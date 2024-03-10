عاجل.. سحب رعدية ممطرة ورياح متربة على تبوك وحائل وهذه المناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة.





سحب رعدية ممطرة على 5 مناطق







رياح متربة على 4 مناطق



حركة الرياح على البحر الأحمر



حركة الرياح على الخليج العربي



6 نصائح من المرور للقيادة أثناء الأمطار

وأوضح أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق نجران، جازان، وكذلك الأجزاء الشرقية من منطقة تبوك، تمتد إلى حائل، والحدود الشمالية (رفحاء).في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، القصيم، المدينة المنورة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي.وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي.وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي.وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي، وخفيف الموج على الجزء الأوسط والجنوبي.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي.وشمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي.







الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية



ونبهت الإدارة العامة للمرور المواطنين والمقيمين وسائقي السيارات والحافلات المدرسية باتباع إجراءات السلامة لتجنب الحوادث والحفاظ على الأرواح أثناء الأجواء الماطرة.وأكدت المرور أن المطر يجعل الطرق زلقة وغير مستقرة، ونصحت بالقيادة بحذر خلال هطول الأمطار وقاية وأمان، حيث ترتفع نسبة الخطورة عند القيادة تحت الأجواء الماطِرة.وقدمت عددًا من النصائح للقيادة السليمة وقت المطر، وهي:1 – اختر أقصر وأسلم طريق لوجهتك قبل الانطلاق.2 - أشعل المصابيح في حال انعدام الرؤية لتتضح أبعاد المركبة تحت المطر لمن حولك.3 - دع المركبة تتنفس وافتح النوافذ قليلًا حتى لا يتجمع الضباب عليها.4 - قُد ببط وخفف سرعتك لأن الإطار عندما يتحرك يقل تمسكه وثباته مع زيادة السرعة.5 - تحرك بهدوء كي لا تفقد السيطرة على سيارتك فوق الشوارع المبتلة.6 - اترك مسافة آمنة لتجنب التوقف المفاجئ بينك وبين المركبة التي أمامك.يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.