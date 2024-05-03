الجمعة، 24 شوال 1445 ، 03 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تحذير لـ"المرور" من خطورة ترك الطفل وحيدًا داخل المركبة

GMp-K_RXkAAaVzb
تحذير من المرور
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أصدرت الإدارة العامة للمرور تحذيرًا مهمًا من خطورة ترك الطفل وحيدًا داخل المركبة.
وشددت على حسابها في منصة إكس، أن ترك الطفل وحيدًا داخل المركبة حتى لو لبضع دقائق يهدد حياته بالخطر.اضافة اعلان

ماذا يحدث للطفل داخل السيارة؟

وأشارت إلى أن ترك الطفل داخل السيارة لمدة 10 دقائق فقط، مع ارتفاع درجة الحرارة داخل السيارة 20 درجة، كافيًا ليؤدي إلى الموت، خصوصًا حينما يتعلق الأمر بالأطفال.


وفاة عشرات الأطفال في الولايات المتحدة سنويًا

وتؤدي حوادث ترك الأطفال داخل السيارات إلى وفاة 37 طفلًا في المتوسط كل عام بالولايات المتحدة الأمريكية.
ومنذ عام 1994 توفي 804 أطفال بسبب الأمراض المرتبطة بارتفاع درجة الحرارة داخل السيارات، وتوفي 42 طفلاً خلال العام 2017 فقط في الولايات المتحدة.
ورغم ارتباط تلك النتائج بالدول الأجنبية، لقيت طفلة ذات خمسة أعوام مصرعها اختناقا بعد أن نسيها عمها داخل سيارته وذهب إلى عمله في منطقة جازان.

اقرأ أيضا

عاجل.. ننشر التعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية

أقلها 10 درجات.. درجات الحرارة المسجلة اليوم بمناطق المملكة

اعتبارًا من الغد.. الأمن العام: منع دخول المقيمين العاصمة المقدسة بدون تصريح

تقلبات جوية.. شاهد بحيرات السيول بين السليل والأفلاح بالرياض

عاجل ورسميًا.. مجلس الوزراء يحظر تكبيل المتهم عند القبض عليه

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

المرور السعودي 10:01 ص الأربعاء، 01 مايو 2024

لدي مخالفة قبل تاريخ ٩ شوال لم يشملها تخفيض ٥٠٪ مالسبب؟.. توضيح من المرور

اللوحات المميزة 4:49 م السبت، 27 أبريل 2024

المرور: انطلاق المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر "أبشر" غداً

المرور - تجاوز السرعات المحددة على الطريق 9:13 ص الخميس، 18 أبريل 2024

عاجل.. تخفيضات المرور.. هل يمكن سداد كل مخالفة على حدة أم لابد من تسديد جميع المخالفات؟

مرور جده 10:31 م الإثنين، 15 أبريل 2024

المرور: لن يتم الاستفادة من تخفيض الغرامات حال ارتكاب هذه المخالفات