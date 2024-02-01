عاجل.. هل نقل الملكية بين أفراد العائلة يتطلب رخصة القيادة للمالك الجديد؟ أبشر توضح

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أجابت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية
"أبشر"، على سؤال لأحد المواطنين يقول فيه: "هل نقل الملكية بين أفراد
العائلة يتطلب رخصة القيادة للمالك الجديد؟
مع العلم أن رخصة سير السيارة سارية، والتأمين ساري، والفحص جديد؟".
شروط نقل ملكية المركبة بين أفراد العائلةوقالت "أبشر" عبر حسابها الرسمي بمنصة
"إكس": "لا يشترط ذلك، يتطلب أن يكون لدى فرد الأسرة المراد نقل
ملكية المركبة هوية رقمية بمنصة أبشر، وأن تكون الهوية سارية الصلاحية، ولا توجد أي
مخالفات مرصدة على سجل فرد الأسرة".
و عليكم السلام— أبشر (@Absher) January 31, 2024
لا يشترط ذلك، يتطلب ان يكون لدى فرد الأسرة المراد نقل ملكية المركبه هوية رقمية بمنصة أبشر، وان تكون الهوية سارية الصلاحية ولا توجد اي مخالفات مرصده على سجل فرد الأسرة
رسوم تجديد رخصة القيادة لكافة أنواع المركباتوفي وقت سابق، أوضحت الإدارة العامة للمرور، رسوم
تجديد رخصة القيادة لكافة أنواع المركبات في المملكة، كالآتي:
1 - رخصة
سير خاصةتبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي
وكذلك رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.
2 - رخصة
سير نقل خاصةتبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200
ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150
ريالًا.
3 - رخصة
سير حافلة خاصةتبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200
ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150
ريالًا.
4 - رخصة
سير سيارة أجرةتبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200
ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300
ريال.
5 - رخصة
سير نقل عامتبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 400
ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300
ريال.
6 - رخصة
سير حافلة عامةتبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 400
ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300
ريال.
7 - رخصة
سير دراجة آليةتبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي
وكذلك رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.
8 - رخصة
سير مركبة أشغال العامةتبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 300
ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300
ريال.
14 مخالفة احذر منهاوحذر "المرور" عبر حسابه بمنصة
"إكس" من ارتكاب 14 مخالفة، داعيًا إلى اختيار السلامة عبر تجنب هذه
المخالفات:
1 - عدم إعطاء الأفضلية للمركبات داخل الدوار.
2 - عدم الوقوف تمامًا عند إشارة قف.
3 - عدم إعطاء أفضلية المرور للمشاة.
4 - عدم الالتزام بحدود المسارات.
5 - استخدام الهاتف أثناء القيادة.
6 - عدم ترك مسافة كافية.
7 - تجاوز الحافلة المدرسية.
8 - قيادة المركبة باتجاه معاكس.
9 - عدم التقيد بتنظيمات السير على الطرق.
10 - المراوغة بسرعة بين المركبات.
11 - الوقوف الخاطئ.
12 - الانحراف المفاجئ.
13 - عدم ربط حزام الأمان.
14 - القيادة على أكتاف الطريق