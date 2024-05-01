عاجل.. تعليق الدراسة في هذه المدارس والجامعات والكليات اليوم بسبب الظروف الجوية

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أعلن عدد من إدارات التعليم والجامعات والكليات التقنية في مناطق ومحافظات المملكة المختلفة، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأربعاء، وجعلها عن بعد، وذلك في أعقاب تحذير المركز الوطني للأرصاد، بشأن الحالة الجوية.





تعليم الرياض



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بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرّر تحويل الدراسة الحضورية لتكون (عن بُعد) يوم الأربعاء 22 شوال 1445ه‍ـ عبر بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرّر تحويل الدراسة الحضورية لتكون (عن بُعد) يوم الأربعاء 22 شوال 1445ه‍ـ عبر #منصة_مدرستي #منصة_روضتي والمنصات المعتمدة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئتين… pic.twitter.com/k5epIggXFU April 30, 2024

تعليم الشرقية



بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد باستمرار الحالة المطرية على المنطقة الشرقية وحرصاً منا على سلامة الجميع فقد تقرر تحويل الدراسة (عن بعد) عبر منصة (مدرستي) ليوم غدٍ الأربعاء 1445/10/22هـ الموافق 2024/5/1م بجميع مدارس المنطقة الشرقية. pic.twitter.com/Ln7qGGznLP April 30, 2024

تعليم القصيم







بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الأربعاء 22-10-1445هـ إلى دراسة (عن بُعد) عبر دراسة عن بُعد |بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الأربعاء 22-10-1445هـ إلى دراسة (عن بُعد) عبر #منصة_مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس إدارة #تعليم_القصيم وإدارات التعليم بمحافظات… pic.twitter.com/YSTkeNwG2u April 30, 2024

تعليم الأحساء





بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرّر تحويل الدراسة الحضورية لتكون (عن بُعد) يوم الأربعاء 22 شوال 1445ه‍ـ عبر ⁧ بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرّر تحويل الدراسة الحضورية لتكون (عن بُعد) يوم الأربعاء 22 شوال 1445ه‍ـ عبر ⁧ #منصة_مدرستي ⁩ و ⁧ #منصة_روضتي ⁩ لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئتين التعليمية والإدارية بـ… April 30, 2024

تعليم المجمعة



تعليم الزلفي



تعليم الرس







بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة ليوم غدٍ الأربعاء: 22/ 10/ 1445 هـ (عن بُعد) عبر دراسة عن بُعد |بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة ليوم غدٍ الأربعاء: 22/ 10/ 1445 هـ (عن بُعد) عبر #منصة_مدرستي ، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس #تعليم_الرس و مكتب التعليم في ضرية. pic.twitter.com/zZEAn2C160 April 30, 2024

تعليم المذنب







بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية(عن بُعد) عبر pic.twitter.com/hSS31oP3gX دراسة عن بُعد |بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية(عن بُعد) عبر #منصة_مدرستي ليوم غدٍ الأربعاء ١٤٤٥/١٠/٢٢هـ لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس #تعليم_المذنب April 30, 2024

تعليم البكيرية







بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حول توقع الحالة المناخية، وحرصا على سلامة الجميع ؛ فقد تقرر أن تكون الدراسة "عن بُعد" عبر pic.twitter.com/meIxnjLXRN 💻 دراسة عن بعد ….بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حول توقع الحالة المناخية، وحرصا على سلامة الجميع ؛ فقد تقرر أن تكون الدراسة "عن بُعد" عبر #منصة_مدرستي ليوم الأربعاء 1445/10/22هـ لجميع طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات مدارس #تعليم_البكيرية April 30, 2024

تعليم الغاط



pic.twitter.com/8ucrM88RzR بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حول توقع الحالة المناخية، وحرصا على سلامة الجميع ؛ فقد تقرر أن تكون الدراسة(عن بُعد) عبر منصة مدرستي ليوم غدٍ الأربعاء 1445/10/22 هـ لجميع طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات مدارس وروضات #تعليم_الغاط April 30, 2024

تعليم وادي الدواسر





ولإستمرار الحالة الجوية وحرصاً على سلامة الجميع فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي ليوم غدٍ الأربعاء ٢٢/ ١٠ /١٤٤٥هـ لجميع مدارس pic.twitter.com/Y6KiJiuPLh بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصادولإستمرار الحالة الجوية وحرصاً على سلامة الجميع فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي ليوم غدٍ الأربعاء ٢٢/ ١٠ /١٤٤٥هـ لجميع مدارس #تعليم_وادي_الدواسر April 30, 2024

تعليم القويعية



تعليم عفيف



مكتب تعليم ثادق وحريملاء



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بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة ليوم الإربعاء 22شوال عبر بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة ليوم الإربعاء 22شوال عبر #منصة_مدرستي #منصة_روضتي والمنصات المعتمدة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات مدارس مكتب #تعليم_ثادق_وحريملاء April 30, 2024

تعليم شقراء



بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية والآثار المصاحبة لها ، وحرصاً على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الأربعاء 22- 10 -1445هـ إلى الدراسة (عن بُعد) عبر #منصة_مدرستي ، ومنصة روضتي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس وروضات… pic.twitter.com/BUK8vzkPJ2 April 30, 2024

تعليم حوطة بني تميم والحريق



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بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع؛ فقد تقرّر تحويل الدراسة الحضورية لتكون (عن بُعد) يوم الأربعاء 22 شوال 1445ه‍ـ عبر pic.twitter.com/QNYRhKpQ7R بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع؛ فقد تقرّر تحويل الدراسة الحضورية لتكون (عن بُعد) يوم الأربعاء 22 شوال 1445ه‍ـ عبر #منصة_مدرستي #منصة_روضتي ، في جميع مدارس #تعليم_حوطة_بني_تميم_والحريق April 30, 2024

تعليم الدوادمي



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بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرّر تحويل الدراسة الحضورية (عن بُعد) يوم غدٍ الأربعاء 22 شوال 1445ه‍ـ عبر بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرّر تحويل الدراسة الحضورية (عن بُعد) يوم غدٍ الأربعاء 22 شوال 1445ه‍ـ عبر #منصة_مدرستي #منصة_روضتي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس بـ #تعليم_الدوادمي ،والمكاتب التابعة. pic.twitter.com/rdbN91Eop0 April 30, 2024

تعليم الأفلاج



بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصاً على سلامة أبناءنا الطلاب وبناتنا الطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية فقد تقرر الانتقال من التعليم الحضوري بمدارس تعليم الأفلاج إلى التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي ليوم غدٍ الأربعاء الموافق 22 / 10 / 1445 هـ. — إدارة تعليم الأفلاج (@MOE_AFJ) April 30, 2024

جامعة الملك سعود



بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات؛ فقد تقرَّر تحويل الدراسة يوم غدٍ الأربعاء 1 مايو 2024 الموافق 22 شوال 1445هـ لتكون (عن بُعد). — المتحدث الرسمي لجامعة الملك سعود (@_ksusp) April 30, 2024

جامعة الملك فيصل



بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد باستمرار الحالة المطرية على محافظة الأحساء. #جامعة_الملك_فيصل تعلن تحويل الدراسة إلى نمط التعليم عن بعد لجميع طلبتها يوم الأربعاء 22-10-1445هـ الموافق 1-5-2024م، مع استمرارية دوام العمل للهيئة الإدارية والفنية والتدريسية. April 30, 2024

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية



بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد وجه معالي رئيس #جامعة_الإمام أ.د. أحمد بن سالم العامري بتحويل الدراسة يوم غدٍ الأربعاء 1 مايو 2024 الموافق 22 شوال 1445هـ (عن بُعد) لجميع الطلاب والطالبات في المدينة الجامعية، ومدينة الملك عبدالله… pic.twitter.com/Gdl8S3shdL April 30, 2024

جامعة الأميرة نورة



بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، تعلن #جامعة_الأميرة_نورة بنت عبد الرحمن، تحويل الدراسة الحضورية لتكون (عن بُعد) ليوم غدٍ الأربعاء 22 شوال 1445 هـ الموافق 1 مايو 2024 م. #PNU April 30, 2024

جامعة القصيم







تقرر تحويل الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأربعاء 1445/10/22هـ إلى نظام الدراسة عن بعد لجميع طلاب وطالبات استنادًا لتقرير المركز الوطني للأرصاد ونظرًا للتقلبات الجوية والأجواء الماطرة بمنطقة القصيم ..تقرر تحويل الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأربعاء 1445/10/22هـ إلى نظام الدراسة عن بعد لجميع طلاب وطالبات #جامعة_القصيم في جميع مقرات الجامعة. pic.twitter.com/ApLuBKdl8O April 30, 2024

جامعة نجران







المتحدث الرسمي لـ

بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد؛ تعلن 🔴 عاجلالمتحدث الرسمي لـ #جامعة_نجران د.شادي باداود:بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد؛ تعلن #جامعة_نجران عن تعليق الدراسة الحضورية لطلبة الجامعة ليوم الأربعاء ٢٢ شوال 1445هـ، في مقر الجامعة الرئيس وفروعها؛ لتكون عن بُعد عبر منصة البلاك بورد. pic.twitter.com/kmSX3f7Oda April 30, 2024

جامعة المجمعة



بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد ، وحفاظاً على سلامة ابنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات فقد تقرر تحويل الدراسة في #جامعة_المجمعة يوم غدٍ الاربعاء 1 مايو 2024م ، عن بُعد في كافة كليات الجامعة. pic.twitter.com/1pR8eXgXyB April 30, 2024

جامعة الأمير سطام





تعلن بناءً على ما صدر من المركز الوطني للأرصاد، وحفاظاً على سلامة طلابها وطالباتها.تعلن #جامعة_الأمير_سطام_بن_عبدالعزيز عن تحويل الدراسة في المقر الرئيس وفي جميع فروع الجامعة ، لتكون ( عن بعد ) غداً الأربعاء ٢٢-١٠-١٤٤٥ هـ وتأجيل جميع الفعاليات إلى وقت لاحق سيتم الإعلان عنه. pic.twitter.com/xdUAsLkoJ1 April 30, 2024

جامعة الملك سعود للعلوم الصحية بالرياض والأحساء



بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع ؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية ودوام الموظفين في مقر الجامعة بالرياض وفرع الجامعة بالاحساء ليوم غد الاربعاء الموافق 1-5-2024 مع استمرارها عن بعد للجميع. pic.twitter.com/iviC3rB7UM April 30, 2024

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل



بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد بشأن استمرار الحالة المطرية على المنطقة الشرقية، وحرصاً من #جامعة_الإمام_عبدالرحمن_بن_فيصل على سلامة الطلبة، فقد تقرر تعليق الدراسة حضورياً ، وتحويلها (عن بُعد) ليوم غدٍ الأربعاء 22 شوال 1445هـ الموافق 1 مايو 2024م ، مع… pic.twitter.com/7mmjwvrpwb April 30, 2024

جامعة المعرفة



بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصا على سلامة طلبتنا الأعزاء؛ فقد تقرَّر تحويل الدراسة يوم غدٍ الأربعاء 1 مايو 2024 الموافق 22 شوال 1445هـ لتكون (عن بُعد). @AlMaarefa April 30, 2024

جامعة حفر الباطن



بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بعد ليوم غدٍ الأربعاء ١٤٤٥/١٠/٢٢ هـ الموافق ١ /٥/ ٢٠٢٤م في كليات #جامعة_حفر_الباطن بمحافظة #حفر_الباطن ، وفروعها بالخفجي والنعيرية وقرية… pic.twitter.com/rBQxYmYAuz April 30, 2024

جامعة نايف العربية



بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وتماشيًا مع الإجراءات الوقائية، قررت #جامعة_نايف_العربية تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الاربعاء 1 مايو 2024م، حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، على أن تكون الدراسة عن بعد عبر منصة التعليم الإلكتروني وفقاً للجدول الدراسي. April 30, 2024

جامعة شقراء





وبناءً على تقرير المركز الوطني للأرصاد؛ فقد تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الأربعاء 1 مايو 2024م، إلى نظام الدراسة عن بعد في جميع مقرات

كما تم تأجيل حفل حرصًا على سلامة طلابنا وطالباتنا،وبناءً على تقرير المركز الوطني للأرصاد؛ فقد تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الأربعاء 1 مايو 2024م، إلى نظام الدراسة عن بعد في جميع مقرات #جامعة_شقراء كما تم تأجيل حفل #تخريج_الدفعة15بجامعة_شقراء حتى إشعار آخر. pic.twitter.com/iaHkoWNWxh April 30, 2024

فروع جامعة الطائف برنية وتربة والخرمة





..قررت 📰 | بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ وحرصاً على سلامة طلبة الجامعة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في فروع الجامعة بـ"تربة، ورنية، والخرمة...قررت #جامعة_الطائف تحويل فترة الدراسة يوم غدٍ الأربعاء 1 مايو 2024، عبر منصَّة "البلاك بورد"، على أن يستمر دوام… pic.twitter.com/XJ7Xxlj1Se April 30, 2024

جامعة الأمير محمد بن فهد







فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية

ليوم غدٍ الاربعاء 1445/10/22 الموافق 2024/5/1 وتحويلها للدراسة عن بعد ( online ) بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد باستمرار الحالة المطرية على المنطقة الشرقية وحرصاً من الجامعة على سلامة الجميع ..فقد تقرر تعليق الدراسة الحضوريةليوم غدٍ الاربعاء 1445/10/22 الموافق 2024/5/1 وتحويلها للدراسة عن بعد ( online ) #جامعة_الأمير_محمد_بن_فهد April 30, 2024

جامعة رياض العلم



بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصاً على سلامة الجميع، تعلن #جامعة_رياض_العلم ، تحويل الدراسة الحضورية لتكون (عن بُعد) ليوم غدٍ الأربعاء 22 شوال 1445 هـ الموافق 1 مايو 2024 م. pic.twitter.com/yRUaNi0Rkd April 30, 2024

جامعة الأمير سلطان



معهد الإدارة بالرياض



بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الدارسين بفرع #معهد_الإدارة_العامة بمنطقة الرياض، فقد تقرر تحويل جميع البرامج الإعدادية وبرامج اللغة الإنجليزية (عن بعد) ليوم غدٍ الأربعاء الموافق ١٤٤٥/١٠/٢٢ هـ. April 30, 2024

جامعة سليمان الراجحي







استنادًا لتقرير المركز الوطني للأرصاد ونظراً للتقلبات الجوية بمنطقة القصيم تقرر تحويل جميع الأنشطة التعليمية الحضورية، بما فيها الدروس العملية خارج الجامعة، يوم غدٍ الأربعاء ١٤٤٥/١٠/٢٢هـ إلى نظام الدراسة عن بعد لجميع طلاب وطالبات جامعة سليمان الراجحي.… تحويل نظام الدراسة عن بعد |استنادًا لتقرير المركز الوطني للأرصاد ونظراً للتقلبات الجوية بمنطقة القصيم تقرر تحويل جميع الأنشطة التعليمية الحضورية، بما فيها الدروس العملية خارج الجامعة، يوم غدٍ الأربعاء ١٤٤٥/١٠/٢٢هـ إلى نظام الدراسة عن بعد لجميع طلاب وطالبات جامعة سليمان الراجحي.… pic.twitter.com/ojX13wJNTR April 30, 2024

جامعة المستقبل بالقصيم







حرصاً على سلامة الجميع ؛ واستناداً إلى التقارير الصادرة من المركز الوطني للأرصاد؛ فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد ليوم غدٍ الأربعاء ٢٢-١٠-١٤٤٥هـ لجميع طلبة تحويل الدراسة عن بعد ..حرصاً على سلامة الجميع ؛ واستناداً إلى التقارير الصادرة من المركز الوطني للأرصاد؛ فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد ليوم غدٍ الأربعاء ٢٢-١٠-١٤٤٥هـ لجميع طلبة #جامعة_المستقبل April 30, 2024

التدريب التقني بالقصيم







تقرر اعتماد التدريب عن بُعد وتعليق التدريب الحضوري في الكليات التقنية ومعاهد التدريب بمنطقة القصيم وجميع البرامج التدريبية ليوم غدٍ الأربعاء 1445/10/22هـ لكافة المتدربين والمتدربات والمنسوبين والمنسوبات.



⁧#التدريب_التقني pic.twitter.com/DUngtw49oa وفقًا لتقارير المركز الوطني للأرصاد..تقرر اعتماد التدريب عن بُعد وتعليق التدريب الحضوري في الكليات التقنية ومعاهد التدريب بمنطقة القصيم وجميع البرامج التدريبية ليوم غدٍ الأربعاء 1445/10/22هـ لكافة المتدربين والمتدربات والمنسوبين والمنسوبات. April 30, 2024

التدريب التقني بالشرقية







بناء على ماورد من الجهات المختصة، فقد تقرر تعليق التدريب الحضوري في منشآت التدريب التقني ومنشآت التدريب الاهلي في المنطقة الشرقية (مدينة الدمام و محافظات الأحساء و الخبر و القطيف وحفر الباطن)

واستمرار التدريب (عن بعد) غداً الأربعاء ٢٢ شوال ١٤٤٥هـ… #التدريب_التقني بالشرقيةبناء على ماورد من الجهات المختصة، فقد تقرر تعليق التدريب الحضوري في منشآت التدريب التقني ومنشآت التدريب الاهلي في المنطقة الشرقية (مدينة الدمام و محافظات الأحساء و الخبر و القطيف وحفر الباطن)واستمرار التدريب (عن بعد) غداً الأربعاء ٢٢ شوال ١٤٤٥هـ… April 30, 2024

كليات عنيزة







تقرر تحويل الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الأربعاء 22 / 10 / 1445 هـ إلى نظام الدراسة عن بعد لجميع طلاب وطالبات pic.twitter.com/uzL69DI1R0 استنادًا لتقارير المركز الوطني للأرصاد ونظرًا للتقلبات الجوية بمنطقة القصيم ..تقرر تحويل الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الأربعاء 22 / 10 / 1445 هـ إلى نظام الدراسة عن بعد لجميع طلاب وطالبات #كليات_عنيزة April 30, 2024

كليات بريدة



إشارة إلى تقرير المركز الوطني للإرصاد ونظراً للتقلبات الجوية والأجواء الماطرة بمنطقة القصيم وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات :

تقرر تحويل الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأربعاء ١٤٤٥/١٠/٢١ إلى نظام الدراسة عن بعد في كليات بريدة . — كليات بريدة (@bpcsedusa) April 30, 2024

تقديم موعد الانصراف بمدارس نجران إلى الساعة 11 ص





بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر تقديم موعد الانصراف للدوام الحضوري للساعة 11:00 صباحاً ليوم غدٍ الأربعاء الموافق 22/ 10/ 1445هـ ،في جميع مدارس تعليم نجران وتحويل الدراسة عن بُعد عبر pic.twitter.com/eXdAtsBs0P ▫️المتحدث الرسمي لـ #تعليم_نجران بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر تقديم موعد الانصراف للدوام الحضوري للساعة 11:00 صباحاً ليوم غدٍ الأربعاء الموافق 22/ 10/ 1445هـ ،في جميع مدارس تعليم نجران وتحويل الدراسة عن بُعد عبر #منصة_مدرستي April 30, 2024

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرّر تحويل الدراسة الحضورية لتكون (عن بُعد) يوم الأربعاء 22 شوال 1445ه‍ـ عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي والمنصات المعتمدة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئتين التعليمية والإدارية بـ تعليم الرياض".أعلنت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد باستمرار الحالة المطرية على المنطقة الشرقية وحرصاً منا على سلامة الجميع فقد تقرر تحويل الدراسة (عن بعد) عبر منصة (مدرستي) ليوم الأربعاء 1445/10/22هـ الموافق 2024/5/1م بجميع مدارس المنطقة الشرقية".أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية ليوم الأربعاء 22-10-1445هـ إلى دراسة (عن بُعد) عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس إدارة تعليم القصيم وإدارات التعليم بمحافظات المنطقة، ومكاتب التعليم"..أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرّر تحويل الدراسة الحضورية لتكون (عن بُعد) يوم الأربعاء 22 شوال 1445ه‍ـ عبر ⁧منصة مدرستي⁩ ومنصة روضتي⁩ لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئتين التعليمية والإدارية بـ ⁧تعليم الأحساء".أعلنت إدارة التعليم بمحافظة المجمعة، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة يوم الأربعاء 22 شوال 1445ه‍ـ (عن بُعد) عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس بـ تعليم المجمعة".أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الزلفي، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة يوم الأربعاء1445/10/22هـ (عن بُعد) عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس بـ تعليم الزلفي".أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الرس، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة ليوم الأربعاء: 22/ 10/ 1445 هـ (عن بُعد) عبر منصة مدرستي ، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم الرس ومكتب التعليم في ضرية".أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة المذنب، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية(عن بُعد) عبر منصة مدرستي ليوم الأربعاء ١٤٤٥/١٠/٢٢هـ لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم المذنب".أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة البكيرية، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حول توقع الحالة المناخية، وحرصا على سلامة الجميع ؛ فقد تقرر أن تكون الدراسة "عن عد" عبر منصة مدرستي ليوم الأربعاء 1445/10/22هـ لجميع طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم البكيرية ".أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الغاط، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حول توقع الحالة المناخية، وحرصا على سلامة الجميع ؛ فقد تقرر أن تكون الدراسة(عن بُعد) عبر منصة مدرستي ليوم الأربعاء 1445/10/22 هـ لجميع طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات مدارس وروضات تعليم الغاط".أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة وادي الدواسر، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد ولإستمرار الحالة الجوية وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي ليوم الأربعاء ٢٢/ ١٠ /١٤٤٥هـ لجميع مدارس تعليم وادي الدواسر".أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة القويعية، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع فقد تقرر تحويل الدراسة الأربعاء 1445/10/22هـ ( عن بُعد ) عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس بـ تعليم القويعية ومكاتب التعليم التابعة للإدارة".أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة عفيف، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرّر تحويل الدراسة الحضورية (عن بُعد) ليوم الاربعاء 22 شوال لعام 1445ه‍ـ عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي والمنصات المعتمدة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئة التعليمية والإدارية بـ تعليم عفيف".أعلن مكتب التعليم بمحافظتي ثادق وحريملاء، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة ليوم الإربعاء 22شوال عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي والمنصات المعتمدة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات مدارس مكتب تعليم ثادق وحريملاء".أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة شقراء، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية والآثار المصاحبة لها ، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية ليوم الأربعاء 22- 10 -1445هـ إلى الدراسة (عن بُعد) عبر منصة مدرستي، ومنصة روضتي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس وروضات تعليم شقراء."أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرّر تحويل الدراسة الحضورية لتكون (عن بُعد) يوم الأربعاء 22 شوال 1445ه‍ـ عبر منصة مدرستي و منصة روضتي، في جميع مدارس تعليم حوطة بني تميم والحريق".أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الدوادمي، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرّر تحويل الدراسة الحضورية (عن بُعد) يوم الأربعاء 22 شوال 1445ه‍ـ عبر منصة مدرستي و منصة روضتي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس بـ تعليم الدوادمي،والمكاتب التابعة".أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأفلاج، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة أبناءنا الطلاب وبناتنا الطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية فقد تقرر الانتقال من التعليم الحضوري بمدارس تعليم الأفلاج إلى التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي ليوم الأربعاء الموافق 22 / 10 / 1445 هـ.".أعلن المتحدث الرسمي لجامعة الملك سعود، أنه :بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات؛ فقد تقرَّر تحويل الدراسة يوم غدٍ الأربعاء 1 مايو 2024 الموافق 22 شوال 1445هـ لتكون (عن بُعد).أعلنت جامعة الملك فيصل، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد باستمرار الحالة المطرية على محافظة الأحساء. تعلن تحويل الدراسة إلى نمط التعليم عن بعد لجميع طلبتها يوم الأربعاء 22-10-1445هـ الموافق 1-5-2024م، مع استمرارية دوام العمل للهيئة الإدارية والفنية والتدريسية".أعلن المتحدث الرسمي لجامعة الإمام محمد بن سعود، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد وجه معالي رئيس جامعة الإمام أ.د. أحمد بن سالم العامري بتحويل الدراسة يوم الأربعاء 1 مايو 2024 الموافق 22 شوال 1445هـ (عن بُعد) لجميع الطلاب والطالبات في المدينة الجامعية، ومدينة الملك عبدالله للطالبات في كافة المراحل التعليمية، والكلية التطبيقية في محافظة حريملاء".أعلنت جامعة الاميرة نورة، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، تعلن جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، تحويل الدراسة الحضورية لتكون (عن بُعد) ليوم الأربعاء 22 شوال 1445 هـ الموافق 1 مايو 2024 م".أعلنت جامعة القصيم، أنه "استنادًا لتقرير المركز الوطني للأرصاد ونظرًا للتقلبات الجوية والأجواء الماطرة بمنطقة القصيم .. تقرر تحويل الدراسة الحضورية يوم الأربعاء 1445/10/22هـ إلى نظام الدراسة عن بعد لجميع طلاب وطالبات جامعة القصيم في جميع مقرات الجامعة".أعلن المتحدث الرسمي لـ جامعة نجران، الدكتور شادي باداود، أنه "بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد؛ تعلن #جامعة_نجران عن تعليق الدراسة الحضورية لطلبة الجامعة ليوم الأربعاء ٢٢ شوال 1445هـ، في مقر الجامعة الرئيس وفروعها؛ لتكون عن بُعد عبر منصة البلاك بورد"..أعلنت جامعة المجمعة، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد ، وحفاظًا على سلامة ابنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات فقد تقرر تحويل الدراسة في جامعة المجمعة يوم الاربعاء 1 مايو 2024م عن بُعد في كافة كليات الجامعة".أعلنت جامعة الأمير سطام، أنه "بناءً على ما صدر من المركز الوطني للأرصاد، وحفاظًا على سلامة طلابها وطالباتها. تعلن تحويل الدراسة في المقر الرئيس وفي جميع فروع الجامعة ، لتكون ( عن بعد ) الأربعاء ٢٢-١٠-١٤٤٥ هـ وتأجيل جميع الفعاليات إلى وقت لاحق سيتم الإعلان عنه".أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية ودوام الموظفين في مقر الجامعة بالرياض وفرع الجامعة بالاحساء ليوم الاربعاء الموافق 1-5-2024 مع استمرارها عن بعد للجميع".أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد بشأن استمرار الحالة المطرية على المنطقة الشرقية، وحرصًا من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل على سلامة الطلبة، فقد تقرر تعليق الدراسة حضوريًا، وتحويلها (عن بُعد) ليوم الأربعاء 22 شوال 1445هـ الموافق 1 مايو 2024م، مع استمرارية الدوام الحضوري للهيئة الإدارية والفنية وأعضاء هيئة التدريس، ومنسوبي المستشفيات الجامعية".أعلنت جامعة المعرفة، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصا على سلامة طلبتنا الأعزاء؛ فقد تقرَّر تحويل الدراسة يوم الأربعاء 1 مايو 2024 الموافق 22 شوال 1445هـ لتكون (عن بُعد)".أعلنت جامعة حفر الباطن، أنه "بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بعد ليوم الأربعاء ١٤٤٥/١٠/٢٢ هـ الموافق ١ /٥/ ٢٠٢٤م في كليات جامعة حفر الباطن بمحافظة حفر الباطن، وفروعها بالخفجي والنعيرية وقرية العليا".أعلنت جامعة نايف العربية، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وتماشيًا مع الإجراءات الوقائية، قررت تعليق الدراسة الحضورية يوم الاربعاء 1 مايو 2024م، حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، على أن تكون الدراسة عن بعد عبر منصة التعليم الإلكتروني وفقاً للجدول الدراسي".أعلنت جامعة شقراء، أنه "حرصًا على سلامة طلابنا وطالباتنا، وبناءً على تقرير المركز الوطني للأرصاد؛ فقد تقرر تحويل الدراسة يوم الأربعاء 1 مايو 2024م، إلى نظام الدراسة عن بعد في جميع مقرات جامعة شقراءكما تم تأجيل حفل تخريج الدفعة 15بجامعة شقراء حتى إشعار آخر".أعلنت جامعة الطائف، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ وحرصًا على سلامة طلبة الجامعة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في فروع الجامعة بـ"تربة، ورنية، والخرمة، قررت الجامعة تحويل فترة الدراسة يوم الأربعاء 1 مايو 2024، عبر منصَّة "البلاك بورد"، على أن يستمر دوام الموظفين في هذه الفروع عن بعد حسب اللوائح والأنظمة المعمول بها".أعلنت جامعة الامير محمد بن فهد، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد باستمرار الحالة المطرية على المنطقة الشرقية وحرصًا من الجامعة على سلامة الجميع .. فقد تقرر تعليق الدراسة الحضوريةليوم الاربعاء 1445/10/22 الموافق 2024/5/1 وتحويلها للدراسة عن بعد ( online )".أعلنت جامعة رياض العلم، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع، تعلن تحويل الدراسة الحضورية لتكون (عن بُعد) ليوم الأربعاء 22 شوال 1445 هـ الموافق 1 مايو 2024 م".أعلنت جامعة الأمير سلطان، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة طلابنا وطالباتنا، فإنها تُعلن عن تحويل الدراسة يوم الأربعاء 1 مايو 2024م لتكون (عن بُعد)".أعلن معهد الادارة العامة بالرياض، أنه "بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الدارسين بفرع معهد الإدارة العامة بمنطقة الرياض، فقد تقرر تحويل جميع البرامج الإعدادية وبرامج اللغة الإنجليزية (عن بعد) ليوم الأربعاء الموافق ١٤٤٥/١٠/٢٢ هـ".أعلنت جامعة سليمان الراجحي، أنه "استنادًا لتقرير المركز الوطني للأرصاد ونظرًا للتقلبات الجوية بمنطقة القصيم تقرر تحويل جميع الأنشطة التعليمية الحضورية، بما فيها الدروس العملية خارج الجامعة، يوم الأربعاء ١٤٤٥/١٠/٢٢هـ إلى نظام الدراسة عن بعد لجميع طلاب وطالبات جامعة سليمان الراجحي".أعلنت جامعة المستقبل بالقصيم، أنه "حرصًا على سلامة الجميع؛ واستنادًا إلى التقارير الصادرة من المركز الوطني للأرصاد؛ فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد ليوم الأربعاء ٢٢-١٠-١٤٤٥هـ لجميع طلبة جامعة المستقبل".أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم، أنه "وفقًا لتقارير المركز الوطني للأرصاد.. تقرر اعتماد التدريب عن بُعد وتعليق التدريب الحضوري في الكليات التقنية ومعاهد التدريب بمنطقة القصيم وجميع البرامج التدريبية ليوم الأربعاء 1445/10/22هـ لكافة المتدربين والمتدربات والمنسوبين والمنسوبات".أعلن التدريب التقني بالمنطقة الشرقية، أنه "بناء على ماورد من الجهات المختصة، فقد تقرر تعليق التدريب الحضوري في منشآت التدريب التقني ومنشآت التدريب الاهلي في المنطقة الشرقية (مدينة الدمام ومحافظات الأحساء و الخبر و القطيف وحفر الباطن) واستمرار التدريب (عن بعد) الأربعاء ٢٢ شوال ١٤٤٥هـ الموافق ٠١ / ٠٥ / ٢٠٢٤م لكافة المتدربين والمتدربات والمنسوبين والمنسوبات للفترة الصباحية".أعلنت كليات عنيزة، أنه "استنادًا لتقارير المركز الوطني للأرصاد ونظرًا للتقلبات الجوية بمنطقة القصيم .. تقرر تحويل الدراسة الحضورية ليوم الأربعاء 22 / 10 / 1445 هـ إلى نظام الدراسة عن بعد لجميع طلاب وطالبات كليات عنيزة".أعلنت كليات بريدة، أنه "إشارة إلى تقرير المركز الوطني للإرصاد ونظرًا للتقلبات الجوية والأجواء الماطرة بمنطقة القصيم وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات: تقرر تحويل الدراسة الحضورية يوم الأربعاء ١٤٤٥/١٠/٢١ إلى نظام الدراسة عن بعد في كليات بريدة".أعلن المتحدث الرسمي للإداارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر تقديم موعد الانصراف للدوام الحضوري للساعة 11:00 صباحًا ليوم الأربعاء الموافق 22/ 10/ 1445هـ ،في جميع مدارس تعليم نجران وتحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي للمدارس المسائية".