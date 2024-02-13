أخبار السعودية.. 13 قرارًا مهمًا لمجلس الوزراء وحساب المواطن يرد على البنوك بهذا الإجراء

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
13 قرارًا لمجلس الوزراء في جلسته برئاسة خادم الحرمين
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
قرار مهم لمجلس الوزراء بخصوص الشهود والمبلغين عن الجرائم وهؤلاء
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
مجلس الوزراء يؤكد على أهمية اتخاذ خطوات لتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين
أكد مجلس الوزراء في جلسته اليوم، على أهمية اتخاذ خطوات لتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين.
خصم البنك من حساب المواطن.. البرنامج يرد بهذا الإجراء
دعا حساب المواطن، المستفيدين إلى التحرك عند إقدام البنك على الخصم من قيمة الدعم.
أمطار ورعود وعواصف.. توقعات الطقس في المملكة حتى يوم الجمعة
حذر المركز الوطني للأرصاد، من انخفاض درجات الحرارة الأيام المقبلة حتى يوم الجمعة، مع فرص تساقط أمطار مع هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.
تحذير مهم.. 10 آلاف ريال غرامة مخالفات محطات الوقود
بدأت أمانة العاصمة المقدسة العمل بمختلف مجموعات جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدّث، الذي اعتمدته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مؤخرًا.
راتب 9,800 شهريًا.. وظائف شاغرة بالهيئة الملكية للجبيل
أعلنت الهيئة الملكية للجبيل عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء حملة (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) عبر برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في كل من (الرياض، ينبع، جيزان، الجبيل، رأس الخير) على النحو التالي: