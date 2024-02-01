الخميس، 20 رجب 1445 ، 01 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تحذير عاجل من أمطار ورياح وأتربة على الرياض و11 منطقة لـ 9 مساءً

أمطار غزيرة بالرياض
أمطار
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تنبيهًا من فرص تساقط أمطار مع هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.اضافة اعلان

أمطار ورياح قوية متوقعة على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - منطقة تبوك، وتشمل "البدع وحقل والوجه وأملج وضبا".
2 - منطقة الحدود الشمالية، وتشمل "عرعروحزم الجلاميد والعويقيلة".
3 - منطقة الجوف، وتشمل "القريات وطبرجل وسكاكا ودومة الجندل".
4 - منطقة الرياض، وتشمل "الدوادمي والرين والقويعية وعفيف".
5 - منطقة المدينة، وتشمل "الحناكية والعهد ووادي الفرع والرايس ويتبع وخيبر".
6 - المنطقة الشرقية، وتشمل "الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة".
7 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "جدة ورابع والشعيبة والقنفذة الليث والخرمة والمويه وتربة ورنية".
8 - منطقة حائل، وتشمل "الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وسميراء وموقق".
9 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.
10- منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحةوأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وضمد”.
11 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.
12 - منطقة القصيم، وتشمل "البدائع والأسياح والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجوا".


حالة  مطرية ورياح قوية تستمر حتى التاسعة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار

اقرأ أيضا

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. إيداع مستحقات الضمان الاجتماعي وتقديم موعد الاختبارات إلى هذا الموعد

عاجل.. سريان خدمة  التأمين على عقود العمالة المنزلية الجديدة عبر منصة مساند اليوم

اكتسى بالأبيض.. شاهد تساقط الثلوج على قمة جبل اللوز

ابتكار.. رصد الوقوف الخاطئ للمركبات بالذكاء الاصطناعي بجامعة جدة

عاجل.. رشوة وتزوير وغسيل أموال.. "نزاهة" تُحقق مع 360 شخصًا وتوقف 149 بعدة وزارات

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

images 12:10 م الأربعاء، 31 يناير 2024

تحذير عاجل من أمطار ورياح متربة على مكة وهذه المناطق لـ8 مساءً

أمطار غزيرة على عسير 1:02 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

تحذير عاجل من أمطار ورياح وأتربة على مكة والمدينة و4 مناطق لـ7 مساءً

20191212075905595 11:08 ص الخميس، 25 يناير 2024

تحذير عاجل من "الأرصاد".. أمطار ورياح وصواعق رعدية على مكة و5 مناطق لـ8 مساءً

أمطار غزيرة على عسير 9:15 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

عاجل.. رياح شديدة وأمطار وأتربة على مكة و7 مناطق لـ 9 مساءً

اقرأ أيضا

مغاسل الملابس1
8:50 ص الخميس، 01 فبراير 2024

"الشؤون البلدية": شروط جديدة لتغيير الملابس داخل المغسلة

ث5ف5ث4455
8:42 ص الخميس، 01 فبراير 2024

شاهد.. الإمام والمصلون يقلبون الرداء بعد أداء صلاة الاستسقاء في المسجد النبوي

قغق5غق
8:26 ص الخميس، 01 فبراير 2024

بالفيديو.. أداء صلاة الاستسقاء بالمسجد النبوي

اختبار الأختبارات اختبارات
8:19 ص الخميس، 01 فبراير 2024

"التعليم" تقرر تقديم موعد بداية الاختبارات إلى هذا الموعد

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

التقاط
7:53 ص الخميس، 01 فبراير 2024

"السديس" في خطبة صلاة الاستسقاء: لا تيأسوا ولا تقنطوا وأبشروا واستبشروا بالخير (بث مباشر)

مؤسسة-مسك-1200x900
12:31 م الخميس، 01 فبراير 2024

راتب وتأمين طبي.. "مسك" تبدأ تدريبًا منتهي بالتوظيف الفوري لمختلف التخصصات

مطور عقاري - العقارات - القيمة المضافة
12:25 م الخميس، 01 فبراير 2024

ننشر صلاحيات واختصاصات مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام"

أمطار غزيرة بالرياض
12:19 م الخميس، 01 فبراير 2024

تحذير عاجل من أمطار ورياح وأتربة على الرياض و11 منطقة لـ 9 مساءً

وزارة الموارد البشرية
11:40 ص الخميس، 01 فبراير 2024

5 فوائد لخدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية

انتحال اسم الغير
11:17 ص الخميس، 01 فبراير 2024

عاجل.. انتحال الألقاب أو ارتداء الأزياء الخاصة جريمة.. تعرف على عقوبتها (فيديو)