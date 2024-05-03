تحذير لـ"المرور" من خطورة ترك الطفل وحيدًا داخل المركبة

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أصدرت الإدارة العامة للمرور تحذيرًا مهمًا من خطورة ترك الطفل وحيدًا داخل المركبة.

وشددت على حسابها في منصة إكس، أن ترك الطفل وحيدًا داخل المركبة حتى لو لبضع دقائق يهدد حياته بالخطر.





ماذا يحدث للطفل داخل السيارة؟



وفاة عشرات الأطفال في الولايات المتحدة سنويًا



وأشارت إلى أن ترك الطفل داخل السيارة لمدة 10 دقائق فقط، مع ارتفاع درجة الحرارة داخل السيارة 20 درجة، كافيًا ليؤدي إلى الموت، خصوصًا حينما يتعلق الأمر بالأطفال.وتؤدي حوادث ترك الأطفال داخل السيارات إلى وفاة 37 طفلًا في المتوسط كل عام بالولايات المتحدة الأمريكية.ومنذ عام 1994 توفي 804 أطفال بسبب الأمراض المرتبطة بارتفاع درجة الحرارة داخل السيارات، وتوفي 42 طفلاً خلال العام 2017 فقط في الولايات المتحدة.ورغم ارتباط تلك النتائج بالدول الأجنبية، لقيت طفلة ذات خمسة أعوام مصرعها اختناقا بعد أن نسيها عمها داخل سيارته وذهب إلى عمله في منطقة جازان.