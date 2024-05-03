عاجل.. أهم 10.. آخر تطورات حالات التسمم الغذائي وتحديد موعد صرف حساب المواطن

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الجمعة، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
رسميًا.. مجلس الوزراء يحظر تكبيل المتهم عند القبض عليه
وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على إضافة فقرة إلى المادة (21) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، تقضي يحظر تكبيل المتهم عند القبض عليه.. المزيد هنا
بيان جديد لأمانة الرياض عن حالات التسمم الغذائي.. التفاصيل كاملة
أصدرت أمانة منطقة الرياض، اليوم الجمعة، بيانًا هو الثاني من نوعه حول واقعة التسمم الغذائي لعدد من الأشخاص في أحد مطاعم الرياض في أواخر إبريل الماضي.. المزيد هنا
ننشر التعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية
أجرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، تضمنت عددًا من التصرفات المستثناة من نطاق تطبيق ضريبة التصرفات العقارية، وأبرزها.. المزيد هنا
أمر ملكي: منح الجنسية السعودية لزوجين و14 ابنًا
صدر أمر ملكي بمنح الجنسية لزوجين و14 ابنًا، وفقًا لما نقلته صحيفة "عكاظ" عن الجريدة الرسمية "أم القرى" في عددها الصادر اليوم (الجمعة)،. المزيد هنا
اعتبارًا من الغد.. الأمن العام: منع دخول المقيمين العاصمة المقدسة بدون تصريح
أعلن الأمن العام، أنه سيبدأ اعتبارًا من يوم غدٍ السبت 25/ 10/ 1445 هـ الموافق 4/ 5/ 2024 م، بدء تنفيذ التعليمات المنظمة للحج بحصول المقيمين الراغبين في دخول العاصمة المقدسة على تصريح.. المزيد هنا
كم يتبقى على صرف الدفعة 78 من حساب المواطن؟
حدد حساب المواطن، موعد إيداع الدفعة 78 – شهر مايو في حسابات المستفيدين، وذلك عقب الإعلان عن نتائج الأهلية أمس.. المزيد هنا
عقب التعديلات الأخيرة.. جدول صرف المعاشات للمتقاعدين قي عام 2024
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مواعيد صرف المعاشات لعملاء نظامي التقاعد والعسكري والتأمينات الاجتماعية خلال الأشهر المتبقية من عام 2024.. المزيد هنا
إحكام: هذه المواقع لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والتعليمات
كشفت منصة "إحكام" عن المواقع التي لايجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات.. المزيد هنا
خلال مقابلات العمل.. كيف تجيب على السؤال: ما هو راتبك المتوقع؟
أحد الأسئلة الأكثر شيوعًا خلال مقابلات العمل، وربما أكثرها حرجًا، يكون: ما هو راتبك المتوقع؟. المزيد هنا
الأسبوع القادم.. تحذير من استمرار الأمطار والسيول والبرد على مناطق المملكة
حذر خبراء الأرصاد من استمرار الأمطار والسيول والبرد على الرياض ومناطق مختلفة من المملكة.. المزيد هنا
خطيب المسجد الحرام: اللهم انصر المستضعفين في فلسطين وأنزل عذابك على من عاداهم (فيديو)
ابتهل خطيب المسجد الحرام، الشيخ فيصل غزاوي إلى الله تعالى بأن ينصر الفلسطينيين الذين يتعرضون لعدوان صهيوني متواصل على قطاع غزة منذ 7 أشهر.. المزيد هنا
انتبه.. الضعف الجنسي "جرس إنذار" لأزمة صحية مميتة
على الرغم من أن أكثر من نصف الأزمات القلبية تبدأ دون سابق إنذار، لكن هناك بعض العلامات التحذيرية المبكرة، والتي يمكن رصد بعضها في "غرفة النوم".. المزيد هنا
سارع بالتقديم.. اليوم فتح باب التوظيف بالجامعة الإسلامية عن طريق المسابقة
أعلنت الجامعة الإسلامية عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها بدرجة، "معيد، محاضر، معلم ممارس" عن طريق المسابقة الوظيفية "رجال" حملة البكالوريوس فأعلى بنظام التعاقد "دوام كامل" على النحو التالي:. المزيد هنا