عاجل.. أهم 10.. آخر تطورات حالات التسمم الغذائي وتحديد موعد صرف حساب المواطن

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الجمعة، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





رسميًا.. مجلس الوزراء يحظر تكبيل المتهم عند القبض عليه



بيان جديد لأمانة الرياض عن حالات التسمم الغذائي.. التفاصيل كاملة



ننشر التعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية



أمر ملكي: منح الجنسية السعودية لزوجين و14 ابنًا



اعتبارًا من الغد.. الأمن العام: منع دخول المقيمين العاصمة المقدسة بدون تصريح



كم يتبقى على صرف الدفعة 78 من حساب المواطن؟



عقب التعديلات الأخيرة.. جدول صرف المعاشات للمتقاعدين قي عام 2024



إحكام: هذه المواقع لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والتعليمات



خلال مقابلات العمل.. كيف تجيب على السؤال: ما هو راتبك المتوقع؟



الأسبوع القادم.. تحذير من استمرار الأمطار والسيول والبرد على مناطق المملكة



خطيب المسجد الحرام: اللهم انصر المستضعفين في فلسطين وأنزل عذابك على من عاداهم (فيديو)



انتبه.. الضعف الجنسي "جرس إنذار" لأزمة صحية مميتة



سارع بالتقديم.. اليوم فتح باب التوظيف بالجامعة الإسلامية عن طريق المسابقة

