عاجل.. هل نقل الملكية بين أفراد العائلة يتطلب رخصة القيادة للمالك الجديد؟ أبشر توضح

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أجابت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، على سؤال لأحد المواطنين يقول فيه: "هل نقل الملكية بين أفراد العائلة يتطلب رخصة القيادة للمالك الجديد؟ مع العلم أن رخصة سير السيارة سارية، والتأمين ساري، والفحص جديد؟". اضافة اعلان





شروط نقل ملكية المركبة بين أفراد العائلة



و عليكم السلام

لا يشترط ذلك، يتطلب ان يكون لدى فرد الأسرة المراد نقل ملكية المركبه هوية رقمية بمنصة أبشر، وان تكون الهوية سارية الصلاحية ولا توجد اي مخالفات مرصده على سجل فرد الأسرة — أبشر (@Absher) January 31, 2024

رسوم تجديد رخصة القيادة لكافة أنواع المركبات



1 - رخصة سير خاصة



2 - رخصة سير نقل خاصة



3 - رخصة سير حافلة خاصة



4 - رخصة سير سيارة أجرة



5 - رخصة سير نقل عام



6 - رخصة سير حافلة عامة



7 - رخصة سير دراجة آلية



8 - رخصة سير مركبة أشغال العامة



14 مخالفة احذر منها







وقالت "أبشر" عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس": "لا يشترط ذلك، يتطلب أن يكون لدى فرد الأسرة المراد نقل ملكية المركبة هوية رقمية بمنصة أبشر، وأن تكون الهوية سارية الصلاحية، ولا توجد أي مخالفات مرصدة على سجل فرد الأسرة".وفي وقت سابق، أوضحت الإدارة العامة للمرور، رسوم تجديد رخصة القيادة لكافة أنواع المركبات في المملكة، كالآتي:تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي وكذلك رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 400 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 400 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي وكذلك رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 300 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.وحذر "المرور" عبر حسابه بمنصة "إكس" من ارتكاب 14 مخالفة، داعيًا إلى اختيار السلامة عبر تجنب هذه المخالفات:1 - عدم إعطاء الأفضلية للمركبات داخل الدوار.2 - عدم الوقوف تمامًا عند إشارة قف.3 - عدم إعطاء أفضلية المرور للمشاة.4 - عدم الالتزام بحدود المسارات.5 - استخدام الهاتف أثناء القيادة.6 - عدم ترك مسافة كافية.7 - تجاوز الحافلة المدرسية.8 - قيادة المركبة باتجاه معاكس.9 - عدم التقيد بتنظيمات السير على الطرق.10 - المراوغة بسرعة بين المركبات.11 - الوقوف الخاطئ.12 - الانحراف المفاجئ.13 - عدم ربط حزام الأمان.14 - القيادة على أكتاف الطريق