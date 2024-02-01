الخميس، 20 رجب 1445 ، 01 فبراير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. أبشر توضح الإجراءات المطلوبة لاستخراج إقامة بدل فاقد لأحد العمال

ابشر
منصة أبشر
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كشفت منصة أبشر، اليوم الخميس، عن الإجراءات المطلوبة لاستخراج إقامة بدل فاقد لأحد العمال.

إجراءات استخراج إقامة بدل فاقد لأحد العمالاضافة اعلان

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، خلال ردها على سؤال يقول:" عندي عامل فقد إقامته ما هي الإجراءات المطلوبة لاستخراج إقامة بدل فاقد"، أنه يمكن استخراج إقامة بدل فاقد للعمال، وذلك على النحو التالي:
1 - إرسال طلب عبر خدمة تواصل الجوازات.
2 - الدخول إلى هويتك الرقمية من خلال منصة أبشر أفراد (من هنا).
3 - من خلال تبويب خدماتي النقر على خدمات - الجوازات - تواصل.


خدمة إلكترونية تمكّن الفرد من إصدار هوية مقيم

وأكدة المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن إصدار هوية مقيم، كخدمة إلكترونية تمكّن الفرد من إصدار هوية مقيم (إقامة) لأحد أفراد الأسرة أو للعمالة المنزلية المسجلين لديه إلكترونيًا عبر منصة أبشر دون الحاجة لمراجعة الجهة، من خلال هذه  الخطوات:

خطوات إصدار هوية مقيم

1 - سجل الدخول باسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور عن طريق منصة أبشر.
2 - سيتم إرسال رسالة نصية لرقم الجوال المسجل بـ "أبشر".
3 - اضغط على الخدمات الإلكترونية، واختر خدمات المكفولين.
4 - اختر (إصدار الإقامة) من القائمة.
5 - اقرأ تعليمات الخدمة، واضغط على (التالي).
6 - اختر المكفول المراد إصدار إقامة له.
7 - اضغط (إصدار).
8 - سيتم تسليم الإقامة من خلال خدمة توصيل الوثائق عبر البريد السعودي إلى عنوان واصل، إذا لم يكن لديك عنوان واصل، الرجاء إنشاء عنوان واصل من خلال الموقع الإلكتروني للبريد.


شروط استخدام خدمة إصدار هوية مقيم

1 - سداد رسوم إصدار الإقامة ومخالفة التأخير، إن وجدت.
2 - سـداد المخالفـات المروريـة المسـجلة علـى أحـد أفـراد الأسرة أو العامـل، إن وجدت.
3 - اجتياز الفحص الطبي لأحد أفراد الأسرة أو العامل في المراكز الطبية المعتمدة.
4 - وجود الفرد المراد إصدار الإقامة له أو العامل داخل الأراضي السعودية.
5 - سريان جواز سفر الفرد المراد إصدار الإقامة له أو العامل عند اسـتخدام الخدمة.
6 - تسجيل بصمة وصـورة للفرد المراد إصدار الإقامة له أو العامل أو فرد الأسرة.
7 - ألا يكون العامل مسجلاً كمتغيب عن العمل.

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