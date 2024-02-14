10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. عليك بهذا قبل اللجوء للتمويل العقاري والمرض x يثير رعبًا عالميًا

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها كالتالي:
قبل شراء منزل عن طريق التمويل العقاري.. هل سمعت عن قاعدة 40/30/20/10؟
كشف أستاذ المالية والاستثمار بكلية الاقتصاد بجامعة الإمام، الدكتور محمد مكني، عن قاعدة مهمة فيما يتعلق بشراء السكن عبر نظام التمويل العقاري .
حالة غريبة في حساب المواطن.. حذفتُ فردًا من الأسرة فنزل نصف المبلغ!
تفاجأ أحد مستفيدي حساب المواطن بخصم نصف الاستحقاق الشهري عقب إقدامه على حذف أحد التابعين له، مما دفعه للتساؤل حول السر وراء ذلك.
توقعات "الأرصاد": أمطار وبرد ورياح على الرياض ومكة والمدينة و9 مناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.
باكستان.. أحزاب سياسية تتفق على تشكيل حكومة ائتلافية
توصلت أحزاب سياسية في باكستان، الثلاثاء، إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة ائتلافية.
مدير "الصحة العالمية": المرض X قد ينتشر قريبًا.. وسندفع الثمن باهظًا
حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، من أن العالم ليس مستعدًا لمواجهة جائحة جديدة قد تكون أسوأ بكثير من كوفيد -19.
"سجد لله شكرا" بعد إنقاذه من الموت غرقا وسط سيول عارمة بدولة خليجية
وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" إنقاذ مجموعة من الأشخاص جرفتهم السيول في سلطنة عمان.
3 تغييرات لا تعلمها عند حفظ البيض في الفريزر
البيض هو طعام أساسي في وجبة الإفطار ويحتوي على فوائد صحية عديدة، ولكن عند وضعه في الفريزر، تحدث بعض التأثيرات والتغييرات في قوامه وجودته.
هل الأم التي تقوم على رعاية أبنائها الأيتام لها أجر كفالة اليتيم؟ "الخثلان" يوضح
كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن أجر كفالة اليتيم للأم التي ترعى أبناءها الأيتام.
تجربة ابتزاز حقيقية.. أخطاء الشركات في التعامل مع المشاهير
يرى الكاتب حسين بن حمد الرقيب، أن الإعلان فن تشويقي يُبنى على المتعة والإثارة، يقدم المعلومة بفكرة مختصرة تحوي بعدًا جماليًا لجذب انتباه المشاهد.
سر الطعام الذي يحرص أطول شعوب العالم عمرًا على تناوله يوميًا
يعرف سكان "المناطق الزرقاء"، بأنهم الأطول عمرًا في العالم، لذا يراقب الباحثون نمط حياتهم، ونظامهم الغذائي لاكتشاف السر وراء عيشهم حتى 100 عام أو أكثر.