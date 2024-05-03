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عاجل.. بيان جديد لأمانة الرياض عن حالات التسمم الغذائي.. التفاصيل كاملة

أمانة الرياض
أمانة الرياض
أ أ
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أصدرت أمانة منطقة الرياض، اليوم الجمعة، بيانًا هو الثاني من نوعه حول واقعة التسمم الغذائي لعدد من الأشخاص في أحد مطاعم الرياض في أواخر إبريل الماضي. اضافة اعلان
وقالت الأمانة إن "البيان إلحاقي" لبيانها الأول الصادر الرياض بتاريخ 26 من إبريل 2024م، الموافق 17 من شوال 1445هـ، بشأن رصد حالات تسمم غذائي بناءً على البلاغ الوارد من اللجنة المعنية برصد حالات التسمم الغذائي في منطقة الرياض، والمتضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة.

إدانة المنشأة الغذائية

وأفادت الأمانة بصدور تقرير لجنة الاستقصاء الوبائي لحوادث التسمم الغذائي، بإدانة المنشأة الغذائية عن حادثة حالات التسمم الغذائي الواقعة في مدينة الرياض يوم الخميس 16 من شوال 1445هـ، الموافق 25 من إبريل 2024م، لعدد من المصابين بوجبات غذائية مصدرها المنشأة، واستكمال الغرامات المالية بعد حصرها بانتهاء نتائج تقارير المرضى والتحقيقات. 

العقوبات النظامية

وأوضحت أنه "استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 67 لعام 1411هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 248 لعام 1427هـ، ووفقًا لعدد الحالات المسجلة، طبقت العقوبات النظامية، وأغلق المعمل الرئيس للمنشأة وجميع فروعها بمدينتي الرياض والخرج للمدة المقررة نظامًا".
وتابعت: "وسيتم إتلاف جميع المواد الغذائية الموجودة في المعمل الرئيس وفروع المنشأة، مع الإشراف على عملية تنظيف وتطهير جميع الأدوات والأجهزة وغيرها".
وأشادت الأمانة بتعاون جميع الجهات المشتركة في عملية الاستجابة السريعة للحالة بالتنسيق والعمل المشترك، وبمتابعة من سمو أمير المنطقة، حيث أسهم التجاوب السريع بالإغلاق والتقصي في السيطرة على تزايد الحالات.

سلامة المنتجات الغذائية 

وأكدت أمانة الرياض - ولله الحمد - على سلامة المنتجات الغذائية للمطاعم، والمطابخ، والمقاهي، ومتعهدي الإعاشة بمنطقة الرياض، حيث لم تسجل حالات من غير المصدر المشار إليه، وتستمر جولاتها التفتيشية للرقابة على المنشآت التجارية بشكل دوري،  


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