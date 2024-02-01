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عاجل.. انتحال الألقاب أو ارتداء الأزياء الخاصة جريمة.. تعرف على عقوبتها (فيديو)

انتحال اسم الغير
الدكتور فؤاد الشعيبي
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كشف أستاذ القانون المدني الدكتور فؤاد الشعيبي، أن انتحال صفة غير حقيقية، أو ارتداء زي جهة لا ينتمى إليها يعد جريمة يعاقب عليها القانون.

انتحال صفة مزيفة أو ارتداء زي رسمي جريمة عقوبتها السجن

وقال الشعيبي على حسابه في "تيك توك"، إن من يدعي أنه دكتور وهو ليس كذلك، أو من يرتدي زيًا أو بدلة ضابط للاستعراض والتسلية في العلن، يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى عام.
وأشار الشعيبي إلى أن المادة 300 من قانون جرائم العقوبات تعلى الحبس لمدة سنة لمن يرتكب هذه الأفعال وينتحل هذه الصفات.

نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة

وتنص مواد نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة وفقًا لموقع "هيئة الخبراء بمجلس الوزراء"

المادة الأولى

رجل السلطة العامة في تطبيق أحكام هذا النظام هو كل من يخوله النظام سلطة تنفيذ الأوامر والتعليمات وضبط المخالفات التي تقع في دائرة اختصاصه.

المادة الثانية

كل من انتحل صفة رجل السلطة العامة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بهما معا. فإذا كان ارتكاب الجريمة مصحوبا بالإرهاب أو الاستغلال، أو كان من انتحلت صفته من رجال المباحث أو الاستخبارات أو أحد العسكريين أو من في حكمهم فيعاقب الفاعل بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على مئة وخمسين ألف ريال (150.000) أو بهما معا.

المادة الثالثة

تقام دعوى الاتهام بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام من قبل المدعي العام أمام ديوان المظالم للفصل فيها.

المادة الرابعة

لا يمنع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام من محاكمة الجاني أمام القضاء المختص عن أي جريمة أخرى.

 ♬ الصوت الأصلي - أ. د. فؤاد الشعيبي
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