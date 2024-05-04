بدء إجراءات نزع ملكية هذه العقارات جنوب الرياض

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أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم السبت، عن بدء إجراءات نزع ملكية العقارات المجاورة لمنتجع "كهف هيت" في جنوب العاصمة.



نزع ملكية عقارات جنوب الرياض



فيديو | أمانة منطقة الرياض تعلن عن بدء إجراءات نزع ملكية العقارات المجاورة لمنتجع "كهف هيت" في جنوب العاصمة#الإخبارية pic.twitter.com/Pzp0fFZ2vp — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 4, 2024

ووفقا للأمانة، فإن ذلك يأتي وفقًا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكى ولائحته التنفيذية. حسب نشرة قناة الإخبارية.كما دعت الأمانة، أصحاب العقارات الموضحة بالمخطط تقديم المستندات اللازمة من خلال بوابة خدماتها الإلكترونية.



وقبل أسابيع، أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن قرار نزع ملكية عدد من العقارات التي تتعارض مع مشروع استكمال تنفيذ الطريق الدائري الثالث.

ويشمل قرار نزع الملكية مناطق تقاطع طريق الأمير سلطان وتقاطع طريق المسجد الحرام.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود تنمية وتحسين البنية التحتية في المدينة المقدسة، حيث يسعى المشروع إلى تحسين التنقل وضمان سهولة الوصول في هذه المناطق الحيوية.

وتكّمن أهمية منطقة (خاصرة عين زبيدة) التاريخية في انتفاع سكان مكة المكرمة وحجاج بيت الله منها عبر قرون ممتدة, وذلك لاحتوائها على عين مائية يعود تاريخها لأكثر من 1200 عام.

تطوير مسار بطول 31 كلم



وتقع عين زبيدة في وادي النعمان بين مدينتي مكة والطائف, ويصل امتداد معالمها وقنواتها إلى منطقة المشاعر المقدسة (منى وعرفات ومزدلفة).وجرى تطوير مسار بطول 31 كلم يحتوي على معالم تراثية، يشمل أكثر من ست مناطق ترفيهية وثقافية متنوعة تضم منطقة السوق المفتوح, ومنطقة المطاعم والجلسات.إضافة إلى منطقة استعراض الفرق الأدائية, ومنطقة الأنشطة والألعاب التفاعلية, منطقة المحاكاة, منطقة جمالية لالتقاط الصور التذكارية.