الخميس، 13 رجب 1445 ، 25 يناير 2024

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أخبار السعودية.. صرف معاشات التقاعد وتنبيه مهم لمُلاك العقارات في 7 أحياء بالرياض

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

اليوم.. صرف معاشات التقاعد.. والتأمينات الخميس القادم
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف المعاش لعملاء أنظمة التقاعد، ومستفيدي نظام التأمينات الاجتماعية.

تنبيه من سكني.. لماذا لم يتم إيداع الدعم في بعض الحسابات؟
أعلن برنامج سكني، عن استمرار إيداع الدعم للمستفيدين حتى بعد مضي أكثر من 24 ساعة على بدء عملية الإيداع.

موعد إيداع إعانة التأهيل الشامل لشهر يناير وشروط الاستحقاق

حددت وزارة الموارد البشرية، موعد إيداع إعانة التأهيل الشامل لشهر يناير 2024. 

دعوة مُلاك العقارات في 7 أحياء بالرياض إلى سرعة التسجيل في "السجل العقاري"

 دعت الهيئة العامة للعقار، مُلاك العقارات في أحياء: (الغدير، النفل، الوادي، المروج، المصيف، التعاون، الازدهار) بمدينة الرياض إلى سرعة تسجيل عقاراتهم في "السجل العقاري".

توضيح من "المرور" بشأن تسديد ملاك المركبات للمخالفات
أصدرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، توضيحًا مهمًا بشأن تسديد ملاك المركبات للمخالفات.

تحذير من "الأرصاد".. أمطار ورياح وصواعق رعدية على مكة و5 مناطق لـ8 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تنبيهًا من فرص تساقط أمطار مع صواعق رعدية وهبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.

حساب المواطن: التحقق من بيانات المتقدمين في هذا التاريخ
حدد حساب المواطن، أقصى موعد للتحقق من بيانات المتقدمين بطلبات للحصول على الدعم.

الراجحي: 70% من دخل الأسر يذهب لمصاريف بند واحد (فيديو)
أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة الراجحي، عبدالوهاب الراجحي، أن 70% من دخل الأسر في المملكة يذهب إلى مصاريف السكن.

راتب وبدل وتأمين.. الخطوط الجوية تطرح وظائف إدارية ومالية وتقنية شاغرة

أعلنت شركة الخطوط الجوية، عن طرح عدد من الوظائف لحملة البكالوريوس بالتخصصات "الإدارية، القانونية، التقنية، الهندسية"، للعمل في كل من مكة المكرمة وجدة على النحو التالي:

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