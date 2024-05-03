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عاجل.. أمطار وسيول وصواعق رعدية على مكة والرياض وجميع المناطق لـ11 مساءً

أمطار غزيرة
أمطار وسيول
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، تحذيرًا من أمطار غزيرة وصواعق رعدية مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على جميع مناطق المملكة.اضافة اعلان

صواعق وسيول وأمطار غزيرة ورياح وأتربة على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - منطقة الجوف، وتشمل "القريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا".
2 - منطقة الحدود الشمالية، وتشمل "طريف ورفحاء والعويقيلة وعرعر".
3 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "بحرة ورابغ وجدة والشعيبة ".
4 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "العلا وخيبر والعهد ووادي الفرع".
5 - منطقة نجران، وتشمل "شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة".
6 - منطقة الباحة، وتشمل "الباحة والقرى والعقيق والمندق ولجرشي وبني حسن".
7 - منطقة تبوك، وتشمل "الوجه وأملج والبدع وحقل وضباء ونيوم والمعظم وتيماء".
8 - منطقة حائل، وتشمل "الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وسميراء وموقق".
9 - المنطقة الشرقية، وتشمل "الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة وحفر الباطن والإحساء والعديد وبقيق".
10 - منطقة جازان، وتشمل "الحرث والداير والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد".
11 - منطقة عسير، وتشمل "المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة".
12 - منطقة الرياض، وتشمل "الحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطية بني تميم والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج والسليل ووادي الدواسر".
13 - منطقة القصيم، وتشمل "الثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة وعنيزة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور".

أمطار غزيرة وسيول وصواعق ورياح حتى الـ 11مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والسيول والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطارغزيرة وصواعق رعدية مع هبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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