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عاجل.. بشرى لمستفيدي الضمان الاجتماعي: قبول استثنائي بالجامعات وخدمات تعليمية بالمجان

جامعة الجوف
جامعة الجوف
أ أ
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تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، القبول الاستثنائي بالجامعات لمستفيدي الضمان الاجتماعي وأبنائهم.
لكنها بينت عبر حسابها في منصة "إكس"، أن ذلك يكون "بحسب ما تقرره إدارة الجامعة والمتاح لديها"، وذلك بتخصيص "عدد محدد من المقاعد" لأبناء المستفيدين خلال فترة القبول الإلحاقي، "باشتراط تقديم مشهد الضمان للجامعة وفق سياساتها الخاصة".اضافة اعلان


الخدمات التعليمية المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي 

وكشف حساب "الضمان الاجتماعي والتمكين" التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الخدمات التعليمية المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، على النحو التالي: 
- دعم الحقيبة المدرسية.
- الإعفاء من رسوم اختبارات قياس.
- النقل المدرسي.
- اشتراط استيفاء متطلبات التعليم لاستحقاق المعاش.
- القبول الاستثنائي في الجامعات.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
-الإقامة الدائمة في المملكة.
-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالاً للفرد الواحد.
-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي

يمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال الخطوات التالية:
-الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- إنشاء حساب جديد.
- الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.
- تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.
-التأكيد على البيانات المدخلة.
-إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.

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