مجددا "بق الفراش" يضرب فرنسا.. وغلق مستشفى بعد غزوها من الحشرات

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تعيش فرنسا أزمة جديدة مع ظهور حشرة "بق الفراش" التي أرعبت الجميع وتسببت في غلق مستشفى بعد غزوها من قبل البق.



غلق مستشفى في فرنسا بسبب بق الفراش:

ذعر في باريس بسبب بق الفراش:

حشرة بق الفراش:

ولا يزال "بق الفراش" يقض مضجع الحكومة والمواطنين معا، فقد اضطر قسم الطوارئ للبالغين في مركز مستشفى لاون إلى إغلاق أبوابه.وبحسب وسائل إعلام، فقد تم إغلاق المستشفى بعد استقبال مريض يعاني من بق الفراش، حيث تم احتجاز الرجل الذي نقل إلى الرعاية بعد ظهر الأربعاء الماضي وتطهيره في حمام القسم.من جهته أوضح الدكتور إيلوي جوليو، رئيس اللجنة الطبية للمؤسسة أن هذه الطريقة لم تكن كافية لأن "موظفي الخدمة لاحظوا أن الطفيليات تمر من تحت الأبواب وتتجه نحو الغرف الأخرى".وتابع قائلا :" اضطرت خدمة الطوارئ إلى إغلاق أبوابها بينما تدخلت شركة متخصصة في مكافحة الآفات لتفتيش المبنى".أيضا تم توزيع المنتج المضاد للطفيليات في القسم الأربعاء، واستمر مفعوله حتى منتصف بعد الظهر.وكان انتشار "بق الفراش" قد أثار الذعر خلال الأشهر القليلة الماضية، في الأماكن العامة في باريس، حيث انتقل هذا الرعب إلى العديد من بلدان العالم.وقد تم رصد الحشرات الماصة للدماء في مترو باريس والقطارات السريعة ومطار شارل ديجول، إضافة إلى المستشفيات وبعض دور السينما والفنادق في العاصمة الفرنسية.وشارك العديد من الفرنسيين صورًا وفيديوهات للحشرات على وسائل التواصل الاجتماعي.وتعد حشرة البق آفة منزلية مزعجة من الحشرات الصغيرة الطفيلية، ويمكن أن تشكل مخاطر صحية محتملة على جميع أفراد الأسرة لأنها من الحشرات الطفيلية التي تتغذى على الدم.وتستخدم ما يشبه الأنبوب لاختراق الجلد، وعادة ما تكون أكثر نشاطًا أثناء نوم الإنسان ليلًا أو في الصباح الباكر.