزلفي 

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الزلفي، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة يوم الأربعاء1445/10/22هـ (عن بُعد) عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس بـ تعليم الزلفي".

تعليم الرس 

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الرس، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة ليوم الأربعاء: 22/ 10/ 1445 هـ (عن بُعد) عبر منصة مدرستي ، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم الرس ومكتب التعليم في ضرية".

تعليم المذنب 

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة المذنب، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية(عن بُعد) عبر منصة مدرستي ليوم الأربعاء ١٤٤٥/١٠/٢٢هـ لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم المذنب".

تعليم البكيرية 

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة البكيرية، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حول توقع الحالة المناخية، وحرصا على سلامة الجميع ؛ فقد تقرر أن تكون الدراسة "عن عد" عبر منصة مدرستي ليوم الأربعاء 1445/10/22هـ لجميع طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات مدارس  تعليم البكيرية ".


تعليم الغاط 

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الغاط، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حول توقع الحالة المناخية، وحرصا على سلامة الجميع ؛ فقد تقرر أن تكون الدراسة(عن بُعد) عبر منصة مدرستي ليوم الأربعاء 1445/10/22 هـ لجميع طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات مدارس وروضات تعليم الغاط".

تعليم وادي الدواسر

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة وادي الدواسر، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد ولإستمرار  الحالة الجوية وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي ليوم  الأربعاء  ٢٢/ ١٠ /١٤٤٥هـ لجميع مدارس تعليم وادي الدواسر".

تعليم القويعية

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة القويعية، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع فقد تقرر تحويل الدراسة الأربعاء 1445/10/22هـ  ( عن بُعد ) عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس بـ تعليم القويعية ومكاتب التعليم التابعة للإدارة".

تعليم عفيف 

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة عفيف، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرّر تحويل الدراسة الحضورية (عن بُعد) ليوم الاربعاء 22 شوال لعام 1445ه‍ـ عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي والمنصات المعتمدة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئة التعليمية والإدارية بـ تعليم عفيف".

مكتب تعليم ثادق وحريملاء

أعلن مكتب التعليم بمحافظتي ثادق وحريملاء، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة ليوم الإربعاء  22شوال عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي والمنصات المعتمدة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات مدارس  مكتب تعليم ثادق وحريملاء".

تعليم شقراء 

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة شقراء، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية والآثار المصاحبة لها ، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية ليوم الأربعاء  22- 10 -1445هـ إلى الدراسة (عن بُعد) عبر منصة مدرستي، ومنصة روضتي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس وروضات تعليم شقراء."

تعليم حوطة بني تميم والحريق


أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرّر تحويل الدراسة الحضورية لتكون (عن بُعد) يوم الأربعاء 22 شوال 1445ه‍ـ عبر  منصة مدرستي و منصة روضتي، في جميع مدارس تعليم حوطة بني تميم والحريق".

تعليم الدوادمي

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الدوادمي، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرّر تحويل الدراسة الحضورية (عن بُعد) يوم الأربعاء 22 شوال 1445ه‍ـ عبر منصة مدرستي و منصة روضتي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس بـ تعليم الدوادمي،والمكاتب التابعة".


تعليم الأفلاج

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأفلاج، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة أبناءنا الطلاب وبناتنا الطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية فقد تقرر الانتقال من التعليم الحضوري بمدارس تعليم الأفلاج إلى التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي ليوم الأربعاء الموافق 22 / 10 / 1445 هـ.".

جامعة الملك سعود 


أعلن المتحدث الرسمي لجامعة الملك سعود، أنه :بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات؛ فقد تقرَّر تحويل الدراسة يوم غدٍ الأربعاء 1 مايو 2024 الموافق 22 شوال 1445هـ لتكون (عن بُعد).

جامعة الملك فيصل 


أعلنت جامعة الملك فيصل، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد باستمرار الحالة المطرية على محافظة الأحساء. تعلن تحويل الدراسة إلى نمط التعليم عن بعد لجميع طلبتها يوم الأربعاء 22-10-1445هـ الموافق 1-5-2024م، مع استمرارية دوام العمل للهيئة الإدارية والفنية والتدريسية".

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية


أعلن المتحدث الرسمي لجامعة الإمام محمد بن سعود، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد وجه معالي رئيس جامعة الإمام أ.د. أحمد بن سالم العامري بتحويل الدراسة يوم الأربعاء 1 مايو 2024 الموافق 22 شوال 1445هـ (عن بُعد) لجميع الطلاب والطالبات في المدينة الجامعية، ومدينة الملك عبدالله للطالبات في كافة المراحل التعليمية، والكلية التطبيقية في محافظة حريملاء".


جامعة الأميرة نورة 


أعلنت جامعة الاميرة نورة، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، تعلن جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، تحويل الدراسة الحضورية لتكون (عن بُعد) ليوم الأربعاء 22 شوال 1445 هـ الموافق 1 مايو 2024 م".

جامعة القصيم 

أعلنت جامعة القصيم، أنه "استنادًا لتقرير المركز الوطني للأرصاد ونظرًا للتقلبات الجوية والأجواء الماطرة بمنطقة القصيم .. تقرر تحويل الدراسة الحضورية يوم الأربعاء 1445/10/22هـ إلى نظام الدراسة عن بعد لجميع طلاب وطالبات جامعة القصيم في جميع مقرات الجامعة".


جامعة نجران 


أعلن المتحدث الرسمي لـ جامعة نجران، الدكتور شادي باداود، أنه "بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد؛ تعلن #جامعة_نجران عن تعليق الدراسة الحضورية لطلبة الجامعة ليوم الأربعاء ٢٢ شوال 1445هـ، في مقر الجامعة الرئيس وفروعها؛ لتكون عن بُعد عبر منصة البلاك بورد"..


جامعة المجمعة 


أعلنت جامعة المجمعة، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد ، وحفاظًا على سلامة ابنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات فقد تقرر تحويل الدراسة  في جامعة المجمعة يوم الاربعاء 1 مايو 2024م  عن بُعد في كافة كليات الجامعة".

جامعة الأمير سطام 

أعلنت جامعة الأمير سطام، أنه "بناءً على ما صدر من المركز الوطني للأرصاد، وحفاظًا على سلامة طلابها وطالباتها. تعلن تحويل الدراسة في المقر الرئيس وفي جميع فروع الجامعة ، لتكون ( عن بعد ) الأربعاء ٢٢-١٠-١٤٤٥ هـ وتأجيل جميع الفعاليات إلى وقت لاحق سيتم الإعلان عنه".

جامعة الملك سعود للعلوم الصحية بالرياض والأحساء

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛  فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية ودوام الموظفين في مقر الجامعة بالرياض وفرع الجامعة بالاحساء ليوم الاربعاء الموافق 1-5-2024 مع استمرارها عن بعد للجميع".


جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد بشأن استمرار الحالة المطرية على المنطقة الشرقية، وحرصًا من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل على سلامة الطلبة، فقد تقرر تعليق الدراسة حضوريًا، وتحويلها (عن بُعد) ليوم الأربعاء 22 شوال 1445هـ الموافق 1 مايو 2024م، مع استمرارية الدوام الحضوري للهيئة الإدارية والفنية وأعضاء هيئة التدريس، ومنسوبي المستشفيات الجامعية".

جامعة المعرفة

أعلنت جامعة المعرفة، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصا على سلامة طلبتنا الأعزاء؛ فقد تقرَّر تحويل الدراسة يوم الأربعاء 1 مايو 2024 الموافق 22 شوال 1445هـ لتكون (عن بُعد)".

جامعة حفر الباطن 

أعلنت جامعة حفر الباطن، أنه "بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بعد ليوم الأربعاء ١٤٤٥/١٠/٢٢ هـ الموافق ١ /٥/ ٢٠٢٤م في كليات جامعة حفر الباطن بمحافظة حفر الباطن، وفروعها بالخفجي والنعيرية وقرية العليا".

جامعة نايف العربية

أعلنت جامعة نايف العربية، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وتماشيًا مع الإجراءات الوقائية، قررت تعليق الدراسة الحضورية يوم الاربعاء 1 مايو 2024م، حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، على أن تكون الدراسة عن بعد  عبر منصة التعليم الإلكتروني وفقاً للجدول الدراسي".

جامعة شقراء 

أعلنت جامعة شقراء، أنه "حرصًا على سلامة طلابنا وطالباتنا،  وبناءً على تقرير المركز الوطني للأرصاد؛ فقد تقرر تحويل الدراسة يوم الأربعاء 1 مايو 2024م، إلى نظام الدراسة عن بعد في جميع مقرات جامعة شقراء
كما تم تأجيل حفل تخريج الدفعة 15بجامعة شقراء حتى إشعار آخر".

فروع جامعة الطائف برنية وتربة والخرمة

أعلنت جامعة الطائف، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ وحرصًا على سلامة طلبة الجامعة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في فروع الجامعة بـ"تربة، ورنية، والخرمة، قررت الجامعة تحويل فترة الدراسة يوم الأربعاء 1 مايو 2024، عبر منصَّة "البلاك بورد"، على أن يستمر دوام الموظفين في هذه الفروع عن بعد حسب اللوائح والأنظمة المعمول بها".

جامعة الأمير محمد بن فهد

أعلنت جامعة الامير محمد بن فهد، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد باستمرار الحالة المطرية على المنطقة الشرقية وحرصًا من الجامعة على سلامة الجميع .. فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية 
ليوم الاربعاء 1445/10/22 الموافق 2024/5/1 وتحويلها للدراسة عن بعد ( online )".


جامعة رياض العلم  

أعلنت جامعة رياض العلم، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع، تعلن تحويل الدراسة الحضورية لتكون (عن بُعد) ليوم الأربعاء 22 شوال 1445 هـ الموافق 1 مايو 2024 م".

جامعة الأمير سلطان 

أعلنت جامعة الأمير سلطان، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة طلابنا وطالباتنا، فإنها تُعلن عن تحويل الدراسة يوم الأربعاء 1 مايو 2024م لتكون (عن بُعد)".

معهد الإدارة بالرياض 


أعلن معهد الادارة العامة بالرياض، أنه "بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الدارسين بفرع معهد الإدارة العامة بمنطقة الرياض، فقد تقرر تحويل جميع البرامج الإعدادية وبرامج اللغة الإنجليزية (عن بعد) ليوم الأربعاء الموافق ١٤٤٥/١٠/٢٢ هـ".

جامعة سليمان الراجحي 

أعلنت جامعة سليمان الراجحي، أنه "استنادًا لتقرير المركز الوطني للأرصاد ونظرًا للتقلبات الجوية بمنطقة القصيم تقرر تحويل جميع الأنشطة التعليمية الحضورية، بما فيها الدروس العملية خارج الجامعة، يوم الأربعاء ١٤٤٥/١٠/٢٢هـ إلى نظام الدراسة عن بعد لجميع طلاب وطالبات جامعة سليمان الراجحي".

جامعة المستقبل بالقصيم

أعلنت جامعة المستقبل بالقصيم، أنه "حرصًا على سلامة الجميع؛  واستنادًا إلى التقارير الصادرة من المركز الوطني للأرصاد؛ فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد ليوم الأربعاء ٢٢-١٠-١٤٤٥هـ لجميع طلبة جامعة المستقبل".

التدريب التقني بالقصيم 

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم، أنه "وفقًا لتقارير المركز الوطني للأرصاد.. تقرر اعتماد التدريب عن بُعد وتعليق التدريب الحضوري في الكليات التقنية ومعاهد التدريب بمنطقة القصيم  وجميع البرامج التدريبية ليوم الأربعاء 1445/10/22هـ لكافة المتدربين والمتدربات والمنسوبين والمنسوبات".

التدريب التقني بالشرقية 


أعلن  التدريب التقني بالمنطقة الشرقية، أنه "بناء على ماورد من الجهات المختصة، فقد تقرر  تعليق التدريب الحضوري في منشآت التدريب التقني ومنشآت التدريب الاهلي في المنطقة الشرقية (مدينة الدمام ومحافظات الأحساء و الخبر و القطيف وحفر الباطن) واستمرار التدريب (عن بعد) الأربعاء ٢٢ شوال ١٤٤٥هـ الموافق ٠١ / ٠٥ / ٢٠٢٤م لكافة المتدربين والمتدربات والمنسوبين والمنسوبات للفترة الصباحية".

كليات عنيزة 


أعلنت كليات عنيزة، أنه "استنادًا لتقارير المركز الوطني للأرصاد ونظرًا للتقلبات الجوية بمنطقة القصيم .. تقرر تحويل الدراسة الحضورية ليوم الأربعاء  22 / 10 / 1445 هـ إلى نظام الدراسة عن بعد لجميع طلاب وطالبات كليات عنيزة".


كليات بريدة 

أعلنت كليات بريدة، أنه "إشارة إلى تقرير المركز الوطني للإرصاد ونظرًا للتقلبات الجوية والأجواء الماطرة  بمنطقة القصيم وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات: تقرر تحويل الدراسة الحضورية يوم الأربعاء ١٤٤٥/١٠/٢١ إلى نظام الدراسة عن بعد في كليات بريدة".


تقديم موعد الانصراف بمدارس نجران إلى الساعة 11 ص 

أعلن المتحدث الرسمي للإداارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر تقديم موعد الانصراف للدوام الحضوري للساعة 11:00 صباحًا ليوم الأربعاء الموافق 22/ 10/ 1445هـ ،في جميع مدارس تعليم نجران وتحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي للمدارس المسائية".


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