الخميس، 20 رجب 1445 ، 01 فبراير 2024

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راتب وتأمين طبي.. "مسك" تبدأ تدريبًا منتهي بالتوظيف الفوري لمختلف التخصصات

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مؤسسة مسك
أ أ
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أعلنت مؤسسة، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، "مسك" بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن بدء التقديم في برنامج التدريب على رأس العمل لاستقطاب الكفاءات الوطنية وإكسابهم الخبرات اللازمة للعمل وذلك على النحو التالي:اضافة اعلان

نبذة عن البرنامج

وتقدم مسك برنامج بناء القدرات الصناعية والتعدينية للكفاءات الوطنية من خلال توفير الخبرة العلمية والفرص الوظيفية للعمل في هذين القطاعين الواعدين مع خبراء القطاع لتحقيق رؤية المملكة.

 مزايا البرنامج

1 - توظيف فوري.
2 - مكافأة بناء على تقييم.
3 - راتب شهري منافس.
4 - برامج تدريبية متخصصة.
5 - تأمين طبي (يشمل الزوجة والأبناء والوالدين) حسب سياسة الموارد البشرية.

 التخصصات المطلوبة

 - المالية
- القانون
- الاقتصاد
- المحاسبة
- الهندسة
- الجيولوجيا
- علوم الأرض
- إدارة الأعمال
- إدارة المشاريع
- التعاون الدولي
- هندسة الحاسب
- السياسات العامة
- تقنية المعلومات
- نظم المعلومات الجغرافية.


الشروط

1 - التفرغ التام للبرنامج.
2 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة
3 - اتقان اللغة الإنجليزية بمستوى متقدم.
4 - خبرة من 3 لـ 6 سنوات في مجال الصناعة والتعدين.
5 - الحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المطلوبة.
5 - وجود معادلة من وزارة التعليم للشهادات الصادرة من جامعات خارجية.
6 - ألا يقل المعدل التراكمي عن (3.75 من 5) أو (2.75 من 4) أو ما يعادلها.


طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى يوم الأحد 1445/8/1هـ.


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