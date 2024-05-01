الأربعاء، 22 شوال 1445 ، 01 مايو 2024

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عاجل مع نهاية دوام اليوم.. بدء آخر إجازة مطولة في العام الدراسي

الطلاب في المدارس
الإجازة تستمر 3 أيام
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مع نهاية دوام اليوم الأربعاء، يتمتع الطلاب والطالبات والكادر التعليمي بإجازة نهاية أسبوع مطولة، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، الذي يصادف يوم الجمعة الموافق 144/10/24هـ.اضافة اعلان
وتستمر الإجازة وهي الأخيرة خلال العام الدراسي الحالي، أيام الخميس والجمعة والسبت، على أن يعود الطلاب والطالبات لمقاعد الدراسة يوم الأحد 26/10/1445هـ، الموافق 5//2024م، لاستئناف الدراسة قبل الاختبارات النهائية.

الاختبارات النهائية التحريرية

وتنطلق الاختبارات النهائية التحريرية يوم الثلاثاء 1445/11/27هـ/ الموافق 4 من يونيو 2024م.

إجازة نهاية العام الدراسي

ومن المقرر أن تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي الحالي 1445هـ من يوم الثلاثاء 1445/12/5هـ إلى يوم السبت 1446/2/13هـ

التقويم الدراسي للعام 1445ھ

يشار إلى أن التقويم الدراسي للعام 1445ھ يشتمل على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.

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