دوريات الأمن بالرياض تطيح بوافد سوري لارتكابه هذا الفعل المشين

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ألقت دوريات الأمن بمنطقة الرياض، اليوم الجمعة، القبض على وافد من الجنسية السورية لابتزازه فتاة ومخالفة نظام الجرائم المعلوماتية.

وجرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.



نظام مكافحة جرائم المعلوماتية



وينص نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يرتكب جريمة "الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا".