هيئة النقل: إيقاف نشاط تطبيق لنقل الركاب

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أعلنت الهيئة العامة للنقل عن إيقاف نشاط تطبيق لنقل الركاب؛ لعدم الالتزام بالأنظمة واشتراطات الربط التقني مع الهيئة.

وقالت الهيئة، إن قرار الإيقاف جاء لعدم التزام التطبيق بالأنظمة والاشتراطات، وعدم التزامه باشتراطات الربط التقني مع الهيئة، وذلك بهدف حماية حقوق المستفيد وتقديم بيئة نقل آمنة وفعالة تضمن حقوق المستهلك في المملكة.





4 تنبيهات من هيئة النقل



وأكدت الهيئة على:عدم عمل السائقين غير السعوديين في تطبيقات نقل الركاب.الالتزام بالمواصفات المعتمدة للسيارات العاملة في النشاط.إيقاف أي سائق يلغي 5 طلبات بعد قبولها خلال الشهر الواحد.إظهار الوجهة النهائية للراكب قبل قبول الطلب..