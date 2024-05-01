الأربعاء، 22 شوال 1445 ، 01 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

غدًا.. آخر موعد لتسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في المدارس الحكومية

وزارة التعليم
وزارة التعليم
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت وزارة التعليم، استمرار تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي في التعليم العام، وفي مرحلة رياض الأطفال حتى يوم غد الخميس.اضافة اعلان
وأتاحت الوزارة التسجيل، عبر الرابط التالي ( من هنا).

القبول في الصف الأول الابتدائي

أوضحت الوزارة، أن القبول في الصف الأول الابتدائي سيكون للطلاب والطالبات الذين أكملوا ست سنوات، أو أقل من ذلك إلى 90 يومًا، في موعد بدء العام الدراسي الجديد.

التسجيل في المدارس الأهلية والعالمية

ويستمر التسجيل في المدارس الأهلية والعالمية إلى الأسبوع الثالث من بداية العام الدراسي الجديد، على أن تبدأ المفاضلة في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، اعتباراً من السادس والعشرين من شوال الجاري، حتى الثامن من ذي القعدة القادم.

التسجيل عبر نظام "نور"

وأتاحت الوزارة التسجيل في نظام نور لمن لم يتمكن من التسجيل الإلكتروني بدءًا من 2 يونيو 2024 - 25 من ذي القعدة 1445 هـ، ويستمر التسجيل حتى الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي من حساب ولي الأمر، ويستمر من خلال المدرسة وإدارات التعليم ومكاتبها، ويتوقف قبل نهاية العام الدراسي بشهر.
وستتم عملية التسجيل من خلال رابط خدمة "التسجيل الإلكتروني"، الذي سيتم إرساله تباعًا على هواتف أولياء أمور الطلاب والطالبات المؤهلين للتسجيل.

خدمة التسجيل الإلكتروني

تسهم الخدمة الإلكترونية في تنظيم آلية التسجيل والقبول في أكثر من 12 ألف مدرسة ابتدائية حكومية في المملكة.
وتهدف لتطوير وتحسين تجربة أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم إلكترونيًا دون مراجعة المدرسة، وتوفير فرص عادلة لهم للالتحاق بالمدارس القريبة من سكنهم، كما تمنح أولياء الأمور فرصة تعديل الرغبات لاحقًا وفقًا لظروفهم.
وتعتمد آلية عمل الخدمة التي طبقت بدءًا من العام الماضي على المفاضلة بتطبيق المعايير المناسبة بين الطلاب والطالبات المستجدين؛ لاستيعابهم في المدارس المحدّدة، من خلال الربط الإلكتروني مع البيانات المسجلة في الجهات ذات العلاقة، وفقًا لحوكمة دقيقة ودخول آمن من خلال النفاذ الوطني الموحد.

اقرأ أيضا

عاجل.. "الأرصاد" يٌحذر سكان مكة والمدينة والرياض و9 مناطق من أمطار رعدية غزيرة وجريان السيول

الدفاع المدني ينقذ 3 أشخاص احتجزوا في شعيب بمحافظة الشماسية

بعد موجة الجدل.. تصريح عاجل للصحة بشأن لقاح "أسترازينيكا"

مواقيت الصلاة الأربعاء 22 شوال .. أهالي هذه المنطقة آخر من يصلون الفجر

توجيه من الشؤون الإسلامية بشأن خطبة الجمعة بجميع جوامع المملكة

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

545435ف3 8:58 ص الأربعاء، 24 أبريل 2024

موعد بدء توقيع العقود للمرشحين على الوظائف التعليمية

وزارة التعليم 8:53 ص الأربعاء، 24 أبريل 2024

إغلاق باب التقديم على النقل الداخلي للمعلمين.. في هذا الموعد

إدارة تعليم جدة 8:03 م الأحد، 21 أبريل 2024

"تعليم جدة" يطلق المرحلة الأولى من مسابقة "قادمون" استعدادًا لاختبارات "نافس"

الطلاب يؤدون الاختبارات 5:00 م السبت، 20 أبريل 2024

عاجل.. انطلاق اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث.. غداً