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سفارة المملكة في تنزانيا تحذر المواطنين من التواجد بهذه المناطق

عاصفة رعدية
عاصفة رعدية
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حذرت سفارة المملكة في تنزانيا المواطنين من التواجد في مناطق السيول المحتملة والشواطئ.
ونشرت السفارة على صفحتها الرسمية بمنصة "إكس"، أنه "نظراً لإعلان هيئة الأرصاد الجوية التنزانية عن احتمال وقوع عاصفة (هدايا) في المحيط الهندي شرق جمهورية تنزانيا المتحدة ابتداء من تاريخ 4 مايو وحتى 6 مايو" .اضافة اعلان
فإنها "تهيب بجميع المواطنين السعوديين المتواجدين في جمهورية تنزانيا المتحدة أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بالتوصيات الصادرة من الجهات المختصة والابتعاد عن مناطق السيول والشواطئ".
وتابعت: "وفي حالة الطوارئ يمكن الاتصال على هاتف شؤون المواطنين على الرقم 00255746770088 أو على أي من وسائل التواصل الموضحة في حساب السفارة على منصة "إكس".


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