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عاجل.. بمكافأة 6 آلاف ريال.. الإعلان عن تدريب منتهي بالتوظيف للثانوية فأعلى

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وظائف هندسة الطيران
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أعلنت شركة هندسة الطيران "إحدى شركات مجموعة الخطوط السعودية"، عن فتح باب التقديم في برنامج فني صيانة الطائرات المنتهي بالتوظيف لحملة الثانوية والدبلوم على النحو التالي:

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شروط التدريب المنتهي بالتوظيف للثانوية فأعلى

1 - لا يشترط الخبرة.
2 - اجتياز اختبارات القبول.
3 - الاستعداد للسفر عند الحاجة.
4 - ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عامًا.
5 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
6 - شهادة دبلوم فني بمعدل (3 من 5) أو (2 من 4).
7 - مستوى اللغة الإنجليزية (IELTS 5 - STEP 72% - TOEFL 450) فأعلى.
8 - حاصل على شهادة الثانوية العامة بنسبة لا تقل عن (75%) مع درجة قدرات عامة (72) فأعلى.

المميزات

- تأمين طبي للمتدرب.
- مكافأة شهرية 6000.
- تدريب منتهي بالتوظيف.
- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
- تذاكر مخفضة للمتدرب حسب سياسة الشركة.


 المرفقات المطلوبة

- الدرجة التعليمية موضح بها المعدل العام أو التراكمي.
- معادلة الشهادة معتمدة في حال الحصول عليها من الخارج.
- درجة اختبار القدرات العامة من قياس لحملة الثانوية فقط.

سجل الدرجات

- درجة اختبار اللغة الإنجليزية ستب أو ايلتس أو توفل.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن البرنامج

وبرنامج فني صيانة الطائرات مدته 24 شهرًا "سنتين"، بعدد ساعات تدريبية 2010 ساعات، وهو برنامج تدريب منتهي بالتوظيف، معتمد من الهيئة العامة للطيران المدني لتأهيل وترخيص فني صيانة الطائرات.

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