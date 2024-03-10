أهم 10 هذا الصباح.. الدعم الإضافي من حساب المواطن و10 آلاف جولة تفتيشية على الأسواق

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الأحد:



بعد ساعات من بدء إيداع حساب المواطن.. تنبيه مهم بخصوص الدعم الإضافي

أعلن حساب المواطن أن الدفعة 76 – لشهر مارس التي بدأ إيداعها في حسابات المؤهلين تشمل الدعم الإضافي الذي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتمديده حتى نهاية العام الجاري.



قبل شهر رمضان.. 10 آلاف جولة رقابية للتأكد من وفرة السلع والمنتجات الغذائية

نفّذت وزارة البيئة والمياه والزراعة، 10 آلاف و102 جولة رقابية وتفتيشية على أسواق النفع العام والمسالخ؛ في معظم مناطق المملكة منذ بداية شعبان الحالي.



سحب رعدية ممطرة ورياح متربة على تبوك وحائل وهذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة.



الصلاة بالأقصى في شهر رمضان تتسبب في مشادة وتلاسن حاد بين "نتنياهو" و"بن غفير"

شهد اجتماع المجلس الأمني المصغر لحكومة الاحتلال ، مشادة حادة بين رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من ناحية، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وقائد الشرطة يعقوب شبتاي من ناحية أخرى.



ضوابط وأوقات قياس سكر الدم لمن يأخذ الأنسولين في رمضان



أظهرت الكثير من الأبحاث، وجود بعض الآثار الصحية للصيام على الأشخاص المصابين بالسكري من النوع الأول والنوع الثاني.



لصحتك في رمضان.. ما يجب تناوله وشربه في الإفطار والسحور

خلال ساعات الصيام، يستخدم الجسم مخزونه من الكربوهيدرات (المخزنة في الكبد والعضلات) والدهون لتوفير الطاقة بمجرد استنفاد جميع السعرات الحرارية من الأطعمة المستهلكة أثناء الليل.



بالفيديو.. "الخثلان" يوضح حكم تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين

كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، حكم تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين.



رسميًا.. اعتماد دواء لإنقاص الوزن للوقاية من الأزمات القلبية والسكتات الدماغية



أعطت السلطات الصحية الأمريكية، الضوء الأخضر لاستخدام دواء "ويجوفي" الذي سبق أن أُجيز استخدامه في الولايات المتحدة لإنقاص الوزن.



نهاية سعيدة.. أردني مات ساجدًا في الصف الأول بالمسجد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لحسن الخاتمة لمسن أردني، والذي وافته المنية وهو ساجد في أحد المساجد بالأردن.



10 نصائح يحب عليك اتباعها أثناء قيادة السيارة خلال الأجواء الماطرة

تعتبر قيادة السيارة في الأجواء الماطرة من أهم مسببات حوادث السير نتيجة الانزلاقات والتي تشكل خطرًا على سائقي السيارات.



مجددا "بق الفراش" يضرب فرنسا.. وغلق مستشفى بعد غزوها من الحشرات

تعيش فرنسا أزمة جديدة مع ظهور حشرة "بق الفراش" التي أرعبت الجميع وتسببت في غلق مستشفى بعد غزوها من قبل البق.