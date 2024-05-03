دوريات الأمن بالرياض تطيح بوافد سوري لارتكابه هذا الفعل المشين

أ أ
ألقت دوريات الأمن بمنطقة الرياض، اليوم الجمعة، القبض على وافد من الجنسية السورية لابتزازه فتاة ومخالفة نظام الجرائم المعلوماتية.
وجرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.
📹 | دوريات الأمن بمنطقة الرياض تقبض على وافد لابتزازه فتاة. pic.twitter.com/pA0AO8mjb7— الأمن العام (@security_gov) May 3, 2024
نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
وينص نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يرتكب جريمة "الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا".