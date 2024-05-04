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عاجل.. بعد تقديم دفعة أبريل.. إعلان موعد صرف حساب المواطن لشهر مايو

حساب المواطن
حساب المواطن
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تفاعل برنامج حساب المواطن، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن موعد إيداع الدعم لشهر مايو الجاري.

حساب المواطن لشهر مايو

وأجاب حساب المواطن، بقوله : "يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع ، و سيتم صرف الدعم للدفعة 78 يوم الخميس بتاريخ "9 مايو".

هذا وأتاح حساب المواطن، تسجيل "الموقوف خدماته" في برنامج الدعم، والحصول عليه عند استيفاء شروط الأهلية.

 

تسجيل "الموقوف خدماته" في برنامج الدعم

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "بإمكانك التسجيل وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحقًا سيشملك الدعم".
وأضاف: "وفي حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا "نشط" وكنت مستحقًا للدعم، يمكنك التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن، وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك".



خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها. 


أهلية حساب المواطن

ويتم الإعلان عن صدور نتائج أهلية حساب المواطن شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج. ويمكن معرفة نتيجة الأهلية عن طريق حسابك (دراسة الأهلية).
أما فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فأشار البرنامج إلى أن ذلك يتم عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية).
ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية، وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية".

كيف تتقدم باعتراض على نتيجة أهلية حساب المواطن؟

فيما يلي خطوات الاعتراض على عدم الأهلية: 
-الدخول على حسابك في البوابة الإلكترونية أو التطبيق. 
-الدخول على دراسة الأهلية.
-الضغط على تقديم اعتراض.
-طريقة تقديم اعتراض للمستفيد الرئيس عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.
-طريقة تقديم اعتراض للتابعين عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

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