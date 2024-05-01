عاجل.. تعليق الدراسة في هذه المدارس والجامعات والكليات اليوم بسبب الظروف الجوية

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أعلن عدد من إدارات التعليم والجامعات والكليات التقنية في مناطق ومحافظات المملكة المختلفة، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأربعاء، وجعلها عن بعد، وذلك في أعقاب تحذير المركز الوطني للأرصاد، بشأن الحالة الجوية.
تعليم الرياض أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرّر تحويل الدراسة الحضورية لتكون (عن بُعد) يوم الأربعاء 22 شوال 1445هـ عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي والمنصات المعتمدة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئتين التعليمية والإدارية بـ تعليم الرياض".
#إعلان|— إدارة تعليم الرياض (@MOE_RYH) April 30, 2024
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرّر تحويل الدراسة الحضورية لتكون (عن بُعد) يوم الأربعاء 22 شوال 1445هـ عبر #منصة_مدرستي و #منصة_روضتي والمنصات المعتمدة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئتين… pic.twitter.com/k5epIggXFU
تعليم الشرقية أعلنت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد باستمرار الحالة المطرية على المنطقة الشرقية وحرصاً منا على سلامة الجميع فقد تقرر تحويل الدراسة (عن بعد) عبر منصة (مدرستي) ليوم الأربعاء 1445/10/22هـ الموافق 2024/5/1م بجميع مدارس المنطقة الشرقية".
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد باستمرار الحالة المطرية على المنطقة الشرقية وحرصاً منا على سلامة الجميع فقد تقرر تحويل الدراسة (عن بعد) عبر منصة (مدرستي) ليوم غدٍ الأربعاء 1445/10/22هـ الموافق 2024/5/1م بجميع مدارس المنطقة الشرقية. pic.twitter.com/Ln7qGGznLP— إدارة تعليم الشرقية (@MOE_EPR) April 30, 2024
تعليم القصيم أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية ليوم الأربعاء 22-10-1445هـ إلى دراسة (عن بُعد) عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس إدارة تعليم القصيم وإدارات التعليم بمحافظات المنطقة، ومكاتب التعليم"..
دراسة عن بُعد |— إدارة تعليم القصيم (@moe_qsm) April 30, 2024
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الأربعاء 22-10-1445هـ إلى دراسة (عن بُعد) عبر #منصة_مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس إدارة #تعليم_القصيم وإدارات التعليم بمحافظات… pic.twitter.com/YSTkeNwG2u
تعليم الأحساءأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرّر تحويل الدراسة الحضورية لتكون (عن بُعد) يوم الأربعاء 22 شوال 1445هـ عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئتين التعليمية والإدارية بـ تعليم الأحساء".
— إدارة تعليم الأحساء (@MOE_EEH) April 30, 2024
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرّر تحويل الدراسة الحضورية لتكون (عن بُعد) يوم الأربعاء 22 شوال 1445هـ عبر #منصة_مدرستي و #منصة_روضتي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئتين التعليمية والإدارية بـ…
تعليم المجمعة أعلنت إدارة التعليم بمحافظة المجمعة، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة يوم الأربعاء 22 شوال 1445هـ (عن بُعد) عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس بـ تعليم المجمعة".
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الأربعاء 22 شوال 1445هـ (عن بُعد) عبر #منصة_مدرستي و #منصة_روضتي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس بـ #تعليم_المجمعة. pic.twitter.com/sP2QOwGX6a— إدارة تعليم المجمعة (@MOE_MJM) April 30, 2024
تعليم الزلفي أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الزلفي، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة يوم الأربعاء1445/10/22هـ (عن بُعد) عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس بـ تعليم الزلفي".
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الأربعاء1445/10/22هـ (عن بُعد) عبر #منصة_مدرستي و #منصة_روضتي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس بـ #تعليم_الزلفي. pic.twitter.com/OQHPI3hHh7— إدارة تعليم الزلفي (@MOE_ZLF) April 30, 2024
تعليم الرس أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الرس، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة ليوم الأربعاء: 22/ 10/ 1445 هـ (عن بُعد) عبر منصة مدرستي ، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم الرس ومكتب التعليم في ضرية".
دراسة عن بُعد |— إدارة تعليم الرس (@MOE_RRS) April 30, 2024
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة ليوم غدٍ الأربعاء: 22/ 10/ 1445 هـ (عن بُعد) عبر #منصة_مدرستي ، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس #تعليم_الرس و مكتب التعليم في ضرية. pic.twitter.com/zZEAn2C160
تعليم المذنب أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة المذنب، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية(عن بُعد) عبر منصة مدرستي ليوم الأربعاء ١٤٤٥/١٠/٢٢هـ لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم المذنب".
دراسة عن بُعد |— إدارة تعليم المذنب (@MOE_MTH) April 30, 2024
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية(عن بُعد) عبر #منصة_مدرستي ليوم غدٍ الأربعاء ١٤٤٥/١٠/٢٢هـ لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس #تعليم_المذنب. pic.twitter.com/hSS31oP3gX
تعليم البكيرية أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة البكيرية، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حول توقع الحالة المناخية، وحرصا على سلامة الجميع ؛ فقد تقرر أن تكون الدراسة "عن عد" عبر منصة مدرستي ليوم الأربعاء 1445/10/22هـ لجميع طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم البكيرية ".
💻 دراسة عن بعد ….— إدارة تعليم البكيرية (@MOE_BUK) April 30, 2024
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حول توقع الحالة المناخية، وحرصا على سلامة الجميع ؛ فقد تقرر أن تكون الدراسة "عن بُعد" عبر #منصة_مدرستي ليوم الأربعاء 1445/10/22هـ لجميع طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات مدارس #تعليم_البكيرية . pic.twitter.com/meIxnjLXRN
تعليم الغاط أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الغاط، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حول توقع الحالة المناخية، وحرصا على سلامة الجميع ؛ فقد تقرر أن تكون الدراسة(عن بُعد) عبر منصة مدرستي ليوم الأربعاء 1445/10/22 هـ لجميع طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات مدارس وروضات تعليم الغاط".
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حول توقع الحالة المناخية، وحرصا على سلامة الجميع ؛ فقد تقرر أن تكون الدراسة(عن بُعد) عبر منصة مدرستي ليوم غدٍ الأربعاء 1445/10/22 هـ لجميع طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات مدارس وروضات #تعليم_الغاط pic.twitter.com/8ucrM88RzR— إدارة تعليم الغاط (@moe_GHT) April 30, 2024
تعليم وادي الدواسرأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة وادي الدواسر، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد ولإستمرار الحالة الجوية وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي ليوم الأربعاء ٢٢/ ١٠ /١٤٤٥هـ لجميع مدارس تعليم وادي الدواسر".
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد— إدارة تعليم وادي الدواسر (@MOE_WDI) April 30, 2024
ولإستمرار الحالة الجوية وحرصاً على سلامة الجميع فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي ليوم غدٍ الأربعاء ٢٢/ ١٠ /١٤٤٥هـ لجميع مدارس #تعليم_وادي_الدواسر pic.twitter.com/Y6KiJiuPLh
تعليم القويعيةأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة القويعية، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع فقد تقرر تحويل الدراسة الأربعاء 1445/10/22هـ ( عن بُعد ) عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس بـ تعليم القويعية ومكاتب التعليم التابعة للإدارة".
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع فقد تقرر تحويل الدراسة غداً الأربعاء 1445/10/22هـ ( عن بُعد ) عبر #منصة_مدرستي و #منصة_روضتي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس بـ #تعليم_القويعية ومكاتب التعليم التابعة للإدارة. pic.twitter.com/avEL4vxvVy— إدارة تعليم القويعية (@MOE_QWI) April 30, 2024
تعليم عفيف أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة عفيف، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرّر تحويل الدراسة الحضورية (عن بُعد) ليوم الاربعاء 22 شوال لعام 1445هـ عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي والمنصات المعتمدة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئة التعليمية والإدارية بـ تعليم عفيف".
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرّر تحويل الدراسة الحضورية (عن بُعد) ليوم غدٍ الاربعاء 22 شوال لعام 1445هـ عبر #منصة_مدرستي و #منصة_روضتي والمنصات المعتمدة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئة التعليمية… pic.twitter.com/sL5OrUDgcd— إدارة تعليم عفيف (@MOE_AFF) April 30, 2024
مكتب تعليم ثادق وحريملاءأعلن مكتب التعليم بمحافظتي ثادق وحريملاء، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة ليوم الإربعاء 22شوال عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي والمنصات المعتمدة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات مدارس مكتب تعليم ثادق وحريملاء".
#إعلان|— مكتب تعليم ثادق وحريملاء (@moe_ryh_22) April 30, 2024
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة ليوم الإربعاء 22شوال عبر #منصة_مدرستي و #منصة_روضتي والمنصات المعتمدة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات مدارس مكتب #تعليم_ثادق_وحريملاء
تعليم شقراء أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة شقراء، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية والآثار المصاحبة لها ، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية ليوم الأربعاء 22- 10 -1445هـ إلى الدراسة (عن بُعد) عبر منصة مدرستي، ومنصة روضتي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس وروضات تعليم شقراء."
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية والآثار المصاحبة لها ، وحرصاً على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الأربعاء 22- 10 -1445هـ إلى الدراسة (عن بُعد) عبر #منصة_مدرستي، ومنصة روضتي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس وروضات… pic.twitter.com/BUK8vzkPJ2— إدارة تعليم شقراء (@MOE_SHC) April 30, 2024
تعليم حوطة بني تميم والحريق
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرّر تحويل الدراسة الحضورية لتكون (عن بُعد) يوم الأربعاء 22 شوال 1445هـ عبر منصة مدرستي و منصة روضتي، في جميع مدارس تعليم حوطة بني تميم والحريق".
#إعلان |— إدارة تعليم حوطة بني تميم والحريق (@MOE_HAH) April 30, 2024
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع؛ فقد تقرّر تحويل الدراسة الحضورية لتكون (عن بُعد) يوم الأربعاء 22 شوال 1445هـ عبر #منصة_مدرستي و #منصة_روضتي، في جميع مدارس #تعليم_حوطة_بني_تميم_والحريق. pic.twitter.com/QNYRhKpQ7R
تعليم الدوادميأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الدوادمي، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرّر تحويل الدراسة الحضورية (عن بُعد) يوم الأربعاء 22 شوال 1445هـ عبر منصة مدرستي و منصة روضتي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس بـ تعليم الدوادمي،والمكاتب التابعة".
#إعلان|— إدارة تعليم الدوادمي (@MOE_DWD) April 30, 2024
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرّر تحويل الدراسة الحضورية (عن بُعد) يوم غدٍ الأربعاء 22 شوال 1445هـ عبر #منصة_مدرستي و #منصة_روضتي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس بـ #تعليم_الدوادمي،والمكاتب التابعة. pic.twitter.com/rdbN91Eop0
تعليم الأفلاجأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأفلاج، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة أبناءنا الطلاب وبناتنا الطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية فقد تقرر الانتقال من التعليم الحضوري بمدارس تعليم الأفلاج إلى التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي ليوم الأربعاء الموافق 22 / 10 / 1445 هـ.".
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصاً على سلامة أبناءنا الطلاب وبناتنا الطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية فقد تقرر الانتقال من التعليم الحضوري بمدارس تعليم الأفلاج إلى التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي ليوم غدٍ الأربعاء الموافق 22 / 10 / 1445 هـ.— إدارة تعليم الأفلاج (@MOE_AFJ) April 30, 2024
جامعة الملك سعود
أعلن المتحدث الرسمي لجامعة الملك سعود، أنه :بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات؛ فقد تقرَّر تحويل الدراسة يوم غدٍ الأربعاء 1 مايو 2024 الموافق 22 شوال 1445هـ لتكون (عن بُعد).
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات؛ فقد تقرَّر تحويل الدراسة يوم غدٍ الأربعاء 1 مايو 2024 الموافق 22 شوال 1445هـ لتكون (عن بُعد).— المتحدث الرسمي لجامعة الملك سعود (@_ksusp) April 30, 2024
جامعة الملك فيصل
أعلنت جامعة الملك فيصل، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد باستمرار الحالة المطرية على محافظة الأحساء. تعلن تحويل الدراسة إلى نمط التعليم عن بعد لجميع طلبتها يوم الأربعاء 22-10-1445هـ الموافق 1-5-2024م، مع استمرارية دوام العمل للهيئة الإدارية والفنية والتدريسية".
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد باستمرار الحالة المطرية على محافظة الأحساء.#جامعة_الملك_فيصل تعلن تحويل الدراسة إلى نمط التعليم عن بعد لجميع طلبتها يوم الأربعاء 22-10-1445هـ الموافق 1-5-2024م، مع استمرارية دوام العمل للهيئة الإدارية والفنية والتدريسية.— جامعة الملك فيصل (@KFUniversity) April 30, 2024
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
أعلن المتحدث الرسمي لجامعة الإمام محمد بن سعود، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد وجه معالي رئيس جامعة الإمام أ.د. أحمد بن سالم العامري بتحويل الدراسة يوم الأربعاء 1 مايو 2024 الموافق 22 شوال 1445هـ (عن بُعد) لجميع الطلاب والطالبات في المدينة الجامعية، ومدينة الملك عبدالله للطالبات في كافة المراحل التعليمية، والكلية التطبيقية في محافظة حريملاء".
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد وجه معالي رئيس #جامعة_الإمام أ.د. أحمد بن سالم العامري بتحويل الدراسة يوم غدٍ الأربعاء 1 مايو 2024 الموافق 22 شوال 1445هـ (عن بُعد) لجميع الطلاب والطالبات في المدينة الجامعية، ومدينة الملك عبدالله… pic.twitter.com/Gdl8S3shdL— المتحدث الرسمي لجامعة الإمام محمد بن سعود (@spokespersonIMU) April 30, 2024
جامعة الأميرة نورة
أعلنت جامعة الاميرة نورة، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، تعلن جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، تحويل الدراسة الحضورية لتكون (عن بُعد) ليوم الأربعاء 22 شوال 1445 هـ الموافق 1 مايو 2024 م".
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، تعلن #جامعة_الأميرة_نورة بنت عبد الرحمن، تحويل الدراسة الحضورية لتكون (عن بُعد) ليوم غدٍ الأربعاء 22 شوال 1445 هـ الموافق 1 مايو 2024 م.#PNU— جامعة الأميرة نورة (@_PNU_KSA) April 30, 2024
جامعة القصيم أعلنت جامعة القصيم، أنه "استنادًا لتقرير المركز الوطني للأرصاد ونظرًا للتقلبات الجوية والأجواء الماطرة بمنطقة القصيم .. تقرر تحويل الدراسة الحضورية يوم الأربعاء 1445/10/22هـ إلى نظام الدراسة عن بعد لجميع طلاب وطالبات جامعة القصيم في جميع مقرات الجامعة".
استنادًا لتقرير المركز الوطني للأرصاد ونظرًا للتقلبات الجوية والأجواء الماطرة بمنطقة القصيم ..— جامعة القصيم (@QassimUniv1) April 30, 2024
تقرر تحويل الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأربعاء 1445/10/22هـ إلى نظام الدراسة عن بعد لجميع طلاب وطالبات #جامعة_القصيم في جميع مقرات الجامعة. pic.twitter.com/ApLuBKdl8O
جامعة نجران
أعلن المتحدث الرسمي لـ جامعة نجران، الدكتور شادي باداود، أنه "بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد؛ تعلن #جامعة_نجران عن تعليق الدراسة الحضورية لطلبة الجامعة ليوم الأربعاء ٢٢ شوال 1445هـ، في مقر الجامعة الرئيس وفروعها؛ لتكون عن بُعد عبر منصة البلاك بورد"..
🔴 عاجل— جامعة نجران (@Najran_Univers) April 30, 2024
المتحدث الرسمي لـ #جامعة_نجران د.شادي باداود:
بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد؛ تعلن #جامعة_نجران عن تعليق الدراسة الحضورية لطلبة الجامعة ليوم الأربعاء ٢٢ شوال 1445هـ، في مقر الجامعة الرئيس وفروعها؛ لتكون عن بُعد عبر منصة البلاك بورد. pic.twitter.com/kmSX3f7Oda
جامعة المجمعة
أعلنت جامعة المجمعة، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد ، وحفاظًا على سلامة ابنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات فقد تقرر تحويل الدراسة في جامعة المجمعة يوم الاربعاء 1 مايو 2024م عن بُعد في كافة كليات الجامعة".
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد ، وحفاظاً على سلامة ابنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات فقد تقرر تحويل الدراسة في #جامعة_المجمعة يوم غدٍ الاربعاء 1 مايو 2024م ، عن بُعد في كافة كليات الجامعة. pic.twitter.com/1pR8eXgXyB— جامعة المجمعة (@umajmaah) April 30, 2024
جامعة الأمير سطام أعلنت جامعة الأمير سطام، أنه "بناءً على ما صدر من المركز الوطني للأرصاد، وحفاظًا على سلامة طلابها وطالباتها. تعلن تحويل الدراسة في المقر الرئيس وفي جميع فروع الجامعة ، لتكون ( عن بعد ) الأربعاء ٢٢-١٠-١٤٤٥ هـ وتأجيل جميع الفعاليات إلى وقت لاحق سيتم الإعلان عنه".
بناءً على ما صدر من المركز الوطني للأرصاد، وحفاظاً على سلامة طلابها وطالباتها.— جامعة الأمير سطّام (@psau_edu_sa) April 30, 2024
تعلن #جامعة_الأمير_سطام_بن_عبدالعزيز عن تحويل الدراسة في المقر الرئيس وفي جميع فروع الجامعة ، لتكون ( عن بعد ) غداً الأربعاء ٢٢-١٠-١٤٤٥ هـ وتأجيل جميع الفعاليات إلى وقت لاحق سيتم الإعلان عنه. pic.twitter.com/xdUAsLkoJ1
جامعة الملك سعود للعلوم الصحية بالرياض والأحساءأعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية ودوام الموظفين في مقر الجامعة بالرياض وفرع الجامعة بالاحساء ليوم الاربعاء الموافق 1-5-2024 مع استمرارها عن بعد للجميع".
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع ؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية ودوام الموظفين في مقر الجامعة بالرياض وفرع الجامعة بالاحساء ليوم غد الاربعاء الموافق 1-5-2024 مع استمرارها عن بعد للجميع. pic.twitter.com/iviC3rB7UM— جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية (@KSAU_HS) April 30, 2024
جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصلأعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد بشأن استمرار الحالة المطرية على المنطقة الشرقية، وحرصًا من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل على سلامة الطلبة، فقد تقرر تعليق الدراسة حضوريًا، وتحويلها (عن بُعد) ليوم الأربعاء 22 شوال 1445هـ الموافق 1 مايو 2024م، مع استمرارية الدوام الحضوري للهيئة الإدارية والفنية وأعضاء هيئة التدريس، ومنسوبي المستشفيات الجامعية".
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد بشأن استمرار الحالة المطرية على المنطقة الشرقية، وحرصاً من #جامعة_الإمام_عبدالرحمن_بن_فيصل على سلامة الطلبة، فقد تقرر تعليق الدراسة حضورياً ، وتحويلها (عن بُعد) ليوم غدٍ الأربعاء 22 شوال 1445هـ الموافق 1 مايو 2024م ، مع… pic.twitter.com/7mmjwvrpwb— جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل (@IAU_KSA) April 30, 2024
جامعة المعرفةأعلنت جامعة المعرفة، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصا على سلامة طلبتنا الأعزاء؛ فقد تقرَّر تحويل الدراسة يوم الأربعاء 1 مايو 2024 الموافق 22 شوال 1445هـ لتكون (عن بُعد)".
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصا على سلامة طلبتنا الأعزاء؛ فقد تقرَّر تحويل الدراسة يوم غدٍ الأربعاء 1 مايو 2024 الموافق 22 شوال 1445هـ لتكون (عن بُعد).@AlMaarefa— جامعة المعرفة (@AlMaarefa) April 30, 2024
جامعة حفر الباطن أعلنت جامعة حفر الباطن، أنه "بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بعد ليوم الأربعاء ١٤٤٥/١٠/٢٢ هـ الموافق ١ /٥/ ٢٠٢٤م في كليات جامعة حفر الباطن بمحافظة حفر الباطن، وفروعها بالخفجي والنعيرية وقرية العليا".
بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بعد ليوم غدٍ الأربعاء ١٤٤٥/١٠/٢٢ هـ الموافق ١ /٥/ ٢٠٢٤م في كليات #جامعة_حفر_الباطن بمحافظة #حفر_الباطن، وفروعها بالخفجي والنعيرية وقرية… pic.twitter.com/rBQxYmYAuz— جامعة حفر الباطن (@UHB_University) April 30, 2024
جامعة نايف العربيةأعلنت جامعة نايف العربية، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وتماشيًا مع الإجراءات الوقائية، قررت تعليق الدراسة الحضورية يوم الاربعاء 1 مايو 2024م، حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، على أن تكون الدراسة عن بعد عبر منصة التعليم الإلكتروني وفقاً للجدول الدراسي".
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وتماشيًا مع الإجراءات الوقائية، قررت #جامعة_نايف_العربية تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الاربعاء 1 مايو 2024م، حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، على أن تكون الدراسة عن بعد عبر منصة التعليم الإلكتروني وفقاً للجدول الدراسي.— جامعة نايف العربية (@NAUSS_SA) April 30, 2024
جامعة شقراء أعلنت جامعة شقراء، أنه "حرصًا على سلامة طلابنا وطالباتنا، وبناءً على تقرير المركز الوطني للأرصاد؛ فقد تقرر تحويل الدراسة يوم الأربعاء 1 مايو 2024م، إلى نظام الدراسة عن بعد في جميع مقرات جامعة شقراء
كما تم تأجيل حفل تخريج الدفعة 15بجامعة شقراء حتى إشعار آخر".
حرصًا على سلامة طلابنا وطالباتنا،— جـامعة شقراء (@ShaqraUni) April 30, 2024
وبناءً على تقرير المركز الوطني للأرصاد؛ فقد تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الأربعاء 1 مايو 2024م، إلى نظام الدراسة عن بعد في جميع مقرات #جامعة_شقراء
كما تم تأجيل حفل #تخريج_الدفعة15بجامعة_شقراء حتى إشعار آخر. pic.twitter.com/iaHkoWNWxh
فروع جامعة الطائف برنية وتربة والخرمةأعلنت جامعة الطائف، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ وحرصًا على سلامة طلبة الجامعة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في فروع الجامعة بـ"تربة، ورنية، والخرمة، قررت الجامعة تحويل فترة الدراسة يوم الأربعاء 1 مايو 2024، عبر منصَّة "البلاك بورد"، على أن يستمر دوام الموظفين في هذه الفروع عن بعد حسب اللوائح والأنظمة المعمول بها".
📰 | بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ وحرصاً على سلامة طلبة الجامعة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في فروع الجامعة بـ"تربة، ورنية، والخرمة.— جامعة الطائف 🇸🇦 (@TaifUniversity) April 30, 2024
..قررت #جامعة_الطائف تحويل فترة الدراسة يوم غدٍ الأربعاء 1 مايو 2024، عبر منصَّة "البلاك بورد"، على أن يستمر دوام… pic.twitter.com/XJ7Xxlj1Se
جامعة الأمير محمد بن فهدأعلنت جامعة الامير محمد بن فهد، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد باستمرار الحالة المطرية على المنطقة الشرقية وحرصًا من الجامعة على سلامة الجميع .. فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية
ليوم الاربعاء 1445/10/22 الموافق 2024/5/1 وتحويلها للدراسة عن بعد ( online )".
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد باستمرار الحالة المطرية على المنطقة الشرقية وحرصاً من الجامعة على سلامة الجميع ..— جامعة الأمير محمد بن فهد (@pmuofficial) April 30, 2024
فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية
ليوم غدٍ الاربعاء 1445/10/22 الموافق 2024/5/1 وتحويلها للدراسة عن بعد ( online )#جامعة_الأمير_محمد_بن_فهد
جامعة رياض العلم أعلنت جامعة رياض العلم، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع، تعلن تحويل الدراسة الحضورية لتكون (عن بُعد) ليوم الأربعاء 22 شوال 1445 هـ الموافق 1 مايو 2024 م".
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصاً على سلامة الجميع، تعلن #جامعة_رياض_العلم ، تحويل الدراسة الحضورية لتكون (عن بُعد) ليوم غدٍ الأربعاء 22 شوال 1445 هـ الموافق 1 مايو 2024 م. pic.twitter.com/yRUaNi0Rkd— جامعة رياض العلم (@RiyadhElmU) April 30, 2024
جامعة الأمير سلطان أعلنت جامعة الأمير سلطان، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة طلابنا وطالباتنا، فإنها تُعلن عن تحويل الدراسة يوم الأربعاء 1 مايو 2024م لتكون (عن بُعد)".
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة طلابنا وطالباتنا، فإن #جامعة_الأمير_سلطان تُعلن عن تحويل الدراسة يوم غدِ الأربعاء 1 مايو 2024م لتكون (عن بُعد). pic.twitter.com/nWoBJ4qtr3— جامعة الأمير سلطان (@PSU_RUH) April 30, 2024
معهد الإدارة بالرياض
أعلن معهد الادارة العامة بالرياض، أنه "بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الدارسين بفرع معهد الإدارة العامة بمنطقة الرياض، فقد تقرر تحويل جميع البرامج الإعدادية وبرامج اللغة الإنجليزية (عن بعد) ليوم الأربعاء الموافق ١٤٤٥/١٠/٢٢ هـ".
بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الدارسين بفرع #معهد_الإدارة_العامة بمنطقة الرياض، فقد تقرر تحويل جميع البرامج الإعدادية وبرامج اللغة الإنجليزية (عن بعد) ليوم غدٍ الأربعاء الموافق ١٤٤٥/١٠/٢٢ هـ.— معهد الإدارة العامة (@IPAConnect) April 30, 2024
جامعة سليمان الراجحي أعلنت جامعة سليمان الراجحي، أنه "استنادًا لتقرير المركز الوطني للأرصاد ونظرًا للتقلبات الجوية بمنطقة القصيم تقرر تحويل جميع الأنشطة التعليمية الحضورية، بما فيها الدروس العملية خارج الجامعة، يوم الأربعاء ١٤٤٥/١٠/٢٢هـ إلى نظام الدراسة عن بعد لجميع طلاب وطالبات جامعة سليمان الراجحي".
تحويل نظام الدراسة عن بعد |— جامعة سليمان الراجحي (@sredusa) April 30, 2024
استنادًا لتقرير المركز الوطني للأرصاد ونظراً للتقلبات الجوية بمنطقة القصيم تقرر تحويل جميع الأنشطة التعليمية الحضورية، بما فيها الدروس العملية خارج الجامعة، يوم غدٍ الأربعاء ١٤٤٥/١٠/٢٢هـ إلى نظام الدراسة عن بعد لجميع طلاب وطالبات جامعة سليمان الراجحي.… pic.twitter.com/ojX13wJNTR
جامعة المستقبل بالقصيمأعلنت جامعة المستقبل بالقصيم، أنه "حرصًا على سلامة الجميع؛ واستنادًا إلى التقارير الصادرة من المركز الوطني للأرصاد؛ فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد ليوم الأربعاء ٢٢-١٠-١٤٤٥هـ لجميع طلبة جامعة المستقبل".
تحويل الدراسة عن بعد ..— جامعة المستقبل (@UOM_SA) April 30, 2024
حرصاً على سلامة الجميع ؛ واستناداً إلى التقارير الصادرة من المركز الوطني للأرصاد؛ فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد ليوم غدٍ الأربعاء ٢٢-١٠-١٤٤٥هـ لجميع طلبة #جامعة_المستقبل.
التدريب التقني بالقصيم أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم، أنه "وفقًا لتقارير المركز الوطني للأرصاد.. تقرر اعتماد التدريب عن بُعد وتعليق التدريب الحضوري في الكليات التقنية ومعاهد التدريب بمنطقة القصيم وجميع البرامج التدريبية ليوم الأربعاء 1445/10/22هـ لكافة المتدربين والمتدربات والمنسوبين والمنسوبات".
وفقًا لتقارير المركز الوطني للأرصاد..— التدريب التقني بمنطقة القصيم (@tvtc_qassim) April 30, 2024
تقرر اعتماد التدريب عن بُعد وتعليق التدريب الحضوري في الكليات التقنية ومعاهد التدريب بمنطقة القصيم وجميع البرامج التدريبية ليوم غدٍ الأربعاء 1445/10/22هـ لكافة المتدربين والمتدربات والمنسوبين والمنسوبات.
#التدريب_التقني pic.twitter.com/DUngtw49oa
التدريب التقني بالشرقية
أعلن التدريب التقني بالمنطقة الشرقية، أنه "بناء على ماورد من الجهات المختصة، فقد تقرر تعليق التدريب الحضوري في منشآت التدريب التقني ومنشآت التدريب الاهلي في المنطقة الشرقية (مدينة الدمام ومحافظات الأحساء و الخبر و القطيف وحفر الباطن) واستمرار التدريب (عن بعد) الأربعاء ٢٢ شوال ١٤٤٥هـ الموافق ٠١ / ٠٥ / ٢٠٢٤م لكافة المتدربين والمتدربات والمنسوبين والمنسوبات للفترة الصباحية".
#التدريب_التقني بالشرقية— إمارة المنطقة الشرقية (@emara_sharqia) April 30, 2024
بناء على ماورد من الجهات المختصة، فقد تقرر تعليق التدريب الحضوري في منشآت التدريب التقني ومنشآت التدريب الاهلي في المنطقة الشرقية (مدينة الدمام و محافظات الأحساء و الخبر و القطيف وحفر الباطن)
واستمرار التدريب (عن بعد) غداً الأربعاء ٢٢ شوال ١٤٤٥هـ…
كليات عنيزة
أعلنت كليات عنيزة، أنه "استنادًا لتقارير المركز الوطني للأرصاد ونظرًا للتقلبات الجوية بمنطقة القصيم .. تقرر تحويل الدراسة الحضورية ليوم الأربعاء 22 / 10 / 1445 هـ إلى نظام الدراسة عن بعد لجميع طلاب وطالبات كليات عنيزة".
استنادًا لتقارير المركز الوطني للأرصاد ونظرًا للتقلبات الجوية بمنطقة القصيم ..— كليات عنيزة (@ocedusa) April 30, 2024
تقرر تحويل الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الأربعاء 22 / 10 / 1445 هـ إلى نظام الدراسة عن بعد لجميع طلاب وطالبات #كليات_عنيزة. pic.twitter.com/uzL69DI1R0
كليات بريدة أعلنت كليات بريدة، أنه "إشارة إلى تقرير المركز الوطني للإرصاد ونظرًا للتقلبات الجوية والأجواء الماطرة بمنطقة القصيم وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات: تقرر تحويل الدراسة الحضورية يوم الأربعاء ١٤٤٥/١٠/٢١ إلى نظام الدراسة عن بعد في كليات بريدة".
إشارة إلى تقرير المركز الوطني للإرصاد ونظراً للتقلبات الجوية والأجواء الماطرة بمنطقة القصيم وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات :— كليات بريدة (@bpcsedusa) April 30, 2024
تقرر تحويل الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأربعاء ١٤٤٥/١٠/٢١ إلى نظام الدراسة عن بعد في كليات بريدة .
تقديم موعد الانصراف بمدارس نجران إلى الساعة 11 ص أعلن المتحدث الرسمي للإداارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر تقديم موعد الانصراف للدوام الحضوري للساعة 11:00 صباحًا ليوم الأربعاء الموافق 22/ 10/ 1445هـ ،في جميع مدارس تعليم نجران وتحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي للمدارس المسائية".
▫️المتحدث الرسمي لـ #تعليم_نجران:— إدارة تعليم نجران (@MOE_NJR) April 30, 2024
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر تقديم موعد الانصراف للدوام الحضوري للساعة 11:00 صباحاً ليوم غدٍ الأربعاء الموافق 22/ 10/ 1445هـ ،في جميع مدارس تعليم نجران وتحويل الدراسة عن بُعد عبر #منصة_مدرستي… pic.twitter.com/eXdAtsBs0P