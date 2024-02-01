تحذير عاجل من أمطار ورياح وأتربة على الرياض و11 منطقة لـ 9 مساءً

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تنبيهًا من فرص تساقط أمطار مع هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة. اضافة اعلان





أمطار ورياح قوية متوقعة على هذه المناطق



وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:1 - منطقة تبوك، وتشمل "البدع وحقل والوجه وأملج وضبا".2 - منطقة الحدود الشمالية، وتشمل "عرعروحزم الجلاميد والعويقيلة".3 - منطقة الجوف، وتشمل "القريات وطبرجل وسكاكا ودومة الجندل".4 - منطقة الرياض، وتشمل "الدوادمي والرين والقويعية وعفيف".5 - منطقة المدينة، وتشمل "الحناكية والعهد ووادي الفرع والرايس ويتبع وخيبر".6 - المنطقة الشرقية، وتشمل "الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة".7 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "جدة ورابع والشعيبة والقنفذة الليث والخرمة والمويه وتربة ورنية".8 - منطقة حائل، وتشمل "الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وسميراء وموقق".9 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.10- منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحةوأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وضمد”.11 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.12 - منطقة القصيم، وتشمل "البدائع والأسياح والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجوا".





حالة مطرية ورياح قوية تستمر حتى التاسعة مساءً



وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.





الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار