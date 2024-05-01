مع تعليق الدراسة الحضورية اليوم.. تعرف على طريقة الدخول إلى منصة مدرستي

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تبرز أهمية منصة مدرستي عند تعليق الدراسة الحضورية، إذ تعد الوجهة لأكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي.

بالإضافة إلى 525 ألف معلم ومعلمة وأولياء الأمور وقادة المدارس والمشرفين التربويين، الذين بإمكانهم التفاعل في نظام تعليمي متعددة المسارات والمهام.

ومع إعلان العديد من إدارات التعليم، تعليق الدراسة الحضورية، وجعلها عن بعد عبر منصة "مدرستي"، نشرح للطلاب خطوات الدخول إلى المنصة التعليمية، على النحو التالي:



الدخول إلى منصة مدرستي



دخول مدرستي عبر توكلنا

