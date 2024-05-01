عاجل مع نهاية دوام اليوم.. بدء آخر إجازة مطولة في العام الدراسي

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مع نهاية دوام اليوم الأربعاء، يتمتع الطلاب والطالبات والكادر التعليمي بإجازة نهاية أسبوع مطولة، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، الذي يصادف يوم الجمعة الموافق 144/10/24هـ.

وتستمر الإجازة وهي الأخيرة خلال العام الدراسي الحالي، أيام الخميس والجمعة والسبت، على أن يعود الطلاب والطالبات لمقاعد الدراسة يوم الأحد 26/10/1445هـ، الموافق 5//2024م، لاستئناف الدراسة قبل الاختبارات النهائية.





الاختبارات النهائية التحريرية



إجازة نهاية العام الدراسي



التقويم الدراسي للعام 1445ھ



وتنطلق الاختبارات النهائية التحريرية يوم الثلاثاء 1445/11/27هـ/ الموافق 4 من يونيو 2024م.ومن المقرر أن تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي الحالي 1445هـ من يوم الثلاثاء 1445/12/5هـ إلى يوم السبت 1446/2/13هـيشار إلى أن التقويم الدراسي للعام 1445ھ يشتمل على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.