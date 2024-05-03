توضيح عاجل من "الجوازات" بشأن تجديد الجواز دون النظر للمدة المتبقية

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أصدرت المديرية العامة للجوازات، اليوم الجمعة، توضيحًا بشأن تجديد الجواز دون النظر للمدة المتبقية.





تجديد الجواز دون النظر للمدة المتبقية



كيف تصدر إقامة جديدة بعد فقدها؟



وأوضحت على حسابها في منصة إكس، ردًا على سؤال يقول: "هل أقدر أستطيع تجديد الجواز وباقي له سنتان وينتهي"، أنه بإمكان المستفيد تجديد جواز سفرك عبر منصة أبشر دون النظر للمدة المتبقية في صلاحية الجواز".كما نشرت المديرية أبرز الأسئلة الشائعة حول الخدمات المدشنة حديثًا في بوابة مقيم.وكان من أبرز الأسئلة التي نشرتها الجوازات عبر حسابها على منصة إكس" فقدت إقامتي، ما الإجراء للإبلاغ عنها وإصدار إقامة جديدة؟".وجاء الرد :"يمكن للمنشآت المشتركة في مقيم الإبلاغ عن فقدان الإقامة للمقيمين التابعين لها من خلال بوابة مقيم بالبحث عن مقيم وإضافة رقم الإقامة وعرض ملف المقيم".وأوضحت أنه يتم بعد ذلك اختيار خدمات الجوازات ثم الإبلاغ عن فقدان الإقامة، ويمكن مراجعة أقرب فرع للجوازات لإصدار إقامة جديدة.