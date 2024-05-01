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مشاهد جوية.. أنهار من السيول في السويرقية غرب مهد الذهب بالمدينة

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سيول مهد الذهب
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بالتزامن مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول المتدفقة كالأنهار وملأت الشعب والأودية في السويرقية غرب مهد الذهب بالمدينة.اضافة اعلان

تساقط أمطار غزيرة مع جريان السيول

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول في السويرقية غرب مهد الذهب بالمدينة، مع تقلبات جوية وطقس غير مستقر.


فيما يستمر تساقط الأمطار منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة وانعدامًا في مدى الرؤية وصواعق رعدية، على المدينة المنورة والعلا وخيبر.

أمطار رعدية غزيرة وجريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.


الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، مشددة ضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.

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