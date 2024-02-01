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"النقل" تعلن عن مبادرة لتوطين 10 آلاف وظيفة

ملتقى القصيم الثالث
ملتقى القصيم الثالث
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أكد مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية، أحمد بن سفيان الحسن، أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية شهدت مجموعة من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى تنمية القدرات البشرية وتعزيز فرص العمل لشباب المملكة.اضافة اعلان

ملتقى القصيم لتمكين الشباب الثالث

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية الرئيسية لملتقى القصيم لتمكين الشباب الثالث "فرصتي 3" بعنوان "جهود الجهات في تمكين الشباب وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030".
وأقيم ملتقى القصيم للشباب الثالث برعاية الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم.

إنشاء الأكاديمية السعودية اللوجستية لدعم القطاع

وأكد مساعد وزير النقل أنه تم إنشاء الأكاديمية السعودية اللوجستية لدعم قطاع لوجستي واعد وناشئ.
وبين أن نموه يعد أحد مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

توطين 10 آلاف وظيفة في قطاع النقل

وتهدف الاستراتيجية إلى وضع المملكة على خارطة العالم كمركز لوجستي عالمي، حيث تم مؤخرًا تخريج 450 خريجًا وخريجة من الأكاديمية لينضموا للقطاع اللوجستي.
ولفت الحسن إلى أن الفرصة متاحة في توطين الوظائف بالقطاع، وأن لدى منظومة النقل والخدمات اللوجستية مبادرة لتوطين 10 آلاف وظيفة، وثلاثة آلاف وظيفة في قطاع نقل الركاب.

توطين 10 آلاف فرصة وظيفية في النقل الجوي

ونوه إلى خطة توطين 10 آلاف وظيفة في قطاع النقل الجوي، مشيرًا إلى أنه المستهدف توطين 28 مهنة مختلفة.
وأضاف أن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية يساهم بشكل بارز في دعم وتمكين صناعة الخطوط الحديدية.

تأهيل الكوادر الوطنية في مجال قيادة القطارات

ويساهم في تأهيل الكوادر الوطنية وتدريبهم في مجالات قيادة القطارات، الصيانة، الإشارات والتحكم، وتوظيفهم بعد ذلك في مجال النقل السككي.

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