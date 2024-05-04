عاجل.. إنذار برتقالي.. "الأرصاد": أمطار غزيرة وسيول وصواعق على الرياض و4 مناطق

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أصدر
المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، تحذيرًا من أمطار غزيرة وصواعق رعدية مع رياح
مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.
سيول
وأمطار غزيرة ورياح وأتربة وأوضح
على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية
المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - منطقة الرياض، وتشمل "الأفلاج والسليل ووادي الدواسر".
2 - منطقة نجران، وتشمل "شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة".
3 - المنطقة الشرقية، وتشمل "الأحساء والعديد وبقيق والعديد والخفجي وذعبلوتن".
4 - منطقة جازان، وتشمل "الحرث والداير والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد".
5 - منطقة عسير، وتشمل "المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة".