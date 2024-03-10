عاجل.. بعد ساعات من بدء إيداع حساب المواطن.. تنبيه مهم بخصوص الدعم الإضافي

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أعلن حساب المواطن أن الدفعة 76 – لشهر مارس التي بدأ إيداعها في حسابات المؤهلين تشمل الدعم الإضافي الذي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتمديده حتى نهاية العام الجاري.





الدعم الإضافي من حساب المواطن



كم الدعم الإضافي؟



تعديل ضوابط برنامج الدعم



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

