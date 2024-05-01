مشاهد جوية.. أنهار من السيول في السويرقية غرب مهد الذهب بالمدينة

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بالتزامن
مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت
السيول المتدفقة كالأنهار وملأت الشعب والأودية في السويرقية غرب مهد الذهب
بالمدينة.
تساقط
أمطار غزيرة مع جريان السيولوأظهرت
مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول في السويرقية
غرب مهد الذهب بالمدينة، مع تقلبات جوية وطقس غير مستقر.
فيما يستمر تساقط الأمطار منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة وانعدامًا في مدى الرؤية وصواعق رعدية، على المدينة المنورة والعلا وخيبر.
📍 بالصور— طقس (@tqqs) April 30, 2024
حجم السيول في قاع السويرقية
غرب #مهد_الذهب
الثلاثاء ٢١ شـــوال ١٤٤٥هـ
30 إبـريـل 2024م
متابعة | بن زويد
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