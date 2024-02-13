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أخبار السعودية.. وظائف في هيئة تطوير مكة بـ11 ألف ريال والإعفاء من رسوم اختبار التحصيل الدراسي

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

براتب 11.500 ريال.. وظائف إدارية في هيئة تطوير منطقة مكة بـ4 مزايا
أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، عن فتح باب التقديم لشغل وظيفة إدارية بمسمى (اختصاصي إدارة المخاطر) للرجال والنساء حملة البكالوريوس برواتب مجزية ومزايا تنافسية حسب التخصصات التالية:

إنذار أحمر من أمطار ورياح وأتربة على مكة والمدينة و4 مناطق لـ9 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا من فرص تساقط أمطار مع هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.

بشرى سارة من وزير الصناعة بشأن التوظيف ومضاعفة الإنتاج (فيديو)
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف؛ إن المملكة أطلقت سياستها التصنيعية الإستراتيجية لمضاعفة الإنتاج المحلي 3 أضعاف.

لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. طريقة الإعفاء من رسوم اختبار التحصيل الدراسي
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن أقصى عدد من المرات للإعفاء من رسوم اختبارات القدرات العامة والتحصيل الدراسي لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

"التعليم" تعتمد خطة ابتعاث شاغلي الوظائف التعليمية لتعلم هذه اللغة
اعتمد وزير التعليم، يوسف البنيان، خطة برنامج ابتعاث شاغلي الوظائف التعليمية لدراسة اللغة الصينية تماشيًا مع توجهات الوزارة لتقديم برامج تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

هل يستحق السجين الدفعات السابقة من حساب المواطن؟
أوضح حساب المواطن موقف السجين من الحصول على الدعم من البرنامج، وهل يستحق الدفعات السابقة بعد الإفراج عنه؟

هل استقدام العمالة المنزلية متاح من دولة نيبال قبل رمضان؟
تفاعلت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند"، مع استفسار وتساؤلات المستفيدين بشأن مدى إمكانية الاستقدام من دولة نيبال.

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