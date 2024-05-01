بعد تحذير سابق.. القنصلية السعودية في دبي تتوجه ببيان ثانٍ للمواطنين

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أعلنت القنصلية السعودية في دبي، أنها ستعلق ابوابها يومي الخميس والجمعة، تزامنًا مع الحالة المطرية التي يتوقع أن تشهدها الإمارة.

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "نظرًاً للأحوال الجوية التي تمر بها إمارة دبي فعليه ستكون أبواب القنصلية مغلقة يومي الخميس والجمعة ٢-٣ مايو ٢٠٢٤م".

وأضافت في بيانها الموجه إلى المواطنين: "وفي الحالات الطارئة يمكنكم التواصل على هاتف طوارئ شئون السعوديين".



نظراً للأحوال الجوية التي تمر بها إمارة دبي فعليه ستكون أبواب القنصلية مغلقة يومي الخميس والجمعة ٢-٣ مايو ٢٠٢٤م، وفي الحالات الطارئة يمكنكم التواصل على هاتف طوارئ شئون السعوديين

0097150 452 2258 — القنصلية في دبي (@KSAConsulateUA) May 1, 2024

توخي الحذر



نظراً للحالةالجويةالمطريةدبي والإمارات الشماليةيومي الخميس والجمعة ٢-٣ مايو ٢٠٢٤م، فإنها تأمل من كافة المواطنين والمواطنات اتخاذ الحيطةوالحذر والالتزام بالتوصيات الصادرةمن الجهات المختصةفي الدولة.وفي حالة الطوارئ لا سمح الله، التواصل مع القنصليةعلى الأرقام التالية،حفظ الله الجميع pic.twitter.com/T26fXaAWJu May 1, 2024

أمطار متوسطة إلى غزيرة



تأهب للتعامل مع الأمطار المتوقعة

