شروط التأمين على عقود العمالة المنزلية في أول يوم سريان للخدمة

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تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اعتبارًا من اليوم تطبيق خدمة "التأمين على عقود العمالة المنزلية" للعمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة مساند.
شروط خدمة عقود العمالة المنزليةخدمة التأمين على عقود استقدام العمالة المنزلية يتم تطبيقها لأول سنتين منذ بداية العقد
الخدمة تتم ضمن إجراءات تعاقد صاحب العمل مع مكتب أو شركة الاستقدام
التأمين بعد مضي سنتين يكون اختيارًا لصاحب العمل
إجراءات إصدار الوثيقة التأمينيةمن خلال رحلة الاستقدام في منصة مساند:
1- اختيار السيرة الذاتية للعامل
2- سيتم تحويل صاحب العمل إلى بوابة نجم وذلك لاختيار شركة التأمين المناسبة
3- العودة لمنصة مساند وإكمال عملية التعاقد والدفع
4- يقوم مكتب الاستقدام بسداد مبلغ التأمين لشركة التأمين خلال 15 يومًا كحد أقصى من سداد صاحب العمل لمبلغ الاستقدام
5- تقوم شركة التأمين بإصدار وثيقة التأمين
6- يتم تفعيل الوثيقة التأمينة بشكل آلي فور وصول العاملة المنزلية للملكة العربية السعودية
مميزات التأمين على عقود العمالة المنزليةيهدف التأمين على عقود العمالة المنزلية لحفظ حقوق صاحب العمل والعامل بتعويضهم من خلال منافع تأمينية متعددة، كما هو منصوص عليها في وثيقة المنافع التأمينية وذلك خلال أول عامين من تاريخ بدء عمل العامل المنزلي.
وتتيح خدمة التأمين تعويض صاحب العمل والعامل المنزلي في مجموعة من الحالات ابتداءً من تاريخ بدء العامل المنزلي للعمل.
كما تسهم في تحقيق العديد من المنافع لصاحب العمل مثل تعويضه عن نفقات استقدام في حال التغيب او الهروب أو الوفاة أو عجز العامل عن العمل أو إصابته بأمراض مزمنة تعيقه عن أداء عمله.
إضافة إلى تعويضه عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حال وفاة العامل المنزلي.
كما تضمن الخدمة حفظ حقوق العامل المنزلي مثل تعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث ، وتعويضه في حال عدم التزام صاحب العمل بسداد الرواتب والمستحقات المالية نتيجة وفاة صاحب العمل أو عجزه الكلي الدائم أو عجزه الجزئي الدائم.