الأحد، 29 شعبان 1445 ، 10 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. سحب رعدية ممطرة ورياح متربة على تبوك وحائل وهذه المناطق

أمطار المملكة
سحب رعدية ممطرة على عدد من مناطق المملكة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة.اضافة اعلان

سحب رعدية ممطرة على 5 مناطق



وأوضح أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق نجران، جازان، وكذلك الأجزاء الشرقية من منطقة تبوك، تمتد إلى حائل، والحدود الشمالية (رفحاء).

رياح متربة على 4 مناطق

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، القصيم، المدينة المنورة.

حركة الرياح على البحر الأحمر

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي.
وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي.
وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي.
وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي، وخفيف الموج على الجزء الأوسط والجنوبي.

حركة الرياح على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي.
وشمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.
وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي.

6 نصائح من المرور للقيادة أثناء الأمطار



ونبهت الإدارة العامة للمرور المواطنين والمقيمين وسائقي السيارات والحافلات المدرسية باتباع إجراءات السلامة لتجنب الحوادث والحفاظ على الأرواح أثناء الأجواء الماطرة.
وأكدت المرور أن المطر يجعل الطرق زلقة وغير مستقرة، ونصحت بالقيادة بحذر خلال هطول الأمطار وقاية وأمان، حيث ترتفع نسبة الخطورة عند القيادة تحت الأجواء الماطِرة.
وقدمت عددًا من النصائح للقيادة السليمة وقت المطر، وهي:
1 – اختر أقصر وأسلم طريق لوجهتك قبل الانطلاق.
2 - أشعل المصابيح في حال انعدام الرؤية لتتضح أبعاد المركبة تحت المطر لمن حولك.
3 - دع المركبة تتنفس وافتح النوافذ قليلًا حتى لا يتجمع الضباب عليها.
4 - قُد ببط وخفف سرعتك لأن الإطار عندما يتحرك يقل تمسكه وثباته مع زيادة السرعة.
5 - تحرك بهدوء كي لا تفقد السيطرة على سيارتك فوق الشوارع المبتلة.
6 - اترك مسافة آمنة لتجنب التوقف المفاجئ بينك وبين المركبة التي أمامك.

الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية

يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

اقرأ أيضا

الأحد 29 شعبان.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

عاجل.. إيداع الدعم المخصص لشهر مارس في حساب المواطن

تخصيص مسار خاص لذوي الإعاقة وكبار السن في مقرات الأمانة وبلديات منطقة الرياض

عاجل.. أهم 10.. بيان المحكمة العليا عن تحري رؤية هلال رمضان وغلق 39 محطة وقود

"الشؤون الإسلامية" تدشن برنامجي هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين بجمهورية كرواتيا

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أمطار المملكة 2 5:35 ص الثلاثاء، 13 فبراير 2024

عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الثلاثاء للموظفين: أمطار وبرد.. ثقّلوا ملابسكم

ضباب - شبوره - الطقس 7:28 ص الإثنين، 12 فبراير 2024

توقعات "الأرصاد": أمطار رعدية وبرد على الشرقية وجازان وضباب بمعظم المناطق

امطار متوسطة - صورة ارشيفية 5:32 ص الإثنين، 12 فبراير 2024

عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الاثنين للمدرسين: حزام رعدي ماطر.. حصنوا أنفسكم

حالة الطقس اليوم 7:17 ص الأحد، 11 فبراير 2024

توقعات "الأرصاد": أمطار رعدية وسيول وبرد على الرياض والشرقية و5 مناطق