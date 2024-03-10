قبل شهر رمضان.. 10 آلاف جولة رقابية للتأكد من وفرة السلع والمنتجات الغذائية

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نفّذت وزارة البيئة والمياه والزراعة، 10 آلاف و102 جولة رقابية وتفتيشية على أسواق النفع العام والمسالخ؛ في معظم مناطق المملكة منذ بداية شعبان الحالي.

وجاء ذلك لرصد وفرة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من التزام المنشآت بالأنظمة، واللوائح، والاشتراطات الصحية، والفنية وذلك قبيل أيام من بداية شهر رمضان الفضيل.





119 مخالفة و607 إنذارات



أبرز المخالفات خلال الجولات التفتيشية



وأوضحت الوزارة، أن الفرق الفنية الميدانية، نفّذت خلال خمسة أيام جولات تفتيشية على معظم مدن ومحافظات المملكة المختلفة خلال الفترة من 8- 12 من شهر شعبان الجاري؛ بلغت (4364) جولة رقابية، رصدت خلالها (119) مخالفةً، وأصدرت (607) إنذارات.وأكدت إحالة المخالفين للجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.وأشارت الوزارة إلى أن منطقة الشرقية تصدرت عدد الجولات بـ(11.62) جولة، تلتها القصيم بـ(822) جولة، ثم مكة المكرمة بـ(812) جولة، ثم منطقة عسير بـ(575) جولة، ثم جازان بـ(479) جولة، ثم تبوك بـ(303) جولات، بعدها نجران بـ(112) جولة، والحدود الشمالية بـ(99) جولة.وأوضحت أن أبرز المخالفات تمثلت في:- عدم توفر ماكينة الدفع الإلكتروني.- رصد منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومنتجات مغشوشة.- تدني مستوى النظافة في بعض المنشآت.- عدم الالتزام بالزي الرسمي للعاملين في الأسواق والمسالخ.- عرض المنتجات خارج حدود المحال المقررة لها حسب الضوابط.- عرض الأسماك دون أن تحفظ مبردة.- عدم وجود الشهادة الصحية أو عدم تجديدها.- عدم التقيد بالأنظمة والتعليمات لأنشطة الأسواق والمسالخ.- عدم المحافظة على نظافة أماكن البيع في بعض المواقع وتراكم النفايات.ودعت الوزارة إلى ضرورة تعزيز الممارسات السليمة للاستهلاك والتحفيز على تبني الحلول التي تسهم في الحد من الهدر الغذائي، خاصة وأن قيمة هدر الغذاء في المملكة تجاوز (40) مليار ريال سنويًا.فيما بلغت نسبة الفقد والهدر في الغذاء (33%)؛ بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز استدامتها وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.