مشاهد جوية.. أنهار من السيول في السويرقية غرب مهد الذهب بالمدينة

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بالتزامن مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول المتدفقة كالأنهار وملأت الشعب والأودية في السويرقية غرب مهد الذهب بالمدينة.





تساقط أمطار غزيرة مع جريان السيول





حجم السيول في قاع السويرقية

غرب

الثلاثاء ٢١ شـــوال ١٤٤٥هـ

30 إبـريـل 2024م

متابعة | بن زويد

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. pic.twitter.com/qoNDGvqX53 📍 بالصورحجم السيول في قاع السويرقيةغرب #مهد_الذهب الثلاثاء ٢١ شـــوال ١٤٤٥هـ30 إبـريـل 2024ممتابعة | بن زويد April 30, 2024

أمطار رعدية غزيرة وجريان السيول



الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول في السويرقية غرب مهد الذهب بالمدينة، مع تقلبات جوية وطقس غير مستقر.فيما يستمر تساقط الأمطار منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة وانعدامًا في مدى الرؤية وصواعق رعدية، على المدينة المنورة والعلا وخيبر.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.في الوقت نفسه، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، مشددة ضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.