عاجل.. بعد تقديم دفعة أبريل.. إعلان موعد صرف حساب المواطن لشهر مايو

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تفاعل برنامج حساب المواطن، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن موعد إيداع الدعم لشهر مايو الجاري.



حساب المواطن لشهر مايو



وأجاب حساب المواطن، بقوله : "يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع ، و سيتم صرف الدعم للدفعة 78 يوم الخميس بتاريخ "9 مايو".

هذا وأتاح حساب المواطن، تسجيل "الموقوف خدماته" في برنامج الدعم، والحصول عليه عند استيفاء شروط الأهلية.

تسجيل "الموقوف خدماته" في برنامج الدعم



بإمكانك التسجيل وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق سيشملك الدعم ، وفي حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا "نشط" وكنت مستحق للدعم ، يمكنك التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن ، وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) May 3, 2024

خطوات التسجيل في حساب المواطن



أهلية حساب المواطن



كيف تتقدم باعتراض على نتيجة أهلية حساب المواطن؟



المستهدفون من حساب المواطن

