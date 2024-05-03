عاجل.. بمكافأة 6 آلاف ريال.. الإعلان عن تدريب منتهي بالتوظيف للثانوية فأعلى

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أعلنت شركة هندسة الطيران "إحدى شركات مجموعة الخطوط السعودية"، عن فتح باب التقديم في برنامج فني صيانة الطائرات المنتهي بالتوظيف لحملة الثانوية والدبلوم على النحو التالي:
شروط التدريب المنتهي بالتوظيف للثانوية فأعلى1 -
لا يشترط الخبرة.
2 - اجتياز اختبارات القبول.
3 - الاستعداد للسفر عند الحاجة.
4 - ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عامًا.
5 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
6 - شهادة دبلوم فني بمعدل (3 من 5) أو (2 من 4).
7 - مستوى اللغة الإنجليزية (IELTS 5 - STEP 72% - TOEFL 450) فأعلى.
8 - حاصل على شهادة الثانوية العامة بنسبة لا تقل عن (75%) مع درجة قدرات عامة (72) فأعلى.
المميزات-
تأمين طبي للمتدرب.
- مكافأة شهرية 6000.
- تدريب منتهي بالتوظيف.
- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
- تذاكر مخفضة للمتدرب حسب سياسة الشركة.
المرفقات المطلوبة-
الدرجة التعليمية موضح بها المعدل العام أو التراكمي.
- معادلة الشهادة معتمدة في حال الحصول عليها من الخارج.
- درجة اختبار القدرات العامة من قياس لحملة الثانوية فقط.